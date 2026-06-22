Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises

En revanche, le contexte économique et la hausse des prix, alors que le coût de la vie est déjà élevé dans les Antilles, mettent un coup de frein aux prises de décision.



« Cela a un réel impact, les clients ont revu leurs priorités. Nous avons constaté une évolution des comportements de réservation, notamment avec davantage de ventes de dernière minute.



Pour juillet-août, nous avons notamment choisi de concentrer davantage nos offres sur la Caraïbe, qui reste une destination particulièrement attractive pour notre clientèle », ajoute Nelly Maruinier, qui dispose aussi d'une clientèle individuelle et est spécialiste des festivals.



« Les clients sont plus attentistes et se réorientent davantage vers les destinations caribéennes. La République dominicaine tire particulièrement son épingle du jeu », poursuit Ruddy Gaddarkhan de Khan Voyages, agence généraliste qui propose aussi des séjours ayurvédiques ou yoga.



Julie Hilarus d'AVS fait le même constat : « La République dominicaine est une destination très appréciée des Antillais, car elle est proche et propose une formule tout compris avec un budget maîtrisé.



Cependant l'augmentation du coût du carburant a quand même eu un impact. Nous opérons des vols charters et nous avons notamment programmé des A320 sur huit rotations vers Punta Cana en juillet et août.



Malgré cela, nous avons senti que la demande était un peu plus poussive. L'augmentation de la surcharge carburant prévue sur ces vols charters a créé certaines tensions et a rendu la commercialisation plus compliquée . »