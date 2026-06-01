Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

La première formule, baptisée "Annulation Flex", propose une annulation sans justificatif jusqu’au départ.



Elle prévoit : un remboursement à 100 % sans franchise en cas de choix d’un avoir Jet tours/Boomerang pour un prochain voyage. Une franchise de 20 % en cas de remboursement en numéraire. Une couverture pouvant atteindre jusqu’à 50 000 € par personne. Et une extension jusqu’à 9 voyageurs, qu’ils aient ou non un lien de parenté.



Les deux tour-opérateurs mettent en avant un positionnement haut de gamme de cette garantie, notamment via des plafonds de couverture jugés élevés sur le marché.



La deuxième formule, "Multirisque Flex", intègre l’option d’annulation sans justificatif dans un contrat d’assurance plus large. Elle comprend également les garanties classiques associées aux voyages : Protection des bagages (vol, perte, détérioration). Assurance transport (retard, départ ou retour manqué). Assistance médicale 24h/24, frais de santé à l’étranger et rapatriement. Et responsabilité civile et garantie interruption de séjour.



Cette formule vise à proposer une couverture globale, de la réservation jusqu’au retour du voyage.