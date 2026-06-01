Les ambassadeurs FRAM partent à la découverte de l'Albanie (Vidéo)

À moins de trois heures de vol de la France, l'Albanie poursuit sa montée en puissance sur le marché touristique européen.
Longtemps restée à l'écart des grands flux touristiques, la destination séduit désormais par la diversité de son offre, combinant stations balnéaires, patrimoine historique, gastronomie locale et expériences authentiques dans l'arrière-pays.
À l'occasion d'un éductour organisé par Fram avec ses Ambassadeurs, TourMaG a parcouru plusieurs régions du pays afin de découvrir les infrastructures touristiques, les nouveautés hôtelières et les principaux atouts de cette destination en pleine transformation.
Dès l'arrivée à Tirana, la capitale albanaise, les participants ont pu mesurer les investissements réalisés ces dernières années dans le développement touristique du pays.
L'aéroport international constitue aujourd'hui une porte d'entrée efficace vers la côte adriatique, principal bassin touristique du pays. La capitale albanaise illustre les profondes mutations du pays depuis la fin du régime communiste.
Capitale depuis 1920, la ville mêle aujourd'hui héritage historique et modernité. Les visiteurs y découvrent notamment les nombreux bunkers construits sous la dictature d'Enver Hoxha, témoins d'une période marquante de l'histoire albanaise.
Longtemps restée à l'écart des grands flux touristiques, la destination séduit désormais par la diversité de son offre, combinant stations balnéaires, patrimoine historique, gastronomie locale et expériences authentiques dans l'arrière-pays.
À l'occasion d'un éductour organisé par Fram avec ses Ambassadeurs, TourMaG a parcouru plusieurs régions du pays afin de découvrir les infrastructures touristiques, les nouveautés hôtelières et les principaux atouts de cette destination en pleine transformation.
Dès l'arrivée à Tirana, la capitale albanaise, les participants ont pu mesurer les investissements réalisés ces dernières années dans le développement touristique du pays.
L'aéroport international constitue aujourd'hui une porte d'entrée efficace vers la côte adriatique, principal bassin touristique du pays. La capitale albanaise illustre les profondes mutations du pays depuis la fin du régime communiste.
Capitale depuis 1920, la ville mêle aujourd'hui héritage historique et modernité. Les visiteurs y découvrent notamment les nombreux bunkers construits sous la dictature d'Enver Hoxha, témoins d'une période marquante de l'histoire albanaise.
Golem et Durres : le cœur du tourisme balnéaire albanais
Autres articles
-
Tourisme : la chute de l’activité se poursuit, sans report vers la France ni l’Europe
-
Guerre au Moyen-Orient : quels sont les bons élèves parmi les tour-opérateurs et compagnies aériennes ? [ABO]
-
FRAM absorbe les hausses carburant sur les dossiers déjà vendus
-
Tourism Australia ouvre les inscriptions pour G’Day Australia 2026 à Darwin
-
Argelès-sur-Mer mobilise ses professionnels autour d’un éductour avant la saison
Située à une quarantaine de minutes de l'aéroport de Tirana, la zone touristique de Golem concentre une grande partie de l'offre hôtelière internationale du pays.
Parmi les établissements visités figure le Perandor Beach Hotel. Situé entre Durres et Golem, cet hôtel dispose de 96 chambres réparties entre un bâtiment principal de huit étages et une annexe familiale située à 350 mètres du bâtiment principal.
Autre établissement emblématique de l'offre Fram : le Framissima Henry Resort & Spa. Avec ses 108 chambres réparties dans deux bâtiments, son rooftop, ses piscines, son espace bien-être et son parc aquatique, l'hôtel cible principalement une clientèle recherchant une formule tout compris associée à des animations francophones.
Plus récemment intégré à la programmation Fram, l'Amber Village mise sur un positionnement plus intimiste. Cet établissement de seulement 64 chambres séduit par son environnement paisible, sa plage préservée et son éloignement relatif des zones urbaines les plus fréquentées.
Le Bonita Luxury Resort & Spa, où résidait le groupe durant l'éductour, compte 350 chambres réparties dans deux bâtiments, plusieurs espaces aquatiques ainsi qu'un accès à la plage et à un beach club.
