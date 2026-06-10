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Liste noire UE : le Kirghizistan en sort, Air Express Algeria y entre, la Tanzanie y reste...

liste noire des compagnies aériennes interdites dans l'UE


La Commission européenne vient de mettre à jour sa liste de sécurité aérienne. Si le Kirghizistan est retiré, la compagnie Air Express Algeria fait son entrée sur la liste noire européenne. Les compagnies tanzaniennes quant à elles, y restent...


Rédigé par le Mercredi 10 Juin 2026 à 12:49

Liste noire UE : le Kirghizistan en sort, Air Express Algeria y entre, la Tanzanie y reste... - Depositphotos.Com Auteur ilixe48
Liste noire UE : le Kirghizistan en sort, Air Express Algeria y entre, la Tanzanie y reste... - Depositphotos.Com Auteur ilixe48
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La Commission européenne a publié la 48e mise à jour de sa liste de sécurité aérienne (EU Air Safety List), qui recense les compagnies aériennes faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation ou de restrictions opérationnelles dans l'Union européenne.

Pour les professionnels du tourisme, cette liste n'est pas anodine.

En 2025, l'inscription de l'ensemble des compagnies tanzaniennes avait suscité de nombreuses interrogations chez les tour-opérateurs et les agences de voyages commercialisant la destination, notamment en raison des vols domestiques inclus dans de nombreux forfaits.

Et mauvaise nouvelle, les compagnies tanzaniennes y figurent toujours.

Les compagnies du Kirghizistan sortent de la liste noire européenne

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Cette année, la principale évolution concerne le Kirghizistan. Tous les transporteurs certifiés dans le pays ont été retirés de la liste noire européenne, une décision qui récompense « les progrès réalisés par le pays au cours des vingt dernières années pour renforcer la supervision de sa sécurité aérienne » indique la commission.

À l'inverse, Air Express Algeria rejoint la liste des compagnies interdites dans le ciel européen.

« Cette décision fait suite à de graves préoccupations en matière de sécurité identifiées lors d’évaluations menées par des experts européens, qui ont mis en évidence des insuffisances dans le respect des normes internationales de sécurité par la compagnie. »

Cette mise à jour intervient alors que la liste noire européenne célèbre cette année son 20e anniversaire.

Les compagnies tanzaniennes toujours sur liste noire

Après cette mise à jour, 154 compagnies aériennes demeurent interdites d'exploitation dans l'Union européenne.

Parmi elles figurent 126 transporteurs certifiés dans seize pays (Afghanistan, Angola – à l’exception de deux compagnies –, Arménie, Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Liberia, Libye, Népal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Soudan, Suriname et Tanzanie) en raison de lacunes constatées dans la supervision exercée par leurs autorités aéronautiques nationales.

S'ajoutent 22 compagnies russes ainsi que six transporteurs faisant l'objet d'une interdiction individuelle : Air Express Algeria, Air Zimbabwe, Avior Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad et Iraqi Airways.

Deux compagnies restent soumises à des restrictions opérationnelles : Iran Air et Air Koryo, qui ne peuvent desservir l'Union européenne qu'avec certains types d'appareils autorisés.

Les décisions ont été prises à l'issue de la réunion du Comité européen de sécurité aérienne, qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 21 mai 2026, sur la base des normes définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Enquête Eurobaromètre

Parallèlement à cette actualisation, la Commission a dévoilé une enquête Eurobaromètre consacrée à la perception de la liste noire par les citoyens européens.

Les résultats montrent que 70 % des Européens considèrent cet outil comme efficace pour protéger les passagers contre les compagnies ne répondant pas aux standards internationaux de sécurité. Trois quarts des personnes interrogées estiment également que les décisions sont prises sur des critères purement techniques, sans influence politique ou économique.

Si seulement 12 % des voyageurs déclarent consulter la liste avant un déplacement, son impact reste important : lorsqu'une compagnie y figure, seuls 8 % des Européens se disent prêts à réserver malgré tout un vol auprès de celle-ci.

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Tags : liste noire
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