FCM Travel France renforce ses équipes !

FCM Travel France annonce une autre nomination, celle de Mallory Gérard au poste de Head of MICE.



Avec plus de vingt ans d’expérience, Mallory Gérard a débuté comme consultante en voyages d’affaires chez Rosenbluth International Travel, puis elle a rejoint Chambers Travel Group en 2008, avant d’en prendre la direction générale en 2017 à la suite du rachat par Corporate Travel Management.



Dans ce nouveau rôle, Mallory Gérard sera chargée de "développer FCM Meetings & Events, d’accompagner l’expansion de l’équipe et d'optimiser l’organisation interne sur les marchés France, Suisse et Espagne".



« Mon objectif est de donner une nouvelle dynamique à FCM Meetings & Events sur le marché Français et de faire grandir notre activité MICE, en visant une croissance à deux chiffres.



Pour cela, nous souhaitons aller plus loin dans la structuration de notre offre afin de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients et renforcer notre capacité à concevoir des événements de plus grande ampleur en s’appuyant sur la complémentarité de nos expertises MICE et Travel », a déclaré Mallory Gérard.