Aegean lance Aegean Hub pour les agents de voyages

Aegean souhaite renforcer son accompagnement auprès de ses partenaires, agents de voyages et autres professionnels des voyages.



Dans ce cadre elle a lancé « Aegean Hub », un portail numérique qui leur est spécialement dédié.



Il s'agit d'une plateforme interactive regroupant l'ensemble des informations dédiées aux professionnels de l’industrie touristique. "Ses utilisateurs pourront consulter instantanément tout le contenu informationnel sur les produits et services de la compagnie, les nouveautés et mises à jour ainsi que les procédures commerciales, les offres et promotions disponibles." indique un communiqué de presse.



Il sera également possible pour les professionnels de soumettre leurs demandes et requêtes en ligne et de consulter les réponses de la compagnie dans la section dédiée sur leur espace personnel.



"La communication avec les équipes d’Aegean sera ainsi facilitée par un accès plus rapide à un aperçu de l’historique et du statut de l’ensemble des demandes depuis un tableau de bord personnalisé."