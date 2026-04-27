Supertripper intègre deux assurances voyage d’affaires !

Les deux offres reposent sur une logique de couverture différenciée.



Superflex propose une protection ciblée, couvrant l’annulation sans justificatif ainsi que les incidents liés aux bagages (perte, vol ou retard). Elle s’adresse principalement aux déplacements simples, notamment en France, et inclut les billets non remboursables.



Supercare adopte une approche multirisque pour les voyages en France et à l’international.



Elle intègre les garanties de Superflex et y ajoute plusieurs protections : frais médicaux à l’étranger (jusqu’à 150 000 euros), rapatriement sanitaire 24h/24, responsabilité civile vie privée (jusqu’à 1 million d’euros), ainsi que la prise en charge des vols manqués, retards aériens, interruptions de séjour et retours anticipés.



Les deux formules ne sont pas cumulables : la souscription à Supercare inclut automatiquement les garanties de Superflex, une règle appliquée directement par la plateforme.