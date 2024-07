Michel-Yves Labbé tire sa révérence

Plutôt que des éloges funèbres, je vous propose de savourer quelques extraits de l'interview qu'il nous avait accordé en mai 2019 sous la plume de Dominique Gobert.



Michel-Yves Labbé aurait aimé qu'on se souvienne de lui avec le sourire...



Qui êtes-vous ?

(...) J’aimerais bien vous dire que je suis un mec extraordinaire, avec des valeurs morales et spirituelles extrêmement élevées, mais finalement je me suis rendu compte que je suis un mec curieux, dans le sens de la curiosité.



De plus, je suis doté d’une mémoire quasi phénoménale. Et la conjonction des deux fait que, de temps en temps, j’ai pu donner l’impression d’être intelligent, cultivé…"



(...) j’aimerais qu’un jour, lorsque j’aurai disparu, qu'on dise de moi « c’était un humaniste » !



Je ne suis pas sûr que cela soit exactement le cas, mais au moins j’aurais essayé. Et pour résumer, je suis essentiellement un garçon curieux. C’est ma principale qualité.(...)