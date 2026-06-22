Le MSC World Europa insuffle un nouvel élan pour les agences antillaises

Nelly Maruinier (Frégate des Îles), Ruddy Gaddarkhan (Khan Voyages), Elisabeth Alie (Banana Tours), Isabelle Galpin Lamarre (Travel Boutic') et Julie Hilarus (Avs Voyages) sur le Club Med 2 lors de la convention du CEDIV. Toutes ces agences constatent un boom des réservations avec l'annonce du MSC World Europa aux Antilles françaises cet hiver - Photo CE
« Quelles que soient les destinations, elles sont toujours là », lance Antonia Hodeau du CEDIV.
Afrique du Sud, Sénégal, Corse... Les agences de voyages antillaises adhérentes du CEDIV sont des fidèles du Convenc'Tour, l'évènement annuel organisé par le réseau.
Cette année, on en retrouve cinq d'entre elles sur le Club Med 2, en direction de la Corse.
« Chaque année, mon agence est représentée. C'est un rendez-vous qui me permet de rester en contact avec les fournisseurs, mais aussi avec mes confrères de métropole », explique Elisabeth Alie, directrice de Banana Tours à Fort-de-France, en Martinique.
« Nous avons toujours des intervenants de qualité et nous repartons boostés et enrichis. La proximité avec les partenaires est aussi importante : elle permet de débloquer des situations », ajoute Isabelle Galpin Lamarre, gérante de Travel Boutic' à Baie-Mahault en Guadeloupe.
Afrique du Sud, Sénégal, Corse... Les agences de voyages antillaises adhérentes du CEDIV sont des fidèles du Convenc'Tour, l'évènement annuel organisé par le réseau.
Cette année, on en retrouve cinq d'entre elles sur le Club Med 2, en direction de la Corse.
« Chaque année, mon agence est représentée. C'est un rendez-vous qui me permet de rester en contact avec les fournisseurs, mais aussi avec mes confrères de métropole », explique Elisabeth Alie, directrice de Banana Tours à Fort-de-France, en Martinique.
« Nous avons toujours des intervenants de qualité et nous repartons boostés et enrichis. La proximité avec les partenaires est aussi importante : elle permet de débloquer des situations », ajoute Isabelle Galpin Lamarre, gérante de Travel Boutic' à Baie-Mahault en Guadeloupe.
« Cela permet de mieux comprendre le quotidien de chacun »
Pour Julie Hilarus, directrice d'exploitation et du développement d'AVS Voyages à Fort-de-France en Martinique, c'est aussi l'occasion d'échanger et de faire du business. « Chacun apporte ses conseils, ses bonnes pratiques, et bénéficie en retour de l'expérience des autres.
Les ateliers ont été particulièrement intéressants, car nous avons pu participer et co-construire ensemble, sans langue de bois.
Les échanges ont été très ouverts, alors qu'on pourrait parfois être tenté de garder ses méthodes pour soi. Ici, ce n'est pas l'état d'esprit. Qu'il s'agisse d'entreprises de un à quatre personnes ou de structures plus importantes comme la nôtre, cela permet de mieux comprendre le quotidien de chacun. Nous avons même évoqué avec certaines agences la possibilité de nous revendre des produits. »
L'occasion aussi de prendre le pouls du marché. Car si les professionnels antillais n'ont pas échappé aux incertitudes de ces derniers mois, les conséquences des tensions au Moyen-Orient ont été moins marquées que pour de nombreuses agences de métropole.
Les ateliers ont été particulièrement intéressants, car nous avons pu participer et co-construire ensemble, sans langue de bois.
Les échanges ont été très ouverts, alors qu'on pourrait parfois être tenté de garder ses méthodes pour soi. Ici, ce n'est pas l'état d'esprit. Qu'il s'agisse d'entreprises de un à quatre personnes ou de structures plus importantes comme la nôtre, cela permet de mieux comprendre le quotidien de chacun. Nous avons même évoqué avec certaines agences la possibilité de nous revendre des produits. »
L'occasion aussi de prendre le pouls du marché. Car si les professionnels antillais n'ont pas échappé aux incertitudes de ces derniers mois, les conséquences des tensions au Moyen-Orient ont été moins marquées que pour de nombreuses agences de métropole.
