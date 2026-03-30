Chypre au printemps, entre traditions de Pâques et art de vivre

Une semaine qui change vraiment l’ambiance de l’île
À Chypre, le printemps a déjà beaucoup d’atouts. Les températures redeviennent douces, les paysages sont plus verts, les routes sont agréables à parcourir et les villages retrouvent un vrai mouvement. Mais à l’approche de Pâques, il se passe autre chose. L’île entre dans une période particulière. On le sent dans les maisons, dans les églises, dans les commerces, dans les conversations. C’est un rythme collectif qui revient, presque naturellement, chaque année.
Pour beaucoup de voyageurs français, Chypre reste encore associée surtout au soleil et au littoral. Or, pendant la Semaine sainte, la destination montre une autre part d’elle-même. Le voyage prend plus de relief. On ne regarde pas seulement de beaux paysages. On découvre une île qui se prépare, qui se rassemble, qui célèbre. Et c’est souvent cela qui donne au séjour une vraie densité.
Du dimanche des Rameaux au mercredi saint, la montée en puissance
Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine sainte et marque le début d’une période plus recueillie. Dans les villages, on sent déjà que les jours à venir ne seront pas des jours ordinaires. Les offices prennent une place plus importante, les familles s’organisent, les habitudes changent peu à peu.
Le lundi saint et le mardi saint restent des journées plus sobres. Pour les habitants, elles appartiennent à ce temps de préparation intérieure qui précède la fête. Pour un visiteur, ce sont souvent des journées où l’on perçoit mieux l’atmosphère générale de l’île. Rien n’est surjoué. Rien n’est folklorique. Les coutumes restent d’abord vécues pour elles-mêmes.
Le mercredi saint, associé à la trahison de Judas, donne encore plus de gravité à la semaine. Ce qui frappe ici, c’est la façon dont tout s’enchaîne naturellement. On sent que toute l’île vit cette semaine au même rythme. C’est précisément ce caractère simple et profond qui rend Pâques à Chypre si intéressante à raconter.
Le lundi saint et le mardi saint restent des journées plus sobres. Pour les habitants, elles appartiennent à ce temps de préparation intérieure qui précède la fête. Pour un visiteur, ce sont souvent des journées où l’on perçoit mieux l’atmosphère générale de l’île. Rien n’est surjoué. Rien n’est folklorique. Les coutumes restent d’abord vécues pour elles-mêmes.
Le mercredi saint, associé à la trahison de Judas, donne encore plus de gravité à la semaine. Ce qui frappe ici, c’est la façon dont tout s’enchaîne naturellement. On sent que toute l’île vit cette semaine au même rythme. C’est précisément ce caractère simple et profond qui rend Pâques à Chypre si intéressante à raconter.
Le jeudi saint, entre cuisine, transmission et gestes familiaux
Le jeudi saint marque un vrai basculement. Dans de nombreuses familles, la cuisine redevient le cœur de la maison à cette période. On prépare les flaounes, ces pâtisseries emblématiques de Pâques à Chypre, faites avec un mélange de fromages, d’œufs et de menthe. Selon les régions, on retrouve aussi d’autres variantes, mais l’esprit reste le même : on prépare ensemble, on transmet des gestes, on perpétue une habitude.
On teint aussi les œufs en rouge, comme le veut la tradition. Ce petit geste fait partie des images que l’on associe immédiatement à Pâques sur l’île. Dans un article, ce sont souvent ces scènes simples qui parlent le mieux au lecteur.
On teint aussi les œufs en rouge, comme le veut la tradition. Ce petit geste fait partie des images que l’on associe immédiatement à Pâques sur l’île. Dans un article, ce sont souvent ces scènes simples qui parlent le mieux au lecteur.
Le vendredi saint, le moment le plus émouvant
Le vendredi saint reste l’un des temps les plus marquants de la semaine. Dès la journée, les églises décorent les Epitafios avec des fleurs. Le soir, les processions traversent les villages et les quartiers dans une atmosphère de recueillement très forte. Pour celui qui découvre Chypre, c’est souvent l’instant où la fête prend toute sa dimension religieuse. Ce qui rend cette soirée si forte, ce n’est pas seulement la beauté des fleurs ou la solennité du rituel. C’est le rapport entre les habitants et la tradition. Les familles suivent la procession, les jeunes participent, les anciens observent, les enfants regardent. Tout le village est au rendez-vous. C’est ce qui rappelle que Pâques à Chypre reste une tradition bien vivante. C’est une pratique encore pleinement vivante.
Le samedi saint, la lumière et la bascule vers la fête
Le samedi saint prépare le grand passage vers la célébration. Les églises se remplissent de fleurs et de bougies en vue de l’office de la Résurrection à minuit. Toute la journée semble tendre vers ce moment. Puis, dans la nuit, l’île passe du recueillement à la joie.
Après la messe de minuit, beaucoup de familles rompent le jeûne avec une soupe avgolemono. Une fois la messe terminée, chacun rentre à la maison pour partager le repas en famille. Le dimanche de Pâques, un grand repas et une fête collective.
Après la messe de minuit, beaucoup de familles rompent le jeûne avec une soupe avgolemono. Une fois la messe terminée, chacun rentre à la maison pour partager le repas en famille. Le dimanche de Pâques, un grand repas et une fête collective.
Le dimanche de Pâques est le jour des retrouvailles. C’est le déjeuner qui réunit toutes les familles après la messe. Le souvla, généralement préparé avec de l’agneau ou de la chèvre, tient une place centrale. On partage le repas, on casse les œufs rouges, on échange les salutations de Pâques, on prolonge la journée.
C’est aussi le moment le plus facile à projeter pour un lecteur français. Il y a quelque chose de très parlant dans ces grandes tablées, dans cette place donnée à la famille, dans cette manière de faire de la fête un moment ouvert et généreux. À Chypre, le dimanche de Pâques ne se résume pas à une date du calendrier. C’est une journée qui rassemble, qui montre l’île dans ce qu’elle a de plus chaleureux et de plus humain.
C’est aussi le moment le plus facile à projeter pour un lecteur français. Il y a quelque chose de très parlant dans ces grandes tablées, dans cette place donnée à la famille, dans cette manière de faire de la fête un moment ouvert et généreux. À Chypre, le dimanche de Pâques ne se résume pas à une date du calendrier. C’est une journée qui rassemble, qui montre l’île dans ce qu’elle a de plus chaleureux et de plus humain.
Conclusion
Découvrir Pâques à Chypre, c’est voir l’île dans l’un de ses moments les plus sincères. Pendant toute la Semaine sainte, les traditions reprennent naturellement leur place et donnent au voyage une profondeur particulière. Le voyage montre alors une autre facette de Chypre, au-delà de la météo et des paysages côtiers. Elle se raconte aussi à travers ses usages, ses repas, ses villages et son sens du partage.
Pour Creative Tours, le printemps devient ainsi bien plus qu’une belle saison. C’est le moment où Chypre se montre dans toute sa vérité, avec une culture vivante, des rites encore très présents et une hospitalité qui s’exprime dans chaque détail.
Pour Creative Tours, le printemps devient ainsi bien plus qu’une belle saison. C’est le moment où Chypre se montