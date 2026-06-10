Cediv : 200 professionnels attendus à bord du Club Med 2 pour le Convenc'Tour 2026

Cediv Travel : 200 professionnels attendus à bord du Club Med 2 pour le Convenc'Tour 2026 - Depositphotos.com Auteur pripir
Le Cediv Travel s'apprête à lever l'ancre pour son Convenc'Tour 2026.
Du 16 au 19 juin prochains, près de 200 adhérents, partenaires et fournisseurs du réseau se retrouveront à bord du Club Med 2 pour quatre jours d'échanges et de réflexion entre Nice, Ajaccio et Calvi.
Pour cette nouvelle édition, la convention annuelle du réseau présidé par Adriana Minchella mêlera temps de travail, ateliers collaboratifs, conférences et moments de convivialité en mer.
Le thème retenu cette année, « Trouver l'équilibre dans un monde en déséquilibre », fait écho aux nombreux défis auxquels sont confrontés les professionnels du tourisme : évolutions technologiques, transformations des comportements clients, tensions géopolitiques ou encore recherche d'un modèle économique durable.
« Dans un monde où tout semble bouger en permanence, nous devons chaque jour apprendre à avancer autrement, à nous adapter, à piloter avec plus de lucidité, de réactivité et parfois même davantage de courage », souligne Adriana Minchella dans son message adressé aux participants.
Du 16 au 19 juin prochains, près de 200 adhérents, partenaires et fournisseurs du réseau se retrouveront à bord du Club Med 2 pour quatre jours d'échanges et de réflexion entre Nice, Ajaccio et Calvi.
Pour cette nouvelle édition, la convention annuelle du réseau présidé par Adriana Minchella mêlera temps de travail, ateliers collaboratifs, conférences et moments de convivialité en mer.
Le thème retenu cette année, « Trouver l'équilibre dans un monde en déséquilibre », fait écho aux nombreux défis auxquels sont confrontés les professionnels du tourisme : évolutions technologiques, transformations des comportements clients, tensions géopolitiques ou encore recherche d'un modèle économique durable.
« Dans un monde où tout semble bouger en permanence, nous devons chaque jour apprendre à avancer autrement, à nous adapter, à piloter avec plus de lucidité, de réactivité et parfois même davantage de courage », souligne Adriana Minchella dans son message adressé aux participants.
Conférences et découverte d'Ajaccio et Calvi en Corse
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Les travaux débuteront dès l'embarquement à Nice, le 16 juin, avec une conférence inaugurale de Clément Leroy intitulée « L'équilibre en mouvement ». La journée se poursuivra par des interventions partenaires et une séquence consacrée aux regards croisés sur la profession réunissant notamment Marie Poirier, Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage et Patrice Caradec, Président du SETO.
À Ajaccio, le 17 juin, les débats s'articuleront autour de la création de valeur au sein de la filière. Une conférence de Samy Bailly sur le pilotage dans l'incertitude ouvrira la journée avant une table ronde réunissant distributeurs et partenaires du secteur.
Les participants prendront ensuite part à un team building organisé par l'Office de tourisme d'Ajaccio.
Le 18 juin à Calvi sera consacré à la co-construction et aux problématiques opérationnelles des agences de voyages. Plusieurs ateliers permettront aux adhérents d'échanger autour des ressources humaines, de la performance commerciale, de l'expérience client, mais aussi de sujets très concrets comme la facture électronique, la TVA, la formation ou les questions juridiques.
À Ajaccio, le 17 juin, les débats s'articuleront autour de la création de valeur au sein de la filière. Une conférence de Samy Bailly sur le pilotage dans l'incertitude ouvrira la journée avant une table ronde réunissant distributeurs et partenaires du secteur.
Les participants prendront ensuite part à un team building organisé par l'Office de tourisme d'Ajaccio.
Le 18 juin à Calvi sera consacré à la co-construction et aux problématiques opérationnelles des agences de voyages. Plusieurs ateliers permettront aux adhérents d'échanger autour des ressources humaines, de la performance commerciale, de l'expérience client, mais aussi de sujets très concrets comme la facture électronique, la TVA, la formation ou les questions juridiques.
Workshop et moments de convivialité
Le choix du Club Med 2 n'est pas anodin pour le réseau. Adriana Minchella y voit une métaphore de la trajectoire du Cediv Travel et de ses entreprises adhérentes.
« Un voilier qui avance en gardant son équilibre malgré les vents, les mouvements et les imprévus... exactement comme nos entreprises et comme notre réseau depuis toutes ces années », explique la présidente.
Au programme également : plusieurs soirées thématiques, workshops et temps de networking organisés tout au long de la traversée.
Le Convenc'Tour 2026 s'achèvera le 19 juin à Nice avec une session de clôture collective avant le débarquement des participants.
« Un voilier qui avance en gardant son équilibre malgré les vents, les mouvements et les imprévus... exactement comme nos entreprises et comme notre réseau depuis toutes ces années », explique la présidente.
Au programme également : plusieurs soirées thématiques, workshops et temps de networking organisés tout au long de la traversée.
Le Convenc'Tour 2026 s'achèvera le 19 juin à Nice avec une session de clôture collective avant le débarquement des participants.