Wet lease : Cyprus Airways va louer deux A320 à Aegean

"Nous sommes très heureux et fiers de franchir une nouvelle étape dans notre coopération stratégique avec Aegean. Nous avons déjà conclu un accord de partage de code étendu dans le cadre duquel nous travaillons en étroite collaboration pour offrir et optimiser nos produits et services communs.



Nous passons maintenant à l'étape suivante et travaillons en étroite collaboration avec Aegean, y compris sur le plan opérationnel"

Aegean Airlines et Cyprus Airways ont signé un accord ACMI (wet lease) à long terme dans lequel la compagnie nationale chypriote louera deux Airbus A320 à la compagnie nationale grecque, y compris les équipages de cockpit et de cabine.Le premier appareil, tandis que le second commencera. L'accord a été facilité par Zela Aviation, spécialiste de l'aviation et de l'ACMI. Paul Sies , directeur général de Cyprus Airways, a déclaré :