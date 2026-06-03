Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

TourMaG - Comment se porte aujourd'hui le voyage d'affaires dans le contexte géopolitique actuel ?
Maxime Pialat : Le voyage d'affaires se porte plutôt bien. C'est probablement le segment le plus résilient de l'industrie du voyage. Nous constatons une légère baisse de la demande, mais elle reste très limitée.
En revanche, dans ce contexte d'incertitude, certaines entreprises ont tendance à resserrer un peu leurs budgets. Malgré cela, le marché demeure globalement solide et nous espérons tous un retour à davantage de stabilité dans les prochains mois.
TourMaG - Supertripper continue pourtant d'afficher une forte croissance ?
Maxime Pialat : Oui, nous avons la chance d'évoluer dans une dynamique très positive. Depuis plusieurs années, nous enregistrons une croissance d'environ 40 % par an et nous maintenons ce rythme.
À périmètre constant, nous observons peut-être un léger ralentissement de l'ordre de 5 à 6 %, mais l'acquisition de nouveaux clients nous permet de conserver une progression comprise entre 30 et 40 %. Notre objectif reste d'atteindre les 40 % cette année.
Maxime Pialat : Le voyage d'affaires se porte plutôt bien. C'est probablement le segment le plus résilient de l'industrie du voyage. Nous constatons une légère baisse de la demande, mais elle reste très limitée.
En revanche, dans ce contexte d'incertitude, certaines entreprises ont tendance à resserrer un peu leurs budgets. Malgré cela, le marché demeure globalement solide et nous espérons tous un retour à davantage de stabilité dans les prochains mois.
TourMaG - Supertripper continue pourtant d'afficher une forte croissance ?
Maxime Pialat : Oui, nous avons la chance d'évoluer dans une dynamique très positive. Depuis plusieurs années, nous enregistrons une croissance d'environ 40 % par an et nous maintenons ce rythme.
À périmètre constant, nous observons peut-être un léger ralentissement de l'ordre de 5 à 6 %, mais l'acquisition de nouveaux clients nous permet de conserver une progression comprise entre 30 et 40 %. Notre objectif reste d'atteindre les 40 % cette année.
"Notre ambition est d'associer technologie et service"
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TourMaG - Vous êtes une entreprise française avec une technologie française, dans ce contexte, la souveraineté technologique devient-elle un argument commercial ?
Maxime Pialat : La souveraineté est un sujet incontournable. Aujourd'hui, il est devenu très rare de répondre à un appel d'offres sans être interrogé sur ces questions de souveraineté. Chez Supertripper, nous disposons d'un véritable avantage puisque nous sommes la seule agence de voyages d'affaires française à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception technologique jusqu'à la distribution.
Nous développons notre plateforme en interne dans nos bureaux parisiens et nous opérons également tous les services associés. Développeurs, agents de voyages et équipes support travaillent ensemble au sein de la même structure.
TourMaG - Votre image reste très orientée technologie. Quelle place occupe le développement technologique au sein de l'entreprise ?
Maxime Pialat : Nous sommes effectivement une société très digitale, même si notre ambition est d'associer technologie et service. Nous nous positionnons comme un acteur qui va offrir les deux aux entreprises, avec à la fois une techno efficace avec beaucoup de connexions directes, des outils "maison", que ce soit pour nos agents de voyage et pour nos clients sur la partie SBT, et en même temps, une partie service avec des agents de voyage qui sont tous experts sur leur métier et qui vont avoir 15 à 20 ans d'expérience pour la majorité.
Concrètement, environ un tiers de nos effectifs travaille sur le produit et le développement. Un autre tiers est consacré au service client et à l'accompagnement des entreprises. Le dernier tiers regroupe les fonctions support et administratives.
Maxime Pialat : La souveraineté est un sujet incontournable. Aujourd'hui, il est devenu très rare de répondre à un appel d'offres sans être interrogé sur ces questions de souveraineté. Chez Supertripper, nous disposons d'un véritable avantage puisque nous sommes la seule agence de voyages d'affaires française à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception technologique jusqu'à la distribution.
Nous développons notre plateforme en interne dans nos bureaux parisiens et nous opérons également tous les services associés. Développeurs, agents de voyages et équipes support travaillent ensemble au sein de la même structure.
TourMaG - Votre image reste très orientée technologie. Quelle place occupe le développement technologique au sein de l'entreprise ?
Maxime Pialat : Nous sommes effectivement une société très digitale, même si notre ambition est d'associer technologie et service. Nous nous positionnons comme un acteur qui va offrir les deux aux entreprises, avec à la fois une techno efficace avec beaucoup de connexions directes, des outils "maison", que ce soit pour nos agents de voyage et pour nos clients sur la partie SBT, et en même temps, une partie service avec des agents de voyage qui sont tous experts sur leur métier et qui vont avoir 15 à 20 ans d'expérience pour la majorité.
Concrètement, environ un tiers de nos effectifs travaille sur le produit et le développement. Un autre tiers est consacré au service client et à l'accompagnement des entreprises. Le dernier tiers regroupe les fonctions support et administratives.
IA : "Notre objectif est d'amener de la plus-value pour améliorer réellement l'expérience utilisateur"
TourMaG - L'intelligence artificielle est omniprésente. Quelle est votre approche ?
Maxime Pialat : Nous prenons évidemment le sujet de l'intelligence artificielle très au sérieux. Mais nous observons aussi beaucoup d'« IA washing ». Il y a beaucoup d'annonces autour de l'IA dans le voyage, mais certaines portent sur des fonctionnalités qui n'en sont pas réellement et qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée à l'expérience utilisateur.
Chez Supertripper, nous avons une roadmap sur l'IA. Notre objectif est d'amener de la plus-value pour améliorer réellement l'expérience utilisateur. Cela peut se faire directement dans le produit à travers de nouvelles fonctionnalités, ou en renforçant l'efficacité de nos équipes : agents de voyage et support.
Nous utilisons déjà l'IA pour aider nos agents de voyages à analyser les demandes clients et à traiter les dossiers plus rapidement. L'idée est de transformer nos experts en « super experts ».
TourMaG - Depuis votre intégration au groupe Marietton, qu'est-ce qui a changé ?
Maxime Pialat : Marietton est un groupe qui représente plus de 2 milliards d'euros d'activité et plus de 1 600 collaborateurs. À cela s'ajoute la puissance du GIE ASHA, qui réalise les négociations fournisseurs pour 6 milliards d'euros par an.
Pour nous, cela apporte une force de frappe sur la partie financière et sur la partie négociation, qui va finalement permettre à nos clients de bénéficier du meilleur prix sur toutes les prestations.
En revanche, sur la gestion quotidienne de Supertripper, la stratégie produit ou le management, rien ne change. L'objectif est précisément de préserver notre agilité tout en bénéficiant de la puissance du groupe.
Maxime Pialat : Nous prenons évidemment le sujet de l'intelligence artificielle très au sérieux. Mais nous observons aussi beaucoup d'« IA washing ». Il y a beaucoup d'annonces autour de l'IA dans le voyage, mais certaines portent sur des fonctionnalités qui n'en sont pas réellement et qui n'apportent pas forcément de valeur ajoutée à l'expérience utilisateur.
Chez Supertripper, nous avons une roadmap sur l'IA. Notre objectif est d'amener de la plus-value pour améliorer réellement l'expérience utilisateur. Cela peut se faire directement dans le produit à travers de nouvelles fonctionnalités, ou en renforçant l'efficacité de nos équipes : agents de voyage et support.
Nous utilisons déjà l'IA pour aider nos agents de voyages à analyser les demandes clients et à traiter les dossiers plus rapidement. L'idée est de transformer nos experts en « super experts ».
TourMaG - Depuis votre intégration au groupe Marietton, qu'est-ce qui a changé ?
Maxime Pialat : Marietton est un groupe qui représente plus de 2 milliards d'euros d'activité et plus de 1 600 collaborateurs. À cela s'ajoute la puissance du GIE ASHA, qui réalise les négociations fournisseurs pour 6 milliards d'euros par an.
Pour nous, cela apporte une force de frappe sur la partie financière et sur la partie négociation, qui va finalement permettre à nos clients de bénéficier du meilleur prix sur toutes les prestations.
En revanche, sur la gestion quotidienne de Supertripper, la stratégie produit ou le management, rien ne change. L'objectif est précisément de préserver notre agilité tout en bénéficiant de la puissance du groupe.
"Nous étudions plusieurs opportunités d'acquisition, pour devenir un acteur européen"
TourMaG - On peut donc réellement rester agile au sein d'un grand groupe ?
Maxime Pialat : Oui, tout dépend de la vision du management. Nous avons la chance d'avoir rejoint un groupe qui souhaite laisser les entreprises qu'il acquiert poursuivre leur trajectoire. Notre feuille de route reste donc la même. La trajectoire de Supertripper qui est en forte croissance continue.
