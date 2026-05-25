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IMPACT CONSULTANTS : Le partenaire de croissance des acteurs du Tourisme et du Travel

IMPACT CONSULTANTS, partenaire du Forum des Pionniers 2026 en Egypte


"Maintenant et pour longtemps"

Fondé en 2021, IMPACT CONSULTANTS s’est imposé en quelques années comme le cabinet de référence du conseil stratégique et opérationnel pour les acteurs du Tourisme et du Travel. Présent au Forum des Pionniers 2026 en tant que parrain, le cabinet affirme une ambition simple et exigeante : être utile, concrètement et durablement.


Rédigé par Impact consultants le Lundi 25 Mai 2026 à 06:30

© Impact consultants
© Impact consultants
Martinique

Une trajectoire construite sur l’action


Ce n’est pas un cabinet de conseil de plus qui étudie, diagnostique et livre des recommandations théoriquement bonnes. IMPACT CONSULTANTS ne recommande que des organisations et des solutions pratiques sur lesquelles ses associés s’engagent, forts de leur expérience opérationnelle de dirigeants d’entreprises. Fondé par Paul de Rosen et Rodolphe Lenoir, le cabinet a grandi avec une idée simple : dans le secteur du Travel, la valeur d’un cabinet se mesure à son utilité et à sa capacité à faire avancer les projets concrètement.

Quelques repères : +150 missions réalisées pour des acteurs du Travel, 1,9 M€ de chiffre d’affaires en 2025, une équipe de 15 personnes et un collectif de 25 experts mobilisés dans plus de 8 pays, 3 implantations (Paris, Marseille et Monaco). Des clients comme Accor, La Compagnie des Alpes, Maeva, Air Austral, Palomino, Digitrips ou PortAventura ont fait confiance à cette approche.

Accélérer votre croissance aujourd’hui, construire votre performance pour demain

Chez IMPACT CONSULTANTS, la mission est claire : être utile en résolvant les enjeux de croissance, maintenant et pour longtemps.

Cela se traduit par une approche à la fois stratégique, pour orienter ou sécuriser les choix structurants (marchés, modèle, positionnement, croissance internationale), opérationnelle, pour produire des résultats mesurables (ventes, distribution, RM/pricing, go-to-market), et accompagnatrice du changement : car le marché du Travel évolue sans cesse et le cabinet a pour ambition de donner à ses clients les meilleures informations et analyses sur les pratiques pour naviguer efficacement dans ce contexte.

Quatre leviers, un seul cap : votre performance

IMPACT CONSULTANTS intervient sur quatre domaines complémentaires, tous orientés vers un même objectif : accélérer et pérenniser la croissance de ses clients.

Plan de croissance — Marchés, positionnement, croissance internationale et externe : le cabinet aide ses clients à sécuriser leurs choix structurants et à franchir leurs prochains caps.

Services commerciaux — Efficacité commerciale en profondeur : organisation des équipes de vente, animation des réseaux de distribution, plans go-to-market concrets. Pas de théorie : des mécaniques qui tournent.

Management de l’offre — Optimisation des recettes, fiabilité et activabilité des datas commerciales, pilotage par la performance. Des décisions mieux éclairées, des marges mieux préservées.

Transformation et data management — Accompagnement des projets de transformation (digital, organisation, outils) : le cabinet aide ses clients à piloter le changement en ancrant les évolutions dans les équipes et les processus.

Des résultats concrets, validés sur le terrain

L’international est dans l’ADN d’IMPACT CONSULTANTS. Nouveaux marchés, nouveaux canaux, nouveaux partenaires : le cabinet mobilise un réseau d’experts dans plus de 8 pays pour tester les hypothèses sur le terrain, sécuriser la faisabilité locale et accélérer l’exécution.

Ces interventions se mesurent en résultats : PortAventura World a dépassé ses objectifs sur le marché français dès la première année ; Digitrips a été accompagné dans ses phases de tests internationaux ; le Futuroscope pour le plan commercial accompagnant les 300 M d’investissement , Accor pour la mise en place d’une nouvelle organisation globale performante, ou Palomino pour la vente de ses activités à Jancarthier.

Vous avez des ambitions de croissance pour 2026 et au-delà ? Ne laissez pas votre trajectoire au hasard. Transformons ensemble vos projets en résultats concrets. Parlons de votre prochain cap.

Contacter IMPACT CONSULTANTS



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Tags : leforumdespionniers2026
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