Enfin, le Signature Epidamn, futur produit de la gamme Signature de Fram, témoigne des investissements en cours sur le littoral albanais. L'hôtel dispose actuellement de 120 chambres et prévoit une extension de 80 chambres supplémentaires. Son architecture contemporaine, ses espaces bien-être et sa situation en bord de mer visent une clientèle à la recherche d'une expérience plus premium.
Parmi les établissements visités figure le Perandor Beach Hotel. Situé entre Durres et Golem, cet hôtel dispose de 96 chambres réparties entre un bâtiment principal de huit étages et une annexe familiale située à 350 mètres du bâtiment principal.
Autre établissement emblématique de l'offre Fram : le Framissima Henry Resort & Spa. Avec ses 108 chambres réparties dans deux bâtiments, son rooftop, ses piscines, son espace bien-être et son parc aquatique, l'hôtel cible principalement une clientèle recherchant une formule tout compris associée à des animations francophones.
Plus récemment intégré à la programmation Fram, l'Amber Village mise sur un positionnement plus intimiste. Cet établissement de seulement 64 chambres séduit par son environnement paisible, sa plage préservée et son éloignement relatif des zones urbaines les plus fréquentées.
Le Bonita Luxury Resort & Spa, où résidait le groupe durant l'éductour, compte 350 chambres réparties dans deux bâtiments, plusieurs espaces aquatiques ainsi qu'un accès à la plage et à un beach club.
Enfin, le Signature Epidamn, futur produit de la gamme Signature de Fram, témoigne des investissements en cours sur le littoral albanais. L'hôtel dispose actuellement de 120 chambres et prévoit une extension de 80 chambres supplémentaires. Son architecture contemporaine, ses espaces bien-être et sa situation en bord de mer visent une clientèle à la recherche d'une expérience plus premium.
L'arrière-pays, un potentiel encore méconnu
Si le littoral reste la principale porte d'entrée touristique du pays, l'Albanie possède également de nombreux atouts dans ses régions intérieures.
À Berat, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les visiteurs découvrent l'une des villes les plus emblématiques du pays. Surnommée la "ville aux mille fenêtres", elle séduit par ses ruelles pavées, son architecture ottomane et sa citadelle dominant la vallée.
Plus au sud, la ville de Gjirokastër, également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue l'un des joyaux culturels du pays. Connue sous le nom de "ville de pierre", elle conserve un remarquable ensemble de maisons ottomanes et une imposante forteresse offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes.
Le parcours a également conduit le groupe à Tepelena, porte d'entrée de la vallée de la Vjosa. Ce fleuve, considéré comme l'un des derniers grands cours d'eau sauvages d'Europe, constitue un argument fort pour le développement d'un tourisme de nature et d'aventure.
Impossible de découvrir l'Albanie sans faire étape à Kruja. Cette ville historique est intimement liée à la figure de Skanderbeg, héros national ayant résisté à l'Empire ottoman pendant près de vingt-cinq ans.
Son vieux bazar, ses artisans perpétuant les savoir-faire traditionnels et son musée consacré à Skanderbeg permettent aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire et l'identité du pays. L'étape constitue aujourd'hui l'une des excursions culturelles les plus populaires au départ de la côte adriatique.
À Berat, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les visiteurs découvrent l'une des villes les plus emblématiques du pays. Surnommée la "ville aux mille fenêtres", elle séduit par ses ruelles pavées, son architecture ottomane et sa citadelle dominant la vallée.
Plus au sud, la ville de Gjirokastër, également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, constitue l'un des joyaux culturels du pays. Connue sous le nom de "ville de pierre", elle conserve un remarquable ensemble de maisons ottomanes et une imposante forteresse offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes.
Le parcours a également conduit le groupe à Tepelena, porte d'entrée de la vallée de la Vjosa. Ce fleuve, considéré comme l'un des derniers grands cours d'eau sauvages d'Europe, constitue un argument fort pour le développement d'un tourisme de nature et d'aventure.
Impossible de découvrir l'Albanie sans faire étape à Kruja. Cette ville historique est intimement liée à la figure de Skanderbeg, héros national ayant résisté à l'Empire ottoman pendant près de vingt-cinq ans.
Son vieux bazar, ses artisans perpétuant les savoir-faire traditionnels et son musée consacré à Skanderbeg permettent aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire et l'identité du pays. L'étape constitue aujourd'hui l'une des excursions culturelles les plus populaires au départ de la côte adriatique.
Retrouvez les autres vidéos de l'éductour sur notre chaîne You Tube
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille