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La Connectivité : Le Nouveau Pilier de l'Expérience Voyageur

Orange Travel, partenaire du Forum des Pionniers 2026 en Egypte


L'industrie du voyage traverse une transformation profonde. Le voyageur moderne ne recherche plus seulement une destination, mais une expérience fluide et personnalisée.
Dans cette nouvelle ère, la connectivité mobile à l'étranger n'est plus un service annexe, mais une brique fondamentale de l'expérience client, au même titre que le transport ou l'hébergement.


Rédigé par Orange Travel le Lundi 27 Avril 2026 à 06:05

© GettyImages - Orange Travel
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IFTM

Pour les acteurs du tourisme - agences, compagnies aériennes, hôteliers – ignorer ce besoin, c'est risquer une rupture dans le parcours client.

L'opportunité est donc claire : intégrer la connectivité à votre offre pour vous positionner non plus comme un simple intermédiaire, mais comme un facilitateur d'expériences complètes et sereines.

Des partenariats stratégiques pour répondre à chaque besoin

Orange Travel comprend que chaque acteur du tourisme a un modèle unique, ses défis et ses attentes. C'est pourquoi nous avons développé une approche B2B2C, conçue pour s'intégrer organiquement à votre écosystème en proposant de l’affiliation simple ou co-brandé ; ou en proposant vos propres services de connectivité via API.

Le cas ALL Accor : Enrichir la fidélité et l'expérience premium

Notre partenariat mondial avec ALL Accor illustre comment la connectivité peut renforcer un programme de fidélité. Plus de 100 millions de membres ALL peuvent désormais accéder à des offres eSIM exclusives d’Orange Travel et cumuler des points Reward.

La connectivité devient un avantage tangible qui enrichit l'expérience bien au-delà du séjour hôtelier, renforçant l'engagement et la satisfaction client.

Le cas Selectour : Démocratiser l'accès et outiller un réseau de distribution

Notre collaboration avec Selectour, réseau majeur d'agences de voyage, démontre comment intégrer une solution digitale au cœur du processus de vente traditionnel.

Les clients de Selectour peuvent bénéficier d’une eSIM Orange Travel à tarif préférentiel lors de la réservation de leur voyage dans un des 1 000 points de vente ou depuis le site de l'enseigne.

Cela permet de répondre à une attente client essentielle, d'éviter les frais d'itinérance et de générer une nouvelle source de revenus, tout en s'appuyant sur un produit clé en main.

La force d'un opérateur télécom au service de votre marque

Proposer une solution de connectivité est une chose, garantir sa qualité en est une autre. En vous associant à Orange Travel, vous offrez à vos clients la fiabilité et la sécurité du groupe Orange.

• L’eSIM Orange Travel compatible quelque soit l’opérateur mobile d’origine
• Une qualité de réseau inégalée grâce à plus de 700 accords de roaming mondiaux.
• Des forfaits prépayés incluant uniquement data OU data, appels et SMS, un différenciant majeur sur le marché.
• Un service client 24/7 en 6 langues pour accompagner vos clients à chaque étape.
• Une sécurité des données garantie par le respect des normes européennes (RGPD).

En intégrant nos solutions via des modèles flexibles (affiliation, API), vous ne faites pas qu'ajouter un service. Vous renforcez votre proposition de valeur, vous vous différenciez sur un marché compétitif et vous construisez une relation durable avec vos clients.

Des Modèles de Partenariat Conçus pour Votre Écosystème

Chaque acteur du tourisme ayant une maturité technologique et des objectifs stratégiques qui lui sont propres, il est essentiel de disposer de modèles de partenariat flexibles.

Voici comment nous permettons cette intégration sur mesure :

Le Programme d'Affiliation Simple ou Co-brandé : La Simplicité au Service de la Valeur Ajoutée


Ce modèle constitue le point d'entrée le plus flexible pour enrichir votre offre. Il consiste à intégrer un lien unique sur vos plateformes (site web, email de confirmation, espace client) qui redirige vos clients vers notre site, avec la possibilité d'une page d'atterrissage co-brandée.

Pour qui ? Idéal pour les acteurs souhaitant une mise en œuvre rapide, sans complexité technique.

La Création d’un Mini-site Co-brandé : Renforcer la Confiance et l'Identité de Marque avec l’impact d’Orange


Ce modèle va plus loin que la simple affiliation en intégrant le logo de votre marque à travers le parcours utilisateur.

Pour le client, voir le logo de la marque qu'il a choisie pour son voyage est un signal fort. Cela signifie que le service de connectivité est non seulement compatible, mais officiellement recommandé par un partenaire de confiance.

Pour qui ? Pour les entreprises qui placent l'expérience de marque au cœur de leur stratégie et souhaitent maîtriser l'ensemble des points de contact avec le client.

L'Intégration par API : L'Automatisation au Cœur de Votre Parcours Client


Il s'agit du modèle le plus abouti, offrant une intégration profonde et automatisée. Grâce à notre API, vous pouvez intégrer nativement la vente de forfaits eSIM directement dans votre propre tunnel de réservation, votre application mobile ou votre espace client.

Pour qui ? Pour les acteurs digitalement matures (grandes agences en ligne, compagnies aériennes, plateformes de réservation) qui visent une personnalisation et une automatisation maximales.

Contacter Orange Travel

La Connectivité : Le Nouveau Pilier de l'Expérience Voyageur
Prêt à faire de la connectivité un levier stratégique pour votre entreprise ? Nos équipes sont à votre écoute pour construire ensemble le partenariat qui vous ressemble.

Email : vincent.lahoche@orange.com

Site web : travel.orange.com


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Tags : leforumdespionniers2026
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