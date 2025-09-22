TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

FCM Travel France renforce ses équipes !

Nominations de David Garnier et Mallory Gérard


FCM Travel France annonce la nomination de David Garnier au poste de Global Business Development Manager et de Mallory Gérard au poste de Head of MICE.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

FCM Travel France : David Garnier nommé Global Business Development Manager - Photo FCM
FCM Travel France : David Garnier nommé Global Business Development Manager - Photo FCM
DITEX
Après avoir annoncé la nomination de Christelle Viana nommée directrice des opérations France, FCM Travel France continue de renforcer ses équipes.

La TMC vient d'annoncer la nomination de David Garnier au poste de Global Business Development Manager.

"Les entreprises multinationales représentent un levier de croissance majeur pour FCM Travel France. L’arrivée de David vient renforcer notre capacité à développer une approche innovante et humaine auprès des grandes multinationales.

Sa vision s’accorde pleinement à notre ambition d’inscrire durablement FCM dans le top 3 mondial des TMC", souligne Christophe Hamonic, Directeur général de FCM France.

David Garnier : professionnel reconnu du business travel

Autres articles
Professionnel reconnu du business travel, il avait déjà exercé cette fonction au sein de FCM Travel entre août 2020 et mars 2024, avant de rejoindre Reed & Mackay.

David Garnier dispose d’une solide expérience dans le développement commercial et l’accompagnement client.

Avant d’intégrer le secteur du voyage d’affaires, il a occupé plusieurs postes à responsabilité notamment : Directeur du développement chez EluesLocales (2015-2020) ou encore Responsable commercial chez Infopro Digital (2012-2015).

Mallory Gérard nommé Head of MICE chez FCM Travel

Mallory Gérard - FCM
Mallory Gérard - FCM
FCM Travel France annonce une autre nomination, celle de Mallory Gérard au poste de Head of MICE.

Avec plus de vingt ans d’expérience, Mallory Gérard a débuté comme consultante en voyages d’affaires chez Rosenbluth International Travel, puis elle a rejoint Chambers Travel Group en 2008, avant d’en prendre la direction générale en 2017 à la suite du rachat par Corporate Travel Management.

Dans ce nouveau rôle, Mallory Gérard sera chargée de "développer FCM Meetings & Events, d’accompagner l’expansion de l’équipe et d'optimiser l’organisation interne sur les marchés France, Suisse et Espagne".

« Mon objectif est de donner une nouvelle dynamique à FCM Meetings & Events sur le marché Français et de faire grandir notre activité MICE, en visant une croissance à deux chiffres.

Pour cela, nous souhaitons aller plus loin dans la structuration de notre offre afin de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients et renforcer notre capacité à concevoir des événements de plus grande ampleur en s’appuyant sur la complémentarité de nos expertises MICE et Travel », a déclaré Mallory Gérard.

Lu 203 fois

Tags : fcm
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Europ Assistance
Dernière heure

Madère fait les yeux doux au marché français

L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

FCM Travel France renforce ses équipes !

Provence : quelles ambitions pour les croisières fluviales sur le Rhône ? [ABO]

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madère fait les yeux doux au marché français

Madère fait les yeux doux au marché français
Production

Production

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
AirMaG

AirMaG

L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025

L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe

Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel France renforce ses équipes !

FCM Travel France renforce ses équipes !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias