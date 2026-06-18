Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...

La prochaine destination du Convenc'Tour sera Belfast avec le tour-opérateur Quartier Libre - Photo CE
C'est toujours un moment attendu par les adhérents.
Adriana Minchella président du CEDIV et ses équipes ont dévoilé la destination de la prochaine convention du réseau qui se déroulera du 6 au 9 juin 2027, lors de la clôture du Convenc'Tour 2026 qui vient de se dérouler en Corse sur le Club Med 2.
Les adhérents et partenaires du réseau s'envoleront pour Belfast en Irlande avec Quartier Libre !
Adriana Minchella président du CEDIV et ses équipes ont dévoilé la destination de la prochaine convention du réseau qui se déroulera du 6 au 9 juin 2027, lors de la clôture du Convenc'Tour 2026 qui vient de se dérouler en Corse sur le Club Med 2.
Les adhérents et partenaires du réseau s'envoleront pour Belfast en Irlande avec Quartier Libre !
Autres articles
-
Moins d'apprentis, plus de seniors : le défi de la formation pour les opérateurs de voyage
-
Réactivité, pilotage, confiance, parité tarifaire... Les sujets qui agitent les débats au CEDIV !
-
Patrice Caradec (SETO) appelle les agences "à réanimer le marché"
-
Adriana Minchella : « L’équilibre, c’est notre capacité à continuer à avancer »
-
Transmission, IA, services : les grands chantiers du CEDIV pour 2026-2027