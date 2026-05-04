L'Égypte, destination patrimoine : la stratégie du Ministère du Tourisme et des Antiquités

Ce qui distingue l'Égypte de la plupart des destinations patrimoniales, c'est que son patrimoine n'est pas figé. Il se renouvelle en permanence. En 2020, la mise au jour de plus de 100 sarcophages intacts à Saqqarah, vieux de 2 500 ans, a fait le tour du monde. En 2021, la découverte de la « cité dorée perdue » de Louxor a été qualifiée par certains égyptologues de découverte la plus importante depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. En 2023, de nouvelles fouilles à Saqqarah ont révélé des tombes ornées de peintures remarquablement conservées.



Ces découvertes ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une politique volontariste du Ministère, qui a relancé et structuré les programmes de fouilles sur l'ensemble du territoire, en collaboration avec des missions archéologiques internationales. Ce flux continu alimente l'intérêt mondial pour l'Égypte et maintient la destination dans l'actualité médiatique. Pour les professionnels du tourisme, cet effet est concret : chaque grande découverte génère une hausse des recherches en ligne, des articles de presse et de l’intérêt du grand public. L'archéologie fonctionne ici comme un outil de promotion organique, sans équivalent dans le secteur.



C'est cette capacité de renouvellement permanent qui fait de l'Égypte une destination à part. Là où d'autres pays patrimoniaux vivent sur un stock d'attractions établi, l'Égypte continue de se découvrir elle-même.