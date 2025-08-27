TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle

La TMC FCM Travel présentera à l’IFTM Top Resa la nouvelle génération de son assistant virtuel SAM, enrichi d’intelligence artificielle. L’outil, déjà présent depuis près de dix ans, passe du statut de simple gestionnaire de notifications à celui de véritable assistant digital au service des voyageurs et des entreprises.


Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025

FCM Travel présentera la dernière version de SAM, son assistant virtuel pendant le salon IFTM Top Resa qui se tiendra du 23 au 25 septembre 2025. @fcm
FCM Travel dévoile une nouvelle génération de son assistant virtuel SAM, enrichi d’ intelligence artificielle.

La nouvelle version de SAM se distingue par sa capacité à mémoriser les préférences de voyage, à intégrer les politiques internes des entreprises et à proposer une aide proactive tout au long du déplacement.

Elle s’adresse aussi bien aux voyageurs qu’aux managers et travel managers, avec en prime une intégration à l’outil de reporting Power BI pour accéder à des reporting quasi instantanés.

« Nous voulions aller plus loin que la simple assistance en offrant une expérience fluide, personnalisée et efficace », explique Christophe Hamonic, Directeur Général de FCM France.

Sécurité et conformité en première ligne

L’outil ne se limite pas au confort d’utilisation. Il embarque des fonctionnalités liées à la sécurité et à la conformité : alertes en temps réel sur les perturbations, suivi réglementaire et responsabilité géopolitique.

« Nous répondons ainsi aux enjeux actuels du duty of care, en garantissant sécurité et conformité pour les entreprises comme pour leurs collaborateurs », souligne Christophe Hamonic.

Un outil en constante évolution

Grâce à l’IA, SAM s’enrichit de chaque interaction et continuera d’évoluer dans les prochains mois. Les priorités annoncées portent sur la compliance légale, la gestion proactive des risques et l’optimisation des systèmes internes de FCM.

« Notre ambition est claire : proposer une plateforme intelligente et évolutive qui accompagne nos clients partout dans le monde », conclut Christophe Hamonic.

45 % des clients ont l'intention d'augmenter leurs dépenses de voyage

Pour les entreprises phares FCM Travel et Corporate Traveller, 9 % des clients interrogés ont l'intention d'augmenter leurs dépenses de voyage de plus de 20 %, 36 % prévoient une augmentation pouvant atteindre 20 % et 37 % estiment que le montant dépensé sera similaire à celui de l'année dernière. En comparaison, seuls 8 % prévoient une réduction.

Dans la région EMEA en particulier, le nombre de clients ayant l'intention d'augmenter leurs dépenses de voyage est passé de 39 % pour l'exercice 2025 à 46 % pour l'exercice 2026. Plus significatif encore, l'intention de réduire les dépenses de voyage cette année par rapport à l'année dernière est passée de 21 % à seulement 7 %.


