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L'Égypte, destination patrimoine : la stratégie du Ministère du Tourisme et des Antiquités

Le Ministère de l'Égypte, partenaire du Forum des Pionniers 2026 en Egypte


Alors que la dynamique régionale continue de redéfinir les tendances du voyage au Moyen-Orient, l'Égypte consolide sa réputation de destination accueillante et fiable, s’appuyant sur des millénaires d’un patrimoine sans équivalent, une scène touristique en constante réinvention et un nombre de visiteurs atteignant des sommets historiques.


Rédigé par le Ministère de l'Égypte le Mardi 5 Mai 2026 à 12:29

L'Égypte, 5 000 ans de patrimoine et une destination en perpétuel mouvement © IStock
L'Égypte, 5 000 ans de patrimoine et une destination en perpétuel mouvement © IStock
Exotismes
Dans une région où les destinations s'ouvrent et se ferment au rythme des crises, l'Égypte fait figure d'exception. Année après année, le pays continue d'accueillir les voyageurs du monde entier, porté par un atout incontestable : 5 000 ans d'histoire, un patrimoine archéologique d'une richesse incomparable et une capacité de renouvellement qui maintient la destination au cœur de l'actualité.

En 2025, l'Égypte a accueilli près de 19 millions de touristes, soit une hausse de 21 % par rapport à l’année précédente. Une performance qui place le pays largement au-dessus de la moyenne mondiale de croissance du secteur. L'objectif affiché : 30 millions de visiteurs à l'horizon 2030.

Un gardien du patrimoine sans égal

Rares sont les pays qui réunissent sous une même autorité la promotion touristique et la préservation du patrimoine archéologique. L’Égypte a franchi le pas en 2019, en fusionnant ses ministères du Tourisme et des Antiquités en une entité unique. Une architecture reposant sur une évidence : en Égypte, le patrimoine et le tourisme sont indissociables. Chaque découverte archéologique devient un événement mondial. Chaque afflux de visiteurs pose des questions de conservation. Piloter l'un sans l'autre n’a, au fond, jamais été une option.

La mission du Ministère couvre ainsi l'ensemble de la chaîne : stratégie touristique nationale, encadrement des fouilles et de la restauration, supervision des musées, régulation du secteur hôtelier, promotion de la destination sur les marchés internationaux. Un périmètre qui fait de cette institution l'un des acteurs publics du tourisme les plus intégrés au monde.

Un patrimoine vivant qui ne cesse de se révéler

Ce qui distingue l'Égypte de la plupart des destinations patrimoniales, c'est que son patrimoine n'est pas figé. Il se renouvelle en permanence. En 2020, la mise au jour de plus de 100 sarcophages intacts à Saqqarah, vieux de 2 500 ans, a fait le tour du monde. En 2021, la découverte de la « cité dorée perdue » de Louxor a été qualifiée par certains égyptologues de découverte la plus importante depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. En 2023, de nouvelles fouilles à Saqqarah ont révélé des tombes ornées de peintures remarquablement conservées.

Ces découvertes ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une politique volontariste du Ministère, qui a relancé et structuré les programmes de fouilles sur l'ensemble du territoire, en collaboration avec des missions archéologiques internationales. Ce flux continu alimente l'intérêt mondial pour l'Égypte et maintient la destination dans l'actualité médiatique. Pour les professionnels du tourisme, cet effet est concret : chaque grande découverte génère une hausse des recherches en ligne, des articles de presse et de l’intérêt du grand public. L'archéologie fonctionne ici comme un outil de promotion organique, sans équivalent dans le secteur.

C'est cette capacité de renouvellement permanent qui fait de l'Égypte une destination à part. Là où d'autres pays patrimoniaux vivent sur un stock d'attractions établi, l'Égypte continue de se découvrir elle-même.

Le Grand Musée Égyptien : un nouvel atout majeur

Le Grand Musée Égyptien est la pièce maîtresse de cette stratégie. Situé à deux kilomètres des pyramides de Gizeh avec une vue directe sur le plateau, il est le plus grand musée archéologique au monde, dédié à une seule civilisation. L'intégralité du trésor de Toutankhamon, soit plus de 57 000 objets, y est réunie pour la première fois en un seul lieu après avoir été dispersée pendant un siècle. Depuis son ouverture, le GEM a attiré près de 500 000 visiteurs en un seul mois.

