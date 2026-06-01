Les ambassadeurs FRAM partent à la découverte de l'Albanie (Vidéo)

Si le littoral reste la principale porte d'entrée touristique du pays, l'Albanie possède également de nombreux atouts dans ses régions intérieures.



À Berat, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les visiteurs découvrent l'une des villes les plus emblématiques du pays. Surnommée la "ville aux mille fenêtres", elle séduit par ses ruelles pavées, son architecture ottomane et sa citadelle dominant la vallée.



Plus au sud, la ville de Gjirokastër, également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue l'un des joyaux culturels du pays. Connue sous le nom de "ville de pierre", elle conserve un remarquable ensemble de maisons ottomanes et une imposante forteresse offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes.



Le parcours a également conduit le groupe à Tepelena, porte d'entrée de la vallée de la Vjosa. Ce fleuve, considéré comme l'un des derniers grands cours d'eau sauvages d'Europe, constitue un argument fort pour le développement d'un tourisme de nature et d'aventure.



Impossible de découvrir l'Albanie sans faire étape à Kruja. Cette ville historique est intimement liée à la figure de Skanderbeg, héros national ayant résisté à l'Empire ottoman pendant près de vingt-cinq ans.



Son vieux bazar, ses artisans perpétuant les savoir-faire traditionnels et son musée consacré à Skanderbeg permettent aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire et l'identité du pays. L'étape constitue aujourd'hui l'une des excursions culturelles les plus populaires au départ de la côte adriatique.