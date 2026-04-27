TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Supertripper intègre deux assurances voyage d’affaires !

Une assurance directement intégrée au parcours de réservation


Supertripper lance deux assurances voyage d’affaires, Supercare et Superflex, directement intégrées à son outil de réservation. L'objectif est de simplifier la couverture des déplacements professionnels et permettre aux entreprises de mieux répondre à leurs obligations en matière de sécurité des salariés, sans passer par des démarches externes.


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 16:56

Supertripper lance deux assurances voyage d’affaires, Supercare et Superflex - Photo : Supertripper
Supertripper lance deux assurances voyage d’affaires, Supercare et Superflex - Photo : Supertripper
IFTM
Supertripper annonce le lancement, le 28 avril 2026, de deux assurances voyage d’affaires baptisées Supercare et Superflex.

Particularité de ces offres : elles sont intégrées directement au parcours de réservation de la plateforme, sans recours à un contrat externe ni à des démarches supplémentaires.

Filiale du Groupe Marietton Développement, l’entreprise entend ainsi répondre aux obligations des employeurs en matière de protection des salariés en déplacement, telles que définies par le Code du travail. La couverture est activée dès la validation d’un transport ou d’un hébergement, sans délai ni formalité additionnelle.

Traditionnellement, la souscription d’une assurance voyage d’affaires implique des procédures distinctes de la réservation, avec des déclarations manuelles et des délais d’activation. Avec Supercare et Superflex, Supertripper supprime cette dissociation.

Le travel manager peut paramétrer la souscription selon trois modalités : autorisée, obligatoire ou conditionnée à certaines zones géographiques. L’ensemble des données est centralisé dans un tableau de bord permettant de suivre en temps réel les couvertures par collaborateur, destination ou période.

Deux formules complémentaires selon les besoins

Autres articles
Les deux offres reposent sur une logique de couverture différenciée.

Superflex propose une protection ciblée, couvrant l’annulation sans justificatif ainsi que les incidents liés aux bagages (perte, vol ou retard). Elle s’adresse principalement aux déplacements simples, notamment en France, et inclut les billets non remboursables.

Supercare adopte une approche multirisque pour les voyages en France et à l’international.

Elle intègre les garanties de Superflex et y ajoute plusieurs protections : frais médicaux à l’étranger (jusqu’à 150 000 euros), rapatriement sanitaire 24h/24, responsabilité civile vie privée (jusqu’à 1 million d’euros), ainsi que la prise en charge des vols manqués, retards aériens, interruptions de séjour et retours anticipés.

Les deux formules ne sont pas cumulables : la souscription à Supercare inclut automatiquement les garanties de Superflex, une règle appliquée directement par la plateforme.

Une gestion alignée sur la politique voyages des entreprises

Au-delà de la souscription individuelle, ces assurances s’intègrent dans la politique voyages des entreprises clientes. Le paramétrage peut notamment être aligné avec les recommandations du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui classe les destinations selon différents niveaux de vigilance.

Cette automatisation permet aux entreprises de passer d’une gestion au cas par cas à une politique globale appliquée à l’ensemble des réservations, tout en garantissant une traçabilité complète pour les équipes juridiques et financières.

Pour Maxime Pialat, fondateur et directeur général de Supertripper, cette évolution répond à un contexte international plus instable : les risques géopolitiques, sanitaires ou logistiques rendent nécessaire une couverture systématique des voyageurs.


Lu 148 fois

Tags : assurance, supertripper
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 27 Avril 2026 - 10:12 TUI France lance sa première application mobile

Vendredi 24 Avril 2026 - 10:23 SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

Top of Travel

Brand News La Travel Tech

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression

Agents de voyage en 2026 : jamais aussi engagés, jamais autant sous pression
En 2026, le métier d’agent de voyage reste animé par une forte passion, mais évolue dans un...
Dernière heure

Supertripper intègre deux assurances voyage d’affaires !

Liat Air confie sa commercialisation en Guadeloupe à Airport Management Services

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

Guerre au Moyen-Orient : quels tour-opérateurs et compagnies aériennes ont été à la hauteur ?

Maldives en 100% Business class : BeOnd pose ses ailes à Paris

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

Guerre au Moyen-Orient : quels tour-opérateurs et compagnies aériennes ont été à la hauteur ?

Guerre au Moyen-Orient : quels tour-opérateurs et compagnies aériennes ont été à la hauteur ?
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong
Production

Production

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali
AirMaG

AirMaG

Liat Air confie sa commercialisation en Guadeloupe à Airport Management Services

Liat Air confie sa commercialisation en Guadeloupe à Airport Management Services
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Supertripper intègre deux assurances voyage d’affaires !

Supertripper intègre deux assurances voyage d’affaires !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée

Le Groupe Vidanta lance sa première croisière en Méditerranée
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias