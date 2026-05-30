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Convenc'Tour CEDIV 2026 [ABO]


Du 16 au 20 juin 2026, le Convenc'Tour du Cediv réunit près de 200 professionnels du voyage à bord du Club Med 2 pour une édition placée sous le signe de l’échange, de la réflexion et du développement des réseaux. Ce dashboard rassemble l’ensemble des contenus et temps forts de l’événement : interviews, reportages, vidéos, analyses, retours d’expérience et programme.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 20:00

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Tags : cediv, convenctour2026
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