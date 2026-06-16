Réactivité, pilotage, confiance, parité tarifaire... Les sujets qui agitent les débats au CEDIV !

Nous avons reçu 3 800 annulations de PNR entre le 1er avril et le 31 août

L'objectif est qu'elles puissent échanger directement avec leurs clients sans avoir à repasser systématiquement par le tour-opérateur.



Nous avons forcément fait face à un afflux important de demandes avec la crise au Moyen-Orient. La volumétrie est bénéfique pour tout le monde, mais elle doit être maîtrisée. C'est précisément le service que nous souhaitons apporter à nos partenaires.

« l'assurance et la prise en charge TO » en cas de complications

Aujourd'hui, nous proposons plus de 440 offres prépackagées, réservables immédiatement en ligne. L'offre couvre des séjours allant de 3 à 17 nuits, avec de nombreuses combinaisons possibles : open jaws, arrivées sur différents aéroports, croisières, séjours balnéaires, voyages de découverte, circuits individuels ou encore circuits privés.



L'objectif est de proposer un niveau de choix et de flexibilité particulièrement large afin de répondre à des profils de voyageurs très différents.