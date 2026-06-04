Voyage d'affaires : moins de déplacements, mais des enjeux plus stratégiques que jamais - Depositphotos.com, Milkos
À l'heure où le travail hybride a profondément rebattu les cartes des déplacements professionnels, le voyage d'affaires résiste et se réinvente.
Selon le rapport mondial de FCM Consulting, le taux d'occupation des hôtels dans les principaux marchés d'affaires a ainsi atteint 73,7% au niveau mondial en 2025, en hausse de 1,3 point par rapport à l'année précédente.
Dans plusieurs destinations, la progression est encore plus marquée : Sydney affiche 81,5% (+4 points), Singapour 79,2% (+2 points), tandis que Tokyo (82,9%) et Londres (82%) s'imposent parmi les marchés les plus actifs.
Au milieu de ce paysage en plein essor, la France se détache et devient la championne mondiale du tourisme d'affaires entrant, avec une hausse de 53% des visites professionnelles internationales en un an, soit 11,6 millions de voyageurs supplémentaires.
Cette reprise reflète un changement structurel des pratiques. Le travail hybride n'a pas mis au fin aux déplacements professionnels, mais il a contribué à les recentrer sur l'essentiel : relation client, développement commercial, gestion de projets, événements.
Les réunions internes de routine, autrefois grandes pourvoyeuses de voyages, ont fortement diminué. Les entreprises privilégient désormais les voyages liés à la relation client, au développement commercial, à la gestion de projets ou aux événements professionnels.
Résultat : 77% des entreprises estiment désormais que les réunions en présentiel restent essentielles à l'atteinte de leurs objectifs.
Selon le rapport mondial de FCM Consulting, le taux d'occupation des hôtels dans les principaux marchés d'affaires a ainsi atteint 73,7% au niveau mondial en 2025, en hausse de 1,3 point par rapport à l'année précédente.
Dans plusieurs destinations, la progression est encore plus marquée : Sydney affiche 81,5% (+4 points), Singapour 79,2% (+2 points), tandis que Tokyo (82,9%) et Londres (82%) s'imposent parmi les marchés les plus actifs.
Au milieu de ce paysage en plein essor, la France se détache et devient la championne mondiale du tourisme d'affaires entrant, avec une hausse de 53% des visites professionnelles internationales en un an, soit 11,6 millions de voyageurs supplémentaires.
Cette reprise reflète un changement structurel des pratiques. Le travail hybride n'a pas mis au fin aux déplacements professionnels, mais il a contribué à les recentrer sur l'essentiel : relation client, développement commercial, gestion de projets, événements.
Les réunions internes de routine, autrefois grandes pourvoyeuses de voyages, ont fortement diminué. Les entreprises privilégient désormais les voyages liés à la relation client, au développement commercial, à la gestion de projets ou aux événements professionnels.
Résultat : 77% des entreprises estiment désormais que les réunions en présentiel restent essentielles à l'atteinte de leurs objectifs.
Des programmes hôteliers à repenser de fond en comble
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Si la demande repart, les programmes hôteliers des entreprises, eux, n'ont pas toujours suivi.
Selon FCM Consulting, beaucoup ont évolué par ajustements successifs sans remise à plat de leur fonctionnement global : fournisseurs changés, politiques modifiées, mais architecture d'ensemble inchangée.
Le rapport illustre son propos avec les cas d'un grand groupe international dont le programme a été entièrement refondu. Après audit des dépenses et des pratiques de réservation, 545 hôtels ont été contractualisés dans le cadre d'un appel d'offres mondial, portant la couverture du programme à 80%.
A la clé : 5 millions d'euros d'économies estimées par rapport aux tarifs du marché, et un potentiel supplémentaire de réduction identifié à 2,4 millions d'euros.
Le rapport pointe également un levier encore sous-exploité : les programmes de fidélité hôtelière. Petit-déjeuner offert, accès aux salons, surclassements, autant d'avantages susceptibles d'améliorer l'expérience des voyageurs sans coût supplémentaire pour l'entreprise, et de favoriser le respect de la politique voyages.
"La résistance liée au statut de fidélité est souvent sous-estimée lors d'un changement de programme", souligne Rachel Newns, Global Hotel Practice Lead chez FCM Consulting. "Si elle n'est pas prise en compte suffisamment tôt, elle peut fragiliser des décisions d'approvisionnement pourtant bien fondées."
A lire : FCM Consulting lance un index pour mesurer la valeur des voyages d’affaires
Selon FCM Consulting, beaucoup ont évolué par ajustements successifs sans remise à plat de leur fonctionnement global : fournisseurs changés, politiques modifiées, mais architecture d'ensemble inchangée.
Le rapport illustre son propos avec les cas d'un grand groupe international dont le programme a été entièrement refondu. Après audit des dépenses et des pratiques de réservation, 545 hôtels ont été contractualisés dans le cadre d'un appel d'offres mondial, portant la couverture du programme à 80%.
A la clé : 5 millions d'euros d'économies estimées par rapport aux tarifs du marché, et un potentiel supplémentaire de réduction identifié à 2,4 millions d'euros.
Le rapport pointe également un levier encore sous-exploité : les programmes de fidélité hôtelière. Petit-déjeuner offert, accès aux salons, surclassements, autant d'avantages susceptibles d'améliorer l'expérience des voyageurs sans coût supplémentaire pour l'entreprise, et de favoriser le respect de la politique voyages.
"La résistance liée au statut de fidélité est souvent sous-estimée lors d'un changement de programme", souligne Rachel Newns, Global Hotel Practice Lead chez FCM Consulting. "Si elle n'est pas prise en compte suffisamment tôt, elle peut fragiliser des décisions d'approvisionnement pourtant bien fondées."
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