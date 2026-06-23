logo TourMaG  
Recherche avancée

Rapatriements, réassurance : Patrice Caradec dénonce une double peine

Convenc'Tour 2026 à bord du Club Med 2


Invité à s'exprimer lors du Convenc'Tour 2026 du CEDIV, Patrice Caradec, président du SETO, a appelé les professionnels du tourisme à mieux défendre leur valeur ajoutée. Il a également regretté le manque de visibilité accordé aux efforts des tour-opérateurs lors des récentes opérations de rapatriement de voyageurs.


Rédigé par le Mardi 23 Juin 2026 à 07:27

Patrice Caradec a dénoncé lors du Convenc'Tour le manque de reconnaissance du travail accompli lors des rappatriements - photo CE
Patrice Caradec a dénoncé lors du Convenc'Tour le manque de reconnaissance du travail accompli lors des rappatriements - photo CE
CroisiEurope
Lors du Convenc'Tour 2026 du CEDIV, Patrice Caradec, président du SETO, a poussé un coup de gueule contre ce qu'il considère comme une concurrence déloyale entre les tour-opérateurs français et certaines plateformes étrangères.

Le président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating est revenu sur la gestion de la crise au Moyen-Orient. Plusieurs milliers de voyageurs français se sont retrouvés bloqués à l'étranger au Moyen-Orient, mais aussi en Asie et dans l'Océan Indien.

« Après le 28 février, nous avons reçu des appels de journalistes presque tous les jours. Ils nous interrogent sur les rapatriements, sur la réassurance des clients, mais jamais personne ne relaie réellement les efforts qui ont été réalisés par les tour-opérateurs », regrette-t-il.

Selon Patrice Caradec, les adhérents du SETO ont mobilisé près de 6 millions d'euros pour rapatrier nos voyageurs. « Ce n'est pas un scandale, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité », insiste-t-il.

A lire aussi : Patrice Caradec (SETO) appelle les agences "à réanimer le marché"

Retrouvez toutes les infos du Convenc'Tour du CEDIV à bord du CLUB MED 2 sur notre Dash Board

« Un journal des bonnes nouvelles aurait bien du mal à exister »

Autres articles
Le dirigeant dénonce en revanche une situation qu'il juge inéquitable. Alors que les opérateurs français assument leurs obligations légales d'assistance, certains voyageurs ayant réservé auprès de plateformes étrangères ou d'opérateurs non établis en France ont également été pris en charge par les vols mis en place par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

« Nous avons la double peine. Nous respectons un cadre réglementaire exigeant, nous assumons nos responsabilités vis-à-vis de nos clients, mais derrière, l'État français mobilise aussi des moyens publics pour rapatrier des voyageurs qui ont parfois réservé auprès d'acteurs qui ne contribuent pas fiscalement en France », estime Patrice Caradec.

« Jamais aucun média, sauf la presse B2B, n'a relayé ces messages. Cela ne les intéresse pas. Ce qui n'intéresse pas les médias, c'est de rassurer. Je crois sincèrement qu'un journal des bonnes nouvelles aurait bien du mal à exister. »

Malgré cette situation, le président du SETO appelle les professionnels à mieux valoriser leur valeur ajoutée auprès du grand public.

« Personne ne fera cette communication à notre place. Il faut continuer à expliquer ce que nous apportons à nos clients, faire savoir quelles sont nos responsabilités et les protections dont bénéficient les voyageurs lorsqu'ils passent par des professionnels du tourisme », a-t-il plaidé.

Il regrette que certains outils de communication développés par la profession après la crise sanitaire soient aujourd'hui peu utilisés. En effet les Entreprises du Voyage ont lancé mi-mars, une nouvelle campagne digitale.

Elle vise à sensibiliser les voyageurs sur le rôle des opérateurs dans l’organisation et le suivi des séjours. Le syndicat a vivement encouragé ses adhérents à repartager cette vidéo.

« On peut toujours améliorer les dispositifs, mais s'ils ne sont pas relayés par les professionnels eux-mêmes, ils ne peuvent pas fonctionner », a conclu, le Président du SETO.

Lu 354 fois

Tags : cediv, convenctour2026, patrice caradec, seto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Martinique
Dernière heure

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises

Roussel Voyages racheté par Havas Voyages : quelles ambitions pour le réseau ? [ABO]

Rapatriements, réassurance : Patrice Caradec dénonce une double peine

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
Distribution

Distribution

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises

Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises
Partez en France

Partez en France

Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire

Nigloland s'offre une montagne russe inédite pour son 40e anniversaire
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"

Incendie au Viva Wyndham Dominicus Beach : les clients de TUI France "relogés en sécurité"
Production

Production

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans

Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans
AirMaG

AirMaG

Malaysia Airlines et Singapore Airlines lancent des tarifs conjoints

Malaysia Airlines et Singapore Airlines lancent des tarifs conjoints
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Hcorpo devient marchand American Express en Espagne

Hcorpo devient marchand American Express en Espagne
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maurice : Beachcomber lance un projet de réhabilitation de la plage de Trou aux Biches

Maurice : Beachcomber lance un projet de réhabilitation de la plage de Trou aux Biches
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin

Une grève des bus touristiques perturbe les escales à Santorin
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias