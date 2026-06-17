Moins d'apprentis, plus de seniors : le défi de la formation pour les opérateurs de voyage

Au-delà de l'alternance, c'est l'ensemble de la politique de développement des compétences qui préoccupe OPCO Mobilités.



Selon les données présentées, seuls 15% des salariés de la branche suivent chaque année une action de formation.



Isabelle Maimbourg a rappelé l'existence du Plan de développement des compétences (PDC), un dispositif financé par les contributions des entreprises à la formation professionnelle et destiné aux structures de moins de 50 salariés.



En 2025, 55 millions d'euros ont ainsi été mobilisés au niveau d'OPCO Mobilités pour financer ces actions de formation.



Mais, les entreprises du secteur du voyage ne s'emparent pas pleinement de cet outil.



Sur les 3 862 entreprises ayant bénéficié d'une enveloppe dédiée au titre du Plan de développement des compétences, seules 610 ont consommé une partie significative de leur budget, soit 15,8% des bénéficiaires.



Et parmi elles, seulement 210 entreprises ont utilisé la totalité des financements mis à leur disposition, soit à peine 5,4% du total.



« Ce n'est pas un problème de financement », a insisté Isabelle Maimbourg. « Ce n'est pas à cause d'un manque de fonds que les salariés ne partent pas en formation. Il existe certainement des contraintes administratives, des questions de temps, de plateformes ou de gestion quotidienne, mais les moyens existent. »



Pour la dirigeante, cette situation interroge directement la place accordée à la montée en compétences dans les entreprises du voyage. « Si vous n'envoyez pas vos salariés en formation, vous serez rattrapés par ceux qui continuent à apprendre et à monter en compétences », a-t-elle prévenu.



Au-delà de l'acquisition de nouvelles connaissances, la formation est aussi un levier de fidélisation des collaborateurs.



« Ce qui est important pour les salariés, c'est aussi d'avoir le sentiment que leur entreprise les fait grandir et leur donne accès à la formation », a rappelé Isabelle Maimbourg.