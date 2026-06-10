Liste noire UE : le Kirghizistan en sort, Air Express Algeria y entre, la Tanzanie y reste...

Cette année, la principale évolution concerne le Kirghizistan. Tous les transporteurs certifiés dans le pays ont été retirés de la liste noire européenne, une décision qui récompense « les progrès réalisés par le pays au cours des vingt dernières années pour renforcer la supervision de sa sécurité aérienne » indique la commission.



À l'inverse, Air Express Algeria rejoint la liste des compagnies interdites dans le ciel européen.



« Cette décision fait suite à de graves préoccupations en matière de sécurité identifiées lors d’évaluations menées par des experts européens, qui ont mis en évidence des insuffisances dans le respect des normes internationales de sécurité par la compagnie. »



Cette mise à jour intervient alors que la liste noire européenne célèbre cette année son 20e anniversaire.