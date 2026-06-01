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Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Une réponse aux hésitations des voyageurs


Jet tours et Boomerang dévoilent une nouvelle gamme d’assurance baptisée "Flex". Conçue pour répondre aux freins à la réservation et sécuriser les ventes en agences, cette offre permet aux clients d’annuler leur voyage sans justificatif jusqu’au jour du départ.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 13:00

Les tour-opérateurs Jet tours et Boomerang dévoilent une nouvelle gamme d’assurance - Depositphotos.com Auteur Milkos
Les tour-opérateurs Jet tours et Boomerang dévoilent une nouvelle gamme d’assurance - Depositphotos.com Auteur Milkos
MSC Croisières
Dans un contexte où l’incertitude continue d’influencer les comportements d’achat, Jet tours et Boomerang introduisent une solution présentée comme une "garantie changement d’avis".

L’objectif est clair : lever les freins à la réservation en apportant davantage de flexibilité aux voyageurs, tout en soutenant les distributeurs dans leur activité commerciale.

La gamme "Flex" repose sur un principe central inédit sur le marché : permettre l’annulation sans justificatif jusqu’au jour du départ.

En complément, les deux tour-opérateurs introduisent une option transversale : la "Garantie prix". Elle peut être ajoutée à l’une ou l’autre des formules Flex.

Ce dispositif permet de protéger les clients contre les éventuelles hausses de coûts pouvant intervenir après la réservation, qu’il s’agisse : du carburant, des taxes ou des fluctuations de devises.

L’objectif affiché est d’offrir une double sécurité : contre l’imprévu lié au voyage d’une part, et contre les variations économiques d’autre part.

Deux formules principales

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La première formule, baptisée "Annulation Flex", propose une annulation sans justificatif jusqu’au départ.

Elle prévoit : un remboursement à 100 % sans franchise en cas de choix d’un avoir Jet tours/Boomerang pour un prochain voyage. Une franchise de 20 % en cas de remboursement en numéraire. Une couverture pouvant atteindre jusqu’à 50 000 € par personne. Et une extension jusqu’à 9 voyageurs, qu’ils aient ou non un lien de parenté.

Les deux tour-opérateurs mettent en avant un positionnement haut de gamme de cette garantie, notamment via des plafonds de couverture jugés élevés sur le marché.

La deuxième formule, "Multirisque Flex", intègre l’option d’annulation sans justificatif dans un contrat d’assurance plus large. Elle comprend également les garanties classiques associées aux voyages : Protection des bagages (vol, perte, détérioration). Assurance transport (retard, départ ou retour manqué). Assistance médicale 24h/24, frais de santé à l’étranger et rapatriement. Et responsabilité civile et garantie interruption de séjour.

Cette formule vise à proposer une couverture globale, de la réservation jusqu’au retour du voyage.

Un produit pensé pour les réseaux de distribution

La gamme Flex est dès à présent disponible via les portails BtoB des deux tour-opérateurs ainsi qu’auprès de leurs équipes commerciales. Les grilles tarifaires et conditions détaillées y sont également consultables.


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Tags : assurance, boomerang, jet tours
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