Gestion de crise : les EDV lancent une campagne sur le rôle des agences de voyages

Les crises récentes ont rappelé combien l’accompagnement des agents de voyages est précieux lorsque la situation internationale se complique. Leur rôle est à la fois professionnel et profondément humain.



Pour les voyageurs, le repère le plus simple doit être l’immatriculation auprès d’Atout France, qui garantit qu’ils s’adressent à un vrai professionnel

"commerce illégal"

La campagne rappelle également qu’une agence de voyages doit êtreCette immatriculation constitue, attestant du statut de professionnel et garantissant notamment une protection financière ainsi qu’une assistance en cas de difficulté.Les Entreprises du Voyage s’appuient donc sur ce message pour renforcer la lisibilité du rôle des agences dans l’accompagnement des voyageurs, notamment en période d’incertitude.", a ajouté Valérie Boned, la présidente des Entreprises du Voyage, dans un communiqué.L'initiative a été menée en lien avec la délégationdes EDV, pilotée par Jean-Charles Franchomme, Président du CDMV et Frédéric Savoyen, CEO d'Elux Groupe.