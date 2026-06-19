Les agences de voyages partagent leurs recettes pour traverser les turbulences

Il faut parfois savoir dire non et choisir ses clients comme ses produits

Quand la baisse atteint 30 à 50% sur certains points de vente, le chômage partiel permet de faire baisser les coûts. Il a fallu se battre, mais nous avons pu en bénéficier sur deux de mes agences

Les financements existent et il faut s'en emparer

Chez moi, chaque point de vente connait le seuil de marge à atteindre, et nous fixons un objectif

J'ai mis en place des primes et super primes

Si demain je veux leur demander plus, je dois leur donner plus

Autre sujet largement débattu :. Les professionnels ont rappelé l'importance de mesurer le temps consacré à chaque dossier afin de s'assurer de sa rentabilité réelle.», a ajouté Flora Lambert, administratrice du CEDIV qui a animé un des ateliers.Les réseaux sociaux ont également été identifiés comme un levier de développement commercial, à condition de maîtriser les outils et les codes de communication permettant de toucher de nouvelles clientèles.En période de baisse d'activité, certains gérants ont mis en place l'APLD. «», témoigne un dirigeant de mini-réseau.sont également des leviers à ne pas négliger comme le rappelle Isabelle Maimbourg, directrice générale de l'OPCO Mobilités. «» a-t-elle lancé alors queLe recrutement demeure néanmoins un sujet sensible. Plusieurs dirigeants ont évoqué les difficultésCette question met aussi en évidence la capacité des managers à comprendre les nouvelles attentes des collaborateurs. Et les périodes de crise n'aident pas à capter les nouveaux talents.Enfin, les systèmes d'incentives et de rémunération variable ont été mis en avant pour motiver les salariés. En la matière, la transparence sur les indicateurs de marges permet de mobiliser les équipes. Certains n'hésitent pas à partager de manière hebdomadaire ou mensuelle ces données.» a expliqué Tiphaine Heem-Fihey, présidente de Kit Voyages.Un moyen aussi d'incentiver les équipes en fonction des performances.Ghislaine Homond, gérante de Flash Voyages, récompense ainsi les équipes : «» a-t-elle résumé.», résume cet autre dirigeant.