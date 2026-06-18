Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...

C'est toujours un moment attendu par les adhérents.



Adriana Minchella président du CEDIV et ses équipes ont dévoilé la destination de la prochaine convention du réseau qui se déroulera du 6 au 9 juin 2027, lors de la clôture du Convenc'Tour 2026 qui vient de se dérouler en Corse sur le Club Med 2.



Les adhérents et partenaires du réseau s'envoleront pour Belfast en Irlande avec Quartier Libre !