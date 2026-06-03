Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

TourMaG - Vous êtes une entreprise française avec une technologie française, dans ce contexte, la souveraineté technologique devient-elle un argument commercial ?



Maxime Pialat : La souveraineté est un sujet incontournable. Aujourd'hui, il est devenu très rare de répondre à un appel d'offres sans être interrogé sur ces questions de souveraineté. Chez Supertripper, nous disposons d'un véritable avantage puisque nous sommes la seule agence de voyages d'affaires française à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception technologique jusqu'à la distribution.



Nous développons notre plateforme en interne dans nos bureaux parisiens et nous opérons également tous les services associés. Développeurs, agents de voyages et équipes support travaillent ensemble au sein de la même structure.



TourMaG - Votre image reste très orientée technologie. Quelle place occupe le développement technologique au sein de l'entreprise ?



Maxime Pialat : Nous sommes effectivement une société très digitale, même si notre ambition est d'associer technologie et service. Nous nous positionnons comme un acteur qui va offrir les deux aux entreprises, avec à la fois une techno efficace avec beaucoup de connexions directes, des outils "maison", que ce soit pour nos agents de voyage et pour nos clients sur la partie SBT, et en même temps, une partie service avec des agents de voyage qui sont tous experts sur leur métier et qui vont avoir 15 à 20 ans d'expérience pour la majorité.



Concrètement, environ un tiers de nos effectifs travaille sur le produit et le développement. Un autre tiers est consacré au service client et à l'accompagnement des entreprises. Le dernier tiers regroupe les fonctions support et administratives.