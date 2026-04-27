La Connectivité : Le Nouveau Pilier de l'Expérience Voyageur

Le Programme d'Affiliation Simple ou Co-brandé : La Simplicité au Service de la Valeur Ajoutée

Ce modèle constitue le point d'entrée le plus flexible pour enrichir votre offre. Il consiste à intégrer un lien unique sur vos plateformes (site web, email de confirmation, espace client) qui redirige vos clients vers notre site, avec la possibilité d'une page d'atterrissage co-brandée.



Pour qui ? Idéal pour les acteurs souhaitant une mise en œuvre rapide, sans complexité technique.



La Création d’un Mini-site Co-brandé : Renforcer la Confiance et l'Identité de Marque avec l’impact d’Orange

Ce modèle va plus loin que la simple affiliation en intégrant le logo de votre marque à travers le parcours utilisateur.



Pour le client, voir le logo de la marque qu'il a choisie pour son voyage est un signal fort. Cela signifie que le service de connectivité est non seulement compatible, mais officiellement recommandé par un partenaire de confiance.



Pour qui ? Pour les entreprises qui placent l'expérience de marque au cœur de leur stratégie et souhaitent maîtriser l'ensemble des points de contact avec le client.



L'Intégration par API : L'Automatisation au Cœur de Votre Parcours Client

Il s'agit du modèle le plus abouti, offrant une intégration profonde et automatisée. Grâce à notre API, vous pouvez intégrer nativement la vente de forfaits eSIM directement dans votre propre tunnel de réservation, votre application mobile ou votre espace client.



Pour qui ? Pour les acteurs digitalement matures (grandes agences en ligne, compagnies aériennes, plateformes de réservation) qui visent une personnalisation et une automatisation maximales.