Crise au Moyen-Orient : « il a fallu rassurer »
« Nous n'avons pas été concernés par les rapatriements, car nous volons peu vers l'Asie », explique Elisabeth Alie de Banana Tours.
« Mais il a fallu rassurer », ajoute Ruddy Gaddarkhan, directeur général de Khan Voyages situé au Gosier en Guadeloupe.
Pour Isabelle Galpin Lamarre de Travel Boutic', qui fait des groupes sur le long-courrier, il y a eu quelques mois de stress : « Afrique du Sud, Japon... et aussi l'Égypte... j'ai eu quelques mois d'inquiétude pour des départs en juin, mais finalement les groupes ont pu partir. Sur l'Égypte, en revanche, j'ai eu la moitié des participants sur un groupe qui a annulé. C'est vraiment dommage. »
Même son de cloche pour Nelly Maruinier, gérante de Frégate des Îles à Petit-Bourg en Guadeloupe, qui avait six groupes en voyage scolaire positionnés en début d'année sur des voyages en Europe : « Tout le monde a pu partir mais il a fallu rassurer les parents. »
« Mais il a fallu rassurer », ajoute Ruddy Gaddarkhan, directeur général de Khan Voyages situé au Gosier en Guadeloupe.
Pour Isabelle Galpin Lamarre de Travel Boutic', qui fait des groupes sur le long-courrier, il y a eu quelques mois de stress : « Afrique du Sud, Japon... et aussi l'Égypte... j'ai eu quelques mois d'inquiétude pour des départs en juin, mais finalement les groupes ont pu partir. Sur l'Égypte, en revanche, j'ai eu la moitié des participants sur un groupe qui a annulé. C'est vraiment dommage. »
Même son de cloche pour Nelly Maruinier, gérante de Frégate des Îles à Petit-Bourg en Guadeloupe, qui avait six groupes en voyage scolaire positionnés en début d'année sur des voyages en Europe : « Tout le monde a pu partir mais il a fallu rassurer les parents. »
Attentisme en raison du contexte économique et de la hausse des prix
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En revanche, le contexte économique et la hausse des prix, alors que le coût de la vie est déjà élevé dans les Antilles, mettent un coup de frein aux prises de décision.
« Cela a un réel impact, les clients ont revu leurs priorités. Nous avons constaté une évolution des comportements de réservation, notamment avec davantage de ventes de dernière minute.
Pour juillet-août, nous avons notamment choisi de concentrer davantage nos offres sur la Caraïbe, qui reste une destination particulièrement attractive pour notre clientèle », ajoute Nelly Maruinier, qui dispose aussi d'une clientèle individuelle et est spécialiste des festivals.
« Les clients sont plus attentistes et se réorientent davantage vers les destinations caribéennes. La République dominicaine tire particulièrement son épingle du jeu », poursuit Ruddy Gaddarkhan de Khan Voyages, agence généraliste qui propose aussi des séjours ayurvédiques ou yoga.
Julie Hilarus d'AVS fait le même constat : « La République dominicaine est une destination très appréciée des Antillais, car elle est proche et propose une formule tout compris avec un budget maîtrisé.
Cependant l'augmentation du coût du carburant a quand même eu un impact. Nous opérons des vols charters et nous avons notamment programmé des A320 sur huit rotations vers Punta Cana en juillet et août.
Malgré cela, nous avons senti que la demande était un peu plus poussive. L'augmentation de la surcharge carburant prévue sur ces vols charters a créé certaines tensions et a rendu la commercialisation plus compliquée. »
« Cela a un réel impact, les clients ont revu leurs priorités. Nous avons constaté une évolution des comportements de réservation, notamment avec davantage de ventes de dernière minute.
Pour juillet-août, nous avons notamment choisi de concentrer davantage nos offres sur la Caraïbe, qui reste une destination particulièrement attractive pour notre clientèle », ajoute Nelly Maruinier, qui dispose aussi d'une clientèle individuelle et est spécialiste des festivals.
