FCM Travel France renforce ses équipes !

FCM Travel France : David Garnier nommé Global Business Development Manager
Après avoir annoncé la nomination de Christelle Viana nommée directrice des opérations France, FCM Travel France continue de renforcer ses équipes.
La TMC vient d'annoncer la nomination de David Garnier au poste de Global Business Development Manager.
"Les entreprises multinationales représentent un levier de croissance majeur pour FCM Travel France. L’arrivée de David vient renforcer notre capacité à développer une approche innovante et humaine auprès des grandes multinationales.
Sa vision s’accorde pleinement à notre ambition d’inscrire durablement FCM dans le top 3 mondial des TMC", souligne Christophe Hamonic, Directeur général de FCM France.
David Garnier : professionnel reconnu du business travel
Professionnel reconnu du business travel, il avait déjà exercé cette fonction au sein de FCM Travel entre août 2020 et mars 2024, avant de rejoindre Reed & Mackay.
David Garnier dispose d’une solide expérience dans le développement commercial et l’accompagnement client.
Avant d’intégrer le secteur du voyage d’affaires, il a occupé plusieurs postes à responsabilité notamment : Directeur du développement chez EluesLocales (2015-2020) ou encore Responsable commercial chez Infopro Digital (2012-2015).
Mallory Gérard nommé Head of MICE chez FCM Travel
Mallory Gérard - FCM
FCM Travel France annonce une autre nomination, celle de Mallory Gérard au poste de Head of MICE.
Avec plus de vingt ans d’expérience, Mallory Gérard a débuté comme consultante en voyages d’affaires chez Rosenbluth International Travel, puis elle a rejoint Chambers Travel Group en 2008, avant d’en prendre la direction générale en 2017 à la suite du rachat par Corporate Travel Management.
Dans ce nouveau rôle, Mallory Gérard sera chargée de "développer FCM Meetings & Events, d’accompagner l’expansion de l’équipe et d'optimiser l’organisation interne sur les marchés France, Suisse et Espagne".
« Mon objectif est de donner une nouvelle dynamique à FCM Meetings & Events sur le marché Français et de faire grandir notre activité MICE, en visant une croissance à deux chiffres.
Pour cela, nous souhaitons aller plus loin dans la structuration de notre offre afin de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients et renforcer notre capacité à concevoir des événements de plus grande ampleur en s’appuyant sur la complémentarité de nos expertises MICE et Travel », a déclaré Mallory Gérard.
