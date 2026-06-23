Rapatriements, réassurance : Patrice Caradec dénonce une double peine

Après le 28 février, nous avons reçu des appels de journalistes presque tous les jours. Ils nous interrogent sur les rapatriements, sur la réassurance des clients, mais jamais personne ne relaie réellement les efforts qui ont été réalisés par les tour-opérateurs

Ce n'est pas un scandale, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité

Lors du Convenc'Tour 2026 du CEDIV, Patrice Caradec, président du SETO, a poussé un coup de gueule contre ce qu'il considère comme une concurrence déloyale entre les tour-opérateurs français et certaines plateformes étrangères.Le président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating est revenu sur la gestion de la crise au Moyen-Orient.», regrette-t-il.Selon Patrice Caradec, les adhérents du SETO ont mobilisé près de 6 millions d'euros pour rapatrier nos voyageurs. «», insiste-t-il.