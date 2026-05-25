Creative Tours : Chypre sans frontières, circuit 8 jours

Roundtrip Chypre sans frontières : le rocher d'Aphrodite, étape mythologique du circuit © Creative Tours Cyprus
Un circuit pensé comme un voyage dans le temps
Avec « Roundtrip Chypre sans frontières », Creative Tours Cyprus — réceptif francophone à Chypre depuis Limassol — a conçu un circuit qui couvre la quasi-totalité de l'île en huit jours et sept nuits. Le principe est celui d'un Circuit Individuel Regroupé (CIR) : nos clients voyagent en autonomie tout en bénéficiant d'un programme partagé, d'un autocar climatisé, d'un guide francophone certifié par le Cyprus Tourism Office et de départs garantis chaque samedi en saison. Ce format permet à des voyageurs individuels — couples, familles, voyageurs solo — d'accéder à un circuit complet, habituellement réservé aux groupes constitués, tout en gardant souplesse et confort. Notre objectif est simple : raconter Chypre dans toute sa profondeur, des sites antiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO jusqu'aux villages de montagne, en passant par la mythologie, la gastronomie et les héritages successifs qui ont façonné l'île.
De Limassol à Paphos : aux sources de l'antiquité chypriote
Le circuit s'ouvre à Limassol avec la forteresse médiévale de Lemesos, construite au XIIIᵉ siècle par les Lusignans, où la tradition situe le mariage de Richard Cœur de Lion avec Bérengère de Navarre en 1191. La journée se prolonge par le donjon de Kolossi, l'antique cité-royaume de Curium, le théâtre gréco-romain, la basilique, le baptistère et les mosaïques de la maison d'Eustolios, avant la visite du sanctuaire d'Apollon Hylatès. Le village de Lefkara, célèbre pour ses broderies « Lefkaritica » et son argenterie filigranée, ferme la journée. La suite mène à Paphos par le rocher d'Aphrodite, Yéroskipou et son église de Paraskevi, le monastère de Saint-Neophyte puis les Bains d'Aphrodite. À Paphos même, le circuit explore les Tombeaux des Rois, le pilier de Saint-Paul, l'église de Chryssopolitissa et les célèbres mosaïques des maisons de Dionysos, d'Aion et de Thésée — autant de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Troodos, Kykkos et villages byzantins : la Chypre des montagnes
Quitter la côte pour les hauteurs du Troodos est l'une des étapes les plus marquantes du circuit. Le programme passe par le village d'Omodos, son pressoir à vin « Linos » et son église de la Sainte-Croix, avec dégustation de vin local. Le lendemain mène au monastère de Kykkos, le plus célèbre de l'île, qui abrite l'icône de la Vierge attribuée à l'évangéliste Saint-Luc, puis à la tombe de Mgr Makarios III, ancien archevêque et premier président de Chypre. Le circuit traverse ensuite une succession de villages de montagne et d'églises byzantines classées à l'UNESCO : Saint-Nicolas du Toit à Kakopetria, célèbre pour ses fresques des Xᵉ et XVIIᵉ siècles, puis l'église d'Asinou, du XIIᵉ siècle. Ces étapes permettent de découvrir une autre Chypre, plus contemplative, où les paysages baignés de lumière et le silence des hauts plateaux donnent une lecture nouvelle de l'île.
Nicosie, Kyrenia et Bellapais : franchir la ligne pour comprendre l'île
La capitale Nicosie occupe une place centrale dans le circuit. Depuis le Moyen Âge, elle a été successivement tenue par les Templiers, les Lusignans puis les Ottomans, et la visite de l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie en porte la mémoire. Le circuit se poursuit côté nord par le château de Saint Hilarion, refuge fortifié perché à 732 mètres d'altitude, puis par Kyrenia et sa forteresse-palais des Vénitiens, au pied de laquelle se dresse la petite église byzantine de Saint George. La visite de l'abbaye de Bellapais, fondée au XIIᵉ siècle par l'ordre des Prémontrés, compte parmi les moments les plus saisissants du parcours. C'est précisément ce passage « sans frontières » qui donne au circuit toute sa force : il permet de lire Chypre dans la continuité de son histoire, sans amputer le récit de ses grandes pages vénitiennes, lusignanes et byzantines.
Saveurs et art de vivre : le fil rouge du circuit
Au-delà des sites, ce circuit donne une place importante à la dimension humaine et gourmande de Chypre. Dégustation de loukoums à Yéroskipou, vin local à Omodos, déjeuners en cours d'excursion dans des tavernes choisies, et surtout une soirée taverne à Larnaca avec dîner aux saveurs traditionnelles chypriotes : meze, halloumi grillé, koupepia, kleftiko. Le circuit s'achève à Larnaca par la visite de Saint Jean, du musée byzantin, du musée archéologique de Chypre — le plus riche de l'île — du village de Kiti et de son église d'Angeloktisti, du lac salé avec sa vue sur la mosquée de Hala Sultan, et de l'église Saint Lazare. À chaque étape, l'accompagnement est assuré en français par nos guides chypriotes certifiés par le Deputy Ministry of Tourism, garantissant une expérience fluide, structurée et immédiatement compréhensible pour la clientèle francophone — ce qui constitue, sur le marché chypriote, notre singularité, comme l'a rappelé notre récent communiqué publié sur TourMaG.
Notre approche
Avec « Roundtrip Chypre sans frontières », nous proposons un circuit qui résume notre philosophie de réceptif francophone : raconter Chypre dans sa profondeur géographique, historique et culturelle, sans simplification ni raccourcis. Huit jours, sept nuits, six zones, des départs garantis et un encadrement francophone de bout en bout. Pour les agences et tour-opérateurs, c'est un produit signature à proposer à une clientèle qui souhaite voir l'île au-delà de sa carte postale balnéaire. Et pour le voyageur, c'est l'assurance d'un circuit complet, professionnellement organisé, dans sa langue. Retrouvez l'historique de nos communiqués sur notre page Creative Tours sur TourMaG.
Christophe Chaillou
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