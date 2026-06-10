Cediv : 200 professionnels attendus à bord du Club Med 2 pour le Convenc'Tour 2026

Les travaux débuteront dès l'embarquement à Nice, le 16 juin, avec une conférence inaugurale de Clément Leroy intitulée « L'équilibre en mouvement ». La journée se poursuivra par des interventions partenaires et une séquence consacrée aux regards croisés sur la profession réunissant notamment Marie Poirier, Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage et Patrice Caradec, Président du SETO.



À Ajaccio, le 17 juin, les débats s'articuleront autour de la création de valeur au sein de la filière. Une conférence de Samy Bailly sur le pilotage dans l'incertitude ouvrira la journée avant une table ronde réunissant distributeurs et partenaires du secteur.



Les participants prendront ensuite part à un team building organisé par l'Office de tourisme d'Ajaccio.



Le 18 juin à Calvi sera consacré à la co-construction et aux problématiques opérationnelles des agences de voyages. Plusieurs ateliers permettront aux adhérents d'échanger autour des ressources humaines, de la performance commerciale, de l'expérience client, mais aussi de sujets très concrets comme la facture électronique, la TVA, la formation ou les questions juridiques.