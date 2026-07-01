Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !

Le Forum du SETO se tiendra du 30 mars au 1er avril 2027 sur la presqu'île de Giens, dans le Var, dans un établissement Belambra.
« Au-delà d'être aux côtés de Belambra, ce sera une belle occasion de rendre hommage à Michel-Yves Labbé, qui habitait sur la presqu'île, et où ses cendres ont été dispersées en juillet 2024. » a précisé à TourMaG, Patrice Caradec, président du syndicat.
Michel-Yves Labbé est décédé le 11 juillet 2024. Il était le fondateur de Directours et de Partir Demain.
« Au-delà d'être aux côtés de Belambra, ce sera une belle occasion de rendre hommage à Michel-Yves Labbé, qui habitait sur la presqu'île, et où ses cendres ont été dispersées en juillet 2024. » a précisé à TourMaG, Patrice Caradec, président du syndicat.
Michel-Yves Labbé est décédé le 11 juillet 2024. Il était le fondateur de Directours et de Partir Demain.
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