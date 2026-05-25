IMPACT CONSULTANTS : Le partenaire de croissance des acteurs du Tourisme et du Travel

Une trajectoire construite sur l’action

Ce n’est pas un cabinet de conseil de plus qui étudie, diagnostique et livre des recommandations théoriquement bonnes. IMPACT CONSULTANTS ne recommande que des organisations et des solutions pratiques sur lesquelles ses associés s’engagent, forts de leur expérience opérationnelle de dirigeants d’entreprises. Fondé par Paul de Rosen et Rodolphe Lenoir, le cabinet a grandi avec une idée simple : dans le secteur du Travel, la valeur d’un cabinet se mesure à son utilité et à sa capacité à faire avancer les projets concrètement.



Quelques repères : +150 missions réalisées pour des acteurs du Travel, 1,9 M€ de chiffre d’affaires en 2025, une équipe de 15 personnes et un collectif de 25 experts mobilisés dans plus de 8 pays, 3 implantations (Paris, Marseille et Monaco). Des clients comme Accor, La Compagnie des Alpes, Maeva, Air Austral, Palomino, Digitrips ou PortAventura ont fait confiance à cette approche.