Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés

Un million de voyages réalisés, mais ce chiffre ne suffisait plus. Ryo repart d'une page blanche pour proposer une expérience à la hauteur de ses ambitions.



L'entreprise d'audiguides, Ryo vient de repenser sa plateforme. Cette refonte porte à la fois sur l'ergonomie et les performances techniques de l'application, disponible en français, anglais et espagnol.



Ryo couvre aujourd'hui plus de 300 villes et vise 500 à court terme. L'abonnement annuel, désormais fixé à 19,90€ donne accès à l'intégralité du catalogue : une simplification tarifaire assumée, pensée pour lever les freins à l'usage.



En revanche, le positionnement éditorial reste inchangé. Les parcours sont conçus et testés localement par des experts, avec un ton vivant, ancré des l'anecdote, que la plateforme décrit comme "une recommandation faite par un proche ". Une approche humaine revendiquée, à rebours des solutions automatisées qui se multiplient sur ce marché.