Pour un tour-opérateur qui programme l'Égypte, le GEM change concrètement le produit. Il transforme la demi-journée classique « pyramides + Sphinx » en une journée complète à forte valeur ajoutée. Il permet de proposer des parcours thématiques qui donnent de la profondeur au séjour. Et il crée un point d'entrée culturel de niveau international qui repositionne Le Caire face à des musées comme le Louvre ou le British Museum.
Le Grand Musée Égyptien, au pied des pyramides de Gizeh, plus grand musée archéologique au monde © Ministère du Tourisme et des Antiquités
Le Grand Musée Égyptien, au pied des pyramides de Gizeh, plus grand musée archéologique au monde © Ministère du Tourisme et des Antiquités

Une offre qui se diversifie

Au-delà de son patrimoine pharaonique, l'Égypte élargit sa palette. La côte de la mer Rouge continue de monter en gamme sur le balnéaire et la plongée, avec des taux d'occupation qui dépassent les 90 % en haute saison. De nouvelles destinations émergent et enrichissent considérablement les possibilités de programmation : l'oasis du Fayoum pour les voyageurs en quête de nature et d'authenticité, Siwa pour son caractère unique aux portes du désert libyen, Alexandrie pour son héritage méditerranéen. La ville côtière de New Alamein s'est imposée comme un nouveau pôle majeur, avec une progression spectaculaire de son trafic charter.

Cette diversification permet aux professionnels de construire des séjours qui combinent culture antique, balnéaire, aventure et découverte, sur une même destination accessible en 4h30 depuis Paris. Pour les agences et les tour-opérateurs, c'est un argument de poids : l'Égypte n'est pas une destination à produit unique, c'est un pays à multiples entrées, capable de répondre à des attentes très variées.
Bien au-delà des pyramides, l'Égypte diversifie son offre entre oasis, mer Rouge et côte méditerranéenne © IStock
Bien au-delà des pyramides, l'Égypte diversifie son offre entre oasis, mer Rouge et côte méditerranéenne © IStock

La destination refuge du Moyen-Orient

Dans un contexte régional tendu, où plusieurs destinations de la zone subissent des annulations par principe de précaution, l'Égypte continue de performer. Le pays tire sa résilience de plusieurs facteurs : la profondeur de son offre culturelle, qui crée une demande structurelle indépendante des tendances, la diversité de ses produits touristiques, et la solidité de ses infrastructures d'accueil. Les autorités prévoient une nouvelle hausse du nombre de visiteurs comprise entre 5 et 7 % en 2026, accompagnée d'une progression des revenus touristiques.

Pour les professionnels du tourisme français, l'Égypte représente aujourd'hui ce que peu de destinations dans la zone peuvent offrir : une combinaison rare de proximité géographique, de richesse culturelle inépuisable, de diversité de produits et de dynamisme institutionnel. Une destination où il y a toujours quelque chose de nouveau à montrer, quelque chose de nouveau à raconter, et une fréquentation en croissance qui confirme la confiance du marché.

Un laboratoire pour le tourisme mondial

Gérer la croissance touristique d'un pays tout en protégeant un patrimoine de 5 000 ans, mener à terme un projet muséal de vingt ans, transformer des découvertes archéologiques en leviers d'attractivité : l'expérience du Ministère du Tourisme et des Antiquités est celle d'un acteur confronté en permanence à des arbitrages complexes, dans un environnement qui ne laisse que peu de place à la certitude.

C'est cette expérience que le Ministère partagera avec les décideurs du tourisme réunis en Égypte en juin prochain, dans le cadre du Forum des Pionniers 2026.

En savoir plus

L'Égypte, destination patrimoine : la stratégie du Ministère du Tourisme et des Antiquités
Site web du Ministère :
www.presidency.eg

Site web Expérience Egypte :
www.experienceegypt.eg

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Tags : leforumdespionniers2026
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Commentaires

1.Posté par SERGE 13 le 05/05/2026 13:46 | Alerter
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El Fayoum et Siwa sont très mal desservies.
Dommage, car c'est vraiment beau à voir.
Dahab aussi très authentique et beaucoup moins touristique que sa soeur Sharm El Sheikh, les hôtels y sont très abordables et il y a un lagon les plus merveilleux que je connaisse...
C'est un superbe pays, avec un peuple hyper gentil.

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