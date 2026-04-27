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Piloter l’incertitude : et si la relation client devenait votre meilleur capteur de marché ?

HDB Solutions, partenaire du Forum des Pionniers 2026 en Egypte


Inflation persistante, tensions géopolitiques, aléas climatiques, évolution des comportements de réservation, nouveaux concurrents… Le secteur du tourisme évolue désormais dans un environnement où l’imprévisibilité est devenue structurelle.
Dans ce contexte, les modèles classiques de planification montrent leurs limites. Anticiper ne suffit plus. Les décideurs doivent désormais observer, comprendre et ajuster en continu.
Et si la réponse se trouvait déjà sous leurs yeux ?


Rédigé par Eddy MIMOUN, PDG de HDB Solutions le Lundi 4 Mai 2026 à 06:05

© HDB Solutions
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Exotismes
Chaque jour, des milliers d’interactions entre voyageurs et acteurs du tourisme révèlent des signaux précieux. Encore faut-il savoir les capter, les analyser et les transformer en décisions et avoir le temps de s’y consacrer.

L’incertitude est devenue la nouvelle norme du tourisme


Le tourisme a toujours été exposé aux crises. Mais ce qui change aujourd’hui, c’est leur fréquence et leur simultanéité.

Un événement géopolitique peut impacter une destination en quelques jours. Une vague de chaleur peut rediriger des flux entiers. Une variation du pouvoir d’achat modifie immédiatement les arbitrages.

Résultat : les comportements deviennent instables, parfois incohérents d’une semaine à l’autre.

On observe par exemple :
● des clients qui comparent beaucoup puis réservent au dernier moment
● des destinations abandonnées soudainement sans raison rationnelle
● des demandes de destinations fluctuantes en fonction du contexte politique national et mondial
● des demandes très précises suivies d’aucune conversion

Les historiques ne suffisent plus à expliquer ces mouvements.

Pour les acteurs du travel, cela complique tout :
● prévoir devient incertain
● pricings plus risqués
● distribution plus difficile à optimiser

Continuer à piloter uniquement avec de la donnée passée, c’est accepter d’avoir toujours un temps de retard et aucune garantie pour votre prochaine haute-saison.

La relation client : un observatoire en temps réel des signaux faibles

Pendant que les tableaux de bord regardent le passé, la relation client, elle, capte le présent.

Un conseiller qui enchaîne les appels le voit immédiatement :
● les questions changent
● les hésitations évoluent
● les objections se répètent
● les cas complexes apparaissent

Un exemple simple : une hausse soudaine des questions sur les conditions d’annulation n’est jamais anodine. Elle traduit souvent un doute, une inquiétude parfois même un frein massif à la conversion.

Même chose pour :
● des clients qui demandent “et si jamais…”
● des demandes très orientées budget
● ou au contraire un retour vers des offres plus premium mais sécurisées

Ces signaux arrivent avant la réservation ou avant la non-réservation.

Et ils sont précieux.

Mais il y a un deuxième niveau de lecture, encore plus intéressant.

Aujourd’hui, les voyageurs ne cherchent plus seulement une réponse rapide. Ils attendent :
● qu’on les rassure
● qu’on les guide
● qu’on leur simplifie une décision devenue complexe

Autrement dit : de l’expertise et de la personnalisation.

Et c’est précisément là que tout se joue.

Car si l’IA permet d’absorber du volume et de répondre vite, elle atteint ses limites dès qu’il faut :
● comprendre une hésitation implicite
● adapter un discours à une situation personnelle
● ou simplement sentir qu’un client n’est pas prêt à réserver

Ce type de lecture repose encore largement sur l’intuition, l’expérience et l’émotionnel.

Structurer ces échanges (canaux, motifs, analyse) reste essentiel. Mais ce qui fait la différence, ce n’est pas seulement la donnée.

C’est la manière dont elle est interprétée et utilisée.

Transformer l’incertitude en opportunité grâce à une organisation agile

Avoir des signaux, c’est une chose. Les exploiter rapidement en est une autre.

Sur le terrain, le problème est souvent le même : l’information existe mais elle circule mal.

Les équipes relation client observent des tendances.
Le marketing travaille de son côté.
Le revenue management ajuste ses prix parfois sans lien direct avec ce qui se dit côté client.

Résultat : des décisions justes mais trop tardives.
Les organisations les plus avancées fonctionnent différemment.

Elles raccourcissent les cycles :
● remontée rapide des insights
● partage transversal
● capacité à tester et ajuster rapidement

Concrètement, cela permet de :
● détecter un changement de comportement dès son apparition
● comprendre ce qui bloque
● ajuster immédiatement (offre, discours, conditions…)

La technologie, bien sûr, accélère ces processus. L’intelligence artificielle permet de structurer et analyser à grande échelle.

Mais elle ne décide pas à votre place.

Et surtout, elle ne ressent pas.

Dans un environnement incertain, la capacité à interpréter, arbitrer et prendre une décision reste profondément humaine.

C’est cet équilibre, entre puissance technologique et intelligence terrain, qui crée de la performance.

L’incertitude ne disparaîtra pas. Elle va continuer à s’intensifier.

La vraie question n’est donc plus : comment l’éviter ?
Mais plutôt : comment mieux vivre avec et organiser au mieux mes équipes ?

Les acteurs du tourisme qui s’en sortent le mieux ne sont pas ceux qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui restent connectés à la réalité du terrain.

Et cette réalité, elle s’exprime tous les jours dans la relation client.

En la considérant comme un simple support, on passe à côté.
En la traitant comme un capteur stratégique, tout change.

© HDB Solutions
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On comprend plus vite.
On décide plus juste.
On s’adapte sans attendre.

Chez HDB Solutions, c’est exactement cette conviction qui nous guide :
la performance ne viendra pas d’une meilleure prévision, mais d’une meilleure lecture du présent.

Aujourd’hui, cette lecture s’appuie plus que jamais sur l’humain et des process métiers maîtrisés, une expertise stratégique à part entière.

Contacter HDB Solutions

Piloter l’incertitude : et si la relation client devenait votre meilleur capteur de marché ?
Gad Zerbib, Head of Sales,
Email : gad.zerbib@hdb-solutions.com

Site web : http://hdb-solutions.com/

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Tags : leforumdespionniers2026
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