« Les clients sont plus attentistes et se réorientent davantage vers les destinations caribéennes. La République dominicaine tire particulièrement son épingle du jeu », poursuit Ruddy Gaddarkhan de Khan Voyages, agence généraliste qui propose aussi des séjours ayurvédiques ou yoga.
Julie Hilarus d'AVS fait le même constat : « La République dominicaine est une destination très appréciée des Antillais, car elle est proche et propose une formule tout compris avec un budget maîtrisé.
Cependant l'augmentation du coût du carburant a quand même eu un impact. Nous opérons des vols charters et nous avons notamment programmé des A320 sur huit rotations vers Punta Cana en juillet et août.
Malgré cela, nous avons senti que la demande était un peu plus poussive. L'augmentation de la surcharge carburant prévue sur ces vols charters a créé certaines tensions et a rendu la commercialisation plus compliquée. »
Le boom du MSC World Europa dans les Antilles
Mais ce qui a joué aussi, c'est l'effet « MSC World Europa ».
La compagnie a en effet déployé son fleuron dans les Antilles françaises pour l'hiver 2026-2027, alors qu'il était initialement prévu au Moyen-Orient.
Le navire, qui a ouvert la World Class de MSC, opérera des itinéraires de 7 et 14 nuits au cœur des Caraïbes, avec des ports d'embarquement à Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Bridgetown (Barbade).
« Nous pensons qu'une partie des clients a peut-être réalloué son budget vacances pour profiter de l'arrivée de ce navire et être sûr de pouvoir embarquer », analyse Julie Hilarus.
Annoncé le 31 mars, le positionnement du navire dans les Antilles a d'abord été pris pour un poisson d'avril : « J'ai dû publier un post sur LinkedIn pour expliquer que le MSC World Europa était bien positionné sur les Antilles. Les clients avaient du mal à y croire. Les Antillais ont l'impression que ce ne sera qu'une édition, alors ils veulent être sûrs d'en profiter. »
Tous sont unanimes, à l'image d'Elisabeth Alie de Banana Tours : « L'annonce du MSC World Europa a suscité un boom des réservations et a permis de maintenir l'activité. »
Les Antillais, très friands de croisière, pourront aussi profiter du positionnement à l'année du MSC Opera.
MSC ne sera pas la seule compagnie à miser sur les Antilles françaises cet hiver. Costa Croisières maintient également une présence dans la région avec deux navires, le Costa Favolosa et le Costa Fascinosa, avec notamment des départs de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.
La compagnie a en effet déployé son fleuron dans les Antilles françaises pour l'hiver 2026-2027, alors qu'il était initialement prévu au Moyen-Orient.
Le navire, qui a ouvert la World Class de MSC, opérera des itinéraires de 7 et 14 nuits au cœur des Caraïbes, avec des ports d'embarquement à Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Bridgetown (Barbade).
« Nous pensons qu'une partie des clients a peut-être réalloué son budget vacances pour profiter de l'arrivée de ce navire et être sûr de pouvoir embarquer », analyse Julie Hilarus.
Annoncé le 31 mars, le positionnement du navire dans les Antilles a d'abord été pris pour un poisson d'avril : « J'ai dû publier un post sur LinkedIn pour expliquer que le MSC World Europa était bien positionné sur les Antilles. Les clients avaient du mal à y croire. Les Antillais ont l'impression que ce ne sera qu'une édition, alors ils veulent être sûrs d'en profiter. »
Tous sont unanimes, à l'image d'Elisabeth Alie de Banana Tours : « L'annonce du MSC World Europa a suscité un boom des réservations et a permis de maintenir l'activité. »
Les Antillais, très friands de croisière, pourront aussi profiter du positionnement à l'année du MSC Opera.
MSC ne sera pas la seule compagnie à miser sur les Antilles françaises cet hiver. Costa Croisières maintient également une présence dans la région avec deux navires, le Costa Favolosa et le Costa Fascinosa, avec notamment des départs de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.