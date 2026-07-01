logo TourMaG  
Recherche avancée

Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !

du 30 mars au 1er avril 2027


Le Forum du SETO se tiendra du 30 mars au 1er avril 2027, dans le Sud de la France en 2027, dans un établissement Belambra de la presqu'île de Giens, dans le Var.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 16:26

Patrice Caradec, Président du SETO - Photo TB
Patrice Caradec, Président du SETO - Photo TB
CroisiEurope
Le Forum du SETO se tiendra du 30 mars au 1er avril 2027 sur la presqu'île de Giens, dans le Var, dans un établissement Belambra.

« Au-delà d'être aux côtés de Belambra, ce sera une belle occasion de rendre hommage à Michel-Yves Labbé, qui habitait sur la presqu'île, et où ses cendres ont été dispersées en juillet 2024. » a précisé à TourMaG, Patrice Caradec, président du syndicat.

Michel-Yves Labbé est décédé le 11 juillet 2024. Il était le fondateur de Directours et de Partir Demain.


Lu 181 fois

Tags : seto
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie
Dernière heure

Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !

Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés

GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France

Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale

Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

NG TRAVEL - Chargé(e) de clientèle après voyage - Stage - (Paris 2e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés

Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés
Partez en France

Partez en France

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée
Production

Production

Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !

Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !
AirMaG

AirMaG

Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale

Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !

Civitatis lance Civitatis Pro pour structurer sa distribution B2B !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration

Le Collectionist nomme Olivier Grémillon à la présidence de son conseil d'administration
HotelMaG

Hébergement

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France

GlobalStar choisit Selectour Affaires comme partenaire en France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias