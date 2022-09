Arabie Saoudite : Quel est son climat ?

Djeddah est considérée comme la deuxième plus grande ville du royaume d’Arabie saoudite. Elle est située dans la province du Hedjaz et plus précisément sur la côte du Tihama qui représente une grande partie du littoral ouest de la péninsule arabique.Le climat de Djeddah est désertique, de type BWh selon les distinctions des experts. Dans cette ville, la saison la plus chaude débute à la fin du mois de mai et s'étend jusqu'au 24 septembre. Pendant cette saison de canicule, en particulier en juillet le mois le plus chaud de l’année, la température maximale moyenne est de 39 °C, contre un degré minimum de 27 °C.: Découvrez Riyad Pour la saison la plus fraîche, elle dure environ 2,8 mois. Cette dernière commence le 10 décembre et s'achève le 4 mars. Pendant cette période de l'année, la température moyenne varie entre 19 °C et 28 °C. Les températures minimales sont généralement enregistrées au mois de janvier.