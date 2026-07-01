Le Forum du SETO dans le Sud de la France en 2027 !

du 30 mars au 1er avril 2027

Le Forum du SETO se tiendra du 30 mars au 1er avril 2027, dans le Sud de la France en 2027, dans un établissement Belambra de la presqu'île de Giens, dans le Var.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 1 Juillet 2026 à 16:26

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