Marietton Développement va venir en appui davantage comme un accélérateur. La vision ne change pas, elle s'accélère.
TourMaG - Justement, comment allez-vous accélérer, souhaitez-vous croître sur d'autres marchés ?
Maxime Pialat : La priorité reste de poursuivre notre croissance en France afin de devenir la plus grande agence française spécialisée dans le voyage d'affaires. En parallèle, nous étudions plusieurs opportunités d'acquisition susceptibles d'accélérer notre développement et en faire un acteur européen dans les années à venir. C'est un vrai objectif.
Nous regardons activement les possibilités qui pourraient nous permettre de nous implanter sur d'autres marchés.
Maxime Pialat : Oui, tout dépend de la vision du management. Nous avons la chance d'avoir rejoint un groupe qui souhaite laisser les entreprises qu'il acquiert poursuivre leur trajectoire. Notre feuille de route reste donc la même. La trajectoire de Supertripper qui est en forte croissance continue.
Marietton Développement va venir en appui davantage comme un accélérateur. La vision ne change pas, elle s'accélère.
TourMaG - Justement, comment allez-vous accélérer, souhaitez-vous croître sur d'autres marchés ?
Maxime Pialat : La priorité reste de poursuivre notre croissance en France afin de devenir la plus grande agence française spécialisée dans le voyage d'affaires. En parallèle, nous étudions plusieurs opportunités d'acquisition susceptibles d'accélérer notre développement et en faire un acteur européen dans les années à venir. C'est un vrai objectif.
Nous regardons activement les possibilités qui pourraient nous permettre de nous implanter sur d'autres marchés.
Supertripper : des clients allant de la PME jusqu'aux grands comptes en passant par les ETI
TourMaG - Ce serait donc Supertripper qui serait prête à réaliser des acquisitions ?
Maxime Pialat : Nous cherchons à tirer parti de notre technologie et à développer la marque pour avoir le même impact que nous avons en France, sur d'autres marchés en Europe.
TourMaG - Est-il plus facile d'entrer sur un marché en faisant une acquisition plutôt qu'en partant de zéro ?
Maxime Pialat : Il y a tous les points de vue. Pour s'implanter dans un nouveau pays, je pense qu'il est plus facile d'y arriver avec l'appui d'une expertise locale, de collaborateurs qui connaissent ce marché et d'une base clients existante. Cela facilite considérablement l'implantation et réduit le temps nécessaire pour comprendre le marché.
TourMaG - Quel est aujourd'hui le profil de votre clientèle ?
Maxime Pialat : Nous travaillons avec une clientèle très diversifiée, allant de la PME jusqu'aux grands comptes en passant par les ETI. Nous observons actuellement une forte progression sur le segment ETI et grands comptes. Nous réalisons de nombreuses acquisitions clients sur cette partie. Aujourd'hui, nous considérons que nous sommes capables d'accompagner et de servir tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille.
Maxime Pialat : Nous cherchons à tirer parti de notre technologie et à développer la marque pour avoir le même impact que nous avons en France, sur d'autres marchés en Europe.
TourMaG - Est-il plus facile d'entrer sur un marché en faisant une acquisition plutôt qu'en partant de zéro ?
Maxime Pialat : Il y a tous les points de vue. Pour s'implanter dans un nouveau pays, je pense qu'il est plus facile d'y arriver avec l'appui d'une expertise locale, de collaborateurs qui connaissent ce marché et d'une base clients existante. Cela facilite considérablement l'implantation et réduit le temps nécessaire pour comprendre le marché.
TourMaG - Quel est aujourd'hui le profil de votre clientèle ?
Maxime Pialat : Nous travaillons avec une clientèle très diversifiée, allant de la PME jusqu'aux grands comptes en passant par les ETI. Nous observons actuellement une forte progression sur le segment ETI et grands comptes. Nous réalisons de nombreuses acquisitions clients sur cette partie. Aujourd'hui, nous considérons que nous sommes capables d'accompagner et de servir tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille.
Plusieurs nouveautés importantes liées à l'intelligence artificielle annoncées fin 2026
TourMaG - Avez-vous récemment lancé de nouvelles fonctionnalités ?
Maxime Pialat : Nous enrichissons notre plateforme quasiment tous les mois. Récemment, nous avons intégré une solution d'assurance voyage directement intégrée dans notre outil de réservation.
Les entreprises peuvent désormais définir leur stratégie d'assurance dans leur politique voyage et l'appliquer automatiquement lors du parcours de réservation. Cela permet à l'entreprise de paramétrer dans sa politique voyage toute sa stratégie concernant les assurances.
Par ailleurs, plusieurs nouveautés importantes liées à l'intelligence artificielle arriveront d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant je n'en dis pas davantage.
TourMaG - Sur le transport, où en êtes-vous sur le NDC ?
Maxime Pialat : Nous sommes particulièrement avancés sur le sujet. Avec Air France notamment, nous faisons partie des rares agences à disposer d'une connexion directe NDC. Pour nos clients, cela signifie un accès aux meilleurs tarifs sans intermédiaire, puisqu'il n'y a ni agrégateur ni GDS entre les deux. Cela génère des économies significatives pour nos clients.
Maxime Pialat : Nous enrichissons notre plateforme quasiment tous les mois. Récemment, nous avons intégré une solution d'assurance voyage directement intégrée dans notre outil de réservation.
Les entreprises peuvent désormais définir leur stratégie d'assurance dans leur politique voyage et l'appliquer automatiquement lors du parcours de réservation. Cela permet à l'entreprise de paramétrer dans sa politique voyage toute sa stratégie concernant les assurances.
Par ailleurs, plusieurs nouveautés importantes liées à l'intelligence artificielle arriveront d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant je n'en dis pas davantage.
TourMaG - Sur le transport, où en êtes-vous sur le NDC ?
Maxime Pialat : Nous sommes particulièrement avancés sur le sujet. Avec Air France notamment, nous faisons partie des rares agences à disposer d'une connexion directe NDC. Pour nos clients, cela signifie un accès aux meilleurs tarifs sans intermédiaire, puisqu'il n'y a ni agrégateur ni GDS entre les deux. Cela génère des économies significatives pour nos clients.
TourMaG - Parlons du train, gagne-t-il réellement du terrain dans les déplacements professionnels et quel regard portez-vous sur l'arrivée des nouveaux acteurs ?
Maxime Pialat : Le train gagne du terrain, c'est une réalité. On attribue souvent cette évolution aux enjeux RSE, mais il ne faut pas oublier l'effet prix. L'augmentation du coût du transport aérien joue en faveur du report vers le rail.
Avec l'arrivée de nouveaux opérateurs, l'enjeu est de parvenir à couvrir la plus grande partie possible de l'Europe en train. C'est l'avenir, nous devons tous s'y atteler en tant qu'agence de voyages. C'est un gros challenge, comme l'a été NDC dans l'aérien. Nous sommes dans un secteur qui évolue avec de nouveaux acteurs, des évolutions réglementaires et, ensuite, c'est notre travail de répondre aux besoins du marché.
TourMaG - Où voyez-vous Supertripper dans trois ans ?
Maxime Pialat : L'ambition de Supertripper, c'est toujours de devenir un des plus gros acteurs français dans le voyage d'affaires. C'est une ambition que l'on est en train d'atteindre, petit à petit, puisqu'on croît toujours à 40 % par an. Je pense que d'ici 3 ans, on sera parmi les leaders. Et ensuite, bien évidemment, la seconde étape, ça sera d'aller chercher d'autres marchés et de devenir un acteur européen.
Maxime Pialat : Le train gagne du terrain, c'est une réalité. On attribue souvent cette évolution aux enjeux RSE, mais il ne faut pas oublier l'effet prix. L'augmentation du coût du transport aérien joue en faveur du report vers le rail.
Avec l'arrivée de nouveaux opérateurs, l'enjeu est de parvenir à couvrir la plus grande partie possible de l'Europe en train. C'est l'avenir, nous devons tous s'y atteler en tant qu'agence de voyages. C'est un gros challenge, comme l'a été NDC dans l'aérien. Nous sommes dans un secteur qui évolue avec de nouveaux acteurs, des évolutions réglementaires et, ensuite, c'est notre travail de répondre aux besoins du marché.
TourMaG - Où voyez-vous Supertripper dans trois ans ?
Maxime Pialat : L'ambition de Supertripper, c'est toujours de devenir un des plus gros acteurs français dans le voyage d'affaires. C'est une ambition que l'on est en train d'atteindre, petit à petit, puisqu'on croît toujours à 40 % par an. Je pense que d'ici 3 ans, on sera parmi les leaders. Et ensuite, bien évidemment, la seconde étape, ça sera d'aller chercher d'autres marchés et de devenir un acteur européen.