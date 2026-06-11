Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés

Un million de voyages réalisés, mais ce chiffre ne suffisait plus. Ryo repart d'une page blanche pour proposer une expérience à la hauteur de ses ambitions.
L'entreprise d'audiguides, Ryo vient de repenser sa plateforme. Cette refonte porte à la fois sur l'ergonomie et les performances techniques de l'application, disponible en français, anglais et espagnol.
Ryo couvre aujourd'hui plus de 300 villes et vise 500 à court terme. L'abonnement annuel, désormais fixé à 19,90€ donne accès à l'intégralité du catalogue : une simplification tarifaire assumée, pensée pour lever les freins à l'usage.
En revanche, le positionnement éditorial reste inchangé. Les parcours sont conçus et testés localement par des experts, avec un ton vivant, ancré des l'anecdote, que la plateforme décrit comme "une recommandation faite par un proche". Une approche humaine revendiquée, à rebours des solutions automatisées qui se multiplient sur ce marché.
L'entreprise d'audiguides, Ryo vient de repenser sa plateforme. Cette refonte porte à la fois sur l'ergonomie et les performances techniques de l'application, disponible en français, anglais et espagnol.
Ryo couvre aujourd'hui plus de 300 villes et vise 500 à court terme. L'abonnement annuel, désormais fixé à 19,90€ donne accès à l'intégralité du catalogue : une simplification tarifaire assumée, pensée pour lever les freins à l'usage.
En revanche, le positionnement éditorial reste inchangé. Les parcours sont conçus et testés localement par des experts, avec un ton vivant, ancré des l'anecdote, que la plateforme décrit comme "une recommandation faite par un proche". Une approche humaine revendiquée, à rebours des solutions automatisées qui se multiplient sur ce marché.
Roadtrips interactifs, planificateur personnel : 3 nouvelles fonctionnalités
Au-delà de la refonte technique, Ryo enrichit son offre sur trois axes. Les parcours audio-guidés historiques ont été améliorés et restent le cœur du produit.
L'application introduit également des roadtrips interactifs : itinéraires complets, conçus en interne, déclinés jour par jour et entièrement personnalisables, intégrant hébergements, restaurants, randonnées et points d'intérêt, le tout commenté en audio.
En dernière nouveauté, Ryo développe un planificateur de voyages permettant aux utilisateurs de construire leurs propres itinéraires en combinant leurs envies avec leurs contenus proposés par la plateforme.
On y trouve des programmes tels que "l'Andalousie de 5 à 16 jours" ou "Les châteaux de la Loire de 3 à 8 jours".
L'application introduit également des roadtrips interactifs : itinéraires complets, conçus en interne, déclinés jour par jour et entièrement personnalisables, intégrant hébergements, restaurants, randonnées et points d'intérêt, le tout commenté en audio.
En dernière nouveauté, Ryo développe un planificateur de voyages permettant aux utilisateurs de construire leurs propres itinéraires en combinant leurs envies avec leurs contenus proposés par la plateforme.
On y trouve des programmes tels que "l'Andalousie de 5 à 16 jours" ou "Les châteaux de la Loire de 3 à 8 jours".