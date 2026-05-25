Creative Tours : Chypre sans frontières, circuit 8 jours

La capitale Nicosie occupe une place centrale dans le circuit. Depuis le Moyen Âge, elle a été successivement tenue par les Templiers, les Lusignans puis les Ottomans, et la visite de l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie en porte la mémoire. Le circuit se poursuit côté nord par le château de Saint Hilarion, refuge fortifié perché à 732 mètres d'altitude, puis par Kyrenia et sa forteresse-palais des Vénitiens, au pied de laquelle se dresse la petite église byzantine de Saint George. La visite de l'abbaye de Bellapais, fondée au XIIᵉ siècle par l'ordre des Prémontrés, compte parmi les moments les plus saisissants du parcours. C'est précisément ce passage « sans frontières » qui donne au circuit toute sa force : il permet de lire Chypre dans la continuité de son histoire, sans amputer le récit de ses grandes pages vénitiennes, lusignanes et byzantines.