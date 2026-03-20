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Gestion de crise : les EDV lancent une campagne sur le rôle des agences de voyages

Pour valoriser l’accompagnement des professionnels en période de crise internationale


Les Entreprises du Voyage lancent une nouvelle campagne digitale nationale pour rappeler l’intérêt de passer par une agence de voyages. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient, qui ont mis en lumière le rôle des professionnels dans la gestion des situations de crise.


Rédigé par le Vendredi 20 Mars 2026 à 11:17

La campagne 2026 des EDV rappelle qu’une agence de voyages doit être immatriculée auprès d’Atout France - DepositPhotos.com, metalmind
La campagne 2026 des EDV rappelle qu’une agence de voyages doit être immatriculée auprès d’Atout France - DepositPhotos.com, metalmind
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Les Entreprises du Voyage lancent une campagne visant à sensibiliser les voyageurs au rôle des agences dans l’organisation et le suivi des séjours.

Ces dernières semaines, agences et tour-opérateurs ont été mobilisés pour organiser des retours anticipés, adapter des itinéraires ou informer leurs clients dans des délais contraints, dans un contexte international perturbé.

La campagne repose sur un dispositif digital, avec un film diffusé par les agences elles-mêmes via leurs sites internet, réseaux sociaux et supports en ligne, afin de toucher un large public.

L’immatriculation Atout France comme repère pour les voyageurs

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La campagne rappelle également qu’une agence de voyages doit être immatriculée auprès d’Atout France.

Cette immatriculation constitue un repère pour les consommateurs, attestant du statut de professionnel et garantissant notamment une protection financière ainsi qu’une assistance en cas de difficulté.

Les Entreprises du Voyage s’appuient donc sur ce message pour renforcer la lisibilité du rôle des agences dans l’accompagnement des voyageurs, notamment en période d’incertitude.

"Les crises récentes ont rappelé combien l’accompagnement des agents de voyages est précieux lorsque la situation internationale se complique. Leur rôle est à la fois professionnel et profondément humain.

Pour les voyageurs, le repère le plus simple doit être l’immatriculation auprès d’Atout France, qui garantit qu’ils s’adressent à un vrai professionnel", a ajouté Valérie Boned, la présidente des Entreprises du Voyage, dans un communiqué.

L'initiative a été menée en lien avec la délégation "commerce illégal" des EDV, pilotée par Jean-Charles Franchomme, Président du CDMV et Frédéric Savoyen, CEO d'Elux Groupe.

A lire aussi : Valérie Boned (EDV) sur la crise au Moyen-Orient : "Nous devons améliorer la coordination avec l’État"

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Tags : crise golfe, edv, stop arnaque, valerie boned
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