Supertripper intègre deux assurances voyage d’affaires !

Supertripper annonce le lancement, le 28 avril 2026, de deux assurances voyage d’affaires baptisées Supercare et Superflex.
Particularité de ces offres : elles sont intégrées directement au parcours de réservation de la plateforme, sans recours à un contrat externe ni à des démarches supplémentaires.
Filiale du Groupe Marietton Développement, l’entreprise entend ainsi répondre aux obligations des employeurs en matière de protection des salariés en déplacement, telles que définies par le Code du travail. La couverture est activée dès la validation d’un transport ou d’un hébergement, sans délai ni formalité additionnelle.
Traditionnellement, la souscription d’une assurance voyage d’affaires implique des procédures distinctes de la réservation, avec des déclarations manuelles et des délais d’activation. Avec Supercare et Superflex, Supertripper supprime cette dissociation.
Le travel manager peut paramétrer la souscription selon trois modalités : autorisée, obligatoire ou conditionnée à certaines zones géographiques. L’ensemble des données est centralisé dans un tableau de bord permettant de suivre en temps réel les couvertures par collaborateur, destination ou période.
Particularité de ces offres : elles sont intégrées directement au parcours de réservation de la plateforme, sans recours à un contrat externe ni à des démarches supplémentaires.
Filiale du Groupe Marietton Développement, l’entreprise entend ainsi répondre aux obligations des employeurs en matière de protection des salariés en déplacement, telles que définies par le Code du travail. La couverture est activée dès la validation d’un transport ou d’un hébergement, sans délai ni formalité additionnelle.
Traditionnellement, la souscription d’une assurance voyage d’affaires implique des procédures distinctes de la réservation, avec des déclarations manuelles et des délais d’activation. Avec Supercare et Superflex, Supertripper supprime cette dissociation.
Le travel manager peut paramétrer la souscription selon trois modalités : autorisée, obligatoire ou conditionnée à certaines zones géographiques. L’ensemble des données est centralisé dans un tableau de bord permettant de suivre en temps réel les couvertures par collaborateur, destination ou période.
Deux formules complémentaires selon les besoins
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Les deux offres reposent sur une logique de couverture différenciée.
Superflex propose une protection ciblée, couvrant l’annulation sans justificatif ainsi que les incidents liés aux bagages (perte, vol ou retard). Elle s’adresse principalement aux déplacements simples, notamment en France, et inclut les billets non remboursables.
Supercare adopte une approche multirisque pour les voyages en France et à l’international.
Elle intègre les garanties de Superflex et y ajoute plusieurs protections : frais médicaux à l’étranger (jusqu’à 150 000 euros), rapatriement sanitaire 24h/24, responsabilité civile vie privée (jusqu’à 1 million d’euros), ainsi que la prise en charge des vols manqués, retards aériens, interruptions de séjour et retours anticipés.
Les deux formules ne sont pas cumulables : la souscription à Supercare inclut automatiquement les garanties de Superflex, une règle appliquée directement par la plateforme.
Superflex propose une protection ciblée, couvrant l’annulation sans justificatif ainsi que les incidents liés aux bagages (perte, vol ou retard). Elle s’adresse principalement aux déplacements simples, notamment en France, et inclut les billets non remboursables.
Supercare adopte une approche multirisque pour les voyages en France et à l’international.
Elle intègre les garanties de Superflex et y ajoute plusieurs protections : frais médicaux à l’étranger (jusqu’à 150 000 euros), rapatriement sanitaire 24h/24, responsabilité civile vie privée (jusqu’à 1 million d’euros), ainsi que la prise en charge des vols manqués, retards aériens, interruptions de séjour et retours anticipés.
Les deux formules ne sont pas cumulables : la souscription à Supercare inclut automatiquement les garanties de Superflex, une règle appliquée directement par la plateforme.
Une gestion alignée sur la politique voyages des entreprises
Au-delà de la souscription individuelle, ces assurances s’intègrent dans la politique voyages des entreprises clientes. Le paramétrage peut notamment être aligné avec les recommandations du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui classe les destinations selon différents niveaux de vigilance.
Cette automatisation permet aux entreprises de passer d’une gestion au cas par cas à une politique globale appliquée à l’ensemble des réservations, tout en garantissant une traçabilité complète pour les équipes juridiques et financières.
Pour Maxime Pialat, fondateur et directeur général de Supertripper, cette évolution répond à un contexte international plus instable : les risques géopolitiques, sanitaires ou logistiques rendent nécessaire une couverture systématique des voyageurs.
Cette automatisation permet aux entreprises de passer d’une gestion au cas par cas à une politique globale appliquée à l’ensemble des réservations, tout en garantissant une traçabilité complète pour les équipes juridiques et financières.
Pour Maxime Pialat, fondateur et directeur général de Supertripper, cette évolution répond à un contexte international plus instable : les risques géopolitiques, sanitaires ou logistiques rendent nécessaire une couverture systématique des voyageurs.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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