Aérien en crise : compagnies et aéroports réclament la suspension de la TSBA

L’instance, qui représente 50 % des compagnies aériennes françaises, a demandé le soutien du gouvernement sur plusieurs points, notamment économiques.



Tout d’abord, elle souhaite que l’exécutif garantisse les approvisionnements en kérosène afin de sécuriser les plans de vol des transporteurs, mais aussi qu’il agisse auprès des instances européennes pour assouplir les règles en vigueur sur les créneaux horaires.



Deux demandes que les ministres présents ont abordées, et auxquelles ils ont répondu.



Un assouplissement concernant les créneaux horaires, une compagnie devant assurer 80 % de son programme pour conserver un créneau, est actuellement en discussion avec Bruxelles.



De plus, le syndicat souhaite que les instances européennes mettent fin, au moins temporairement, à l’exemption des règles d’emport de carburant, afin d’aider les compagnies à faire face à d’éventuelles pénuries locales sur certains aéroports.



La dernière partie des requêtes est d’ordre plus économique et laisse présager des difficultés pour les transporteurs français.



Le SCARA réclame un système d’aide à la trésorerie, ainsi qu’une exonération temporaire de charges sociales patronales et la suspension de la TSBA pour les dessertes ultramarines, corses et de délégation de service public (DSP).



" Nous n’avons pas eu à ce stade de réponse sur la mesure concrète proposée par le SCARA d’exonération temporaire de charges sociales patronales financée par la TSBA. Je souhaite préciser que cette demande est légitime s’agissant d’un secteur qui est le seul à supporter cette taxe contrairement aux autres modes de transport.



Par ailleurs, il n’a pas été possible de connaître l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’exonération de la TSBA pour les dessertes ultramarines, corses et de service public comme le Parlement l’a votée depuis plusieurs années, et qui répondrait à une attente forte des compagnies aériennes, " a affirmé Jean-François Dominiak, président du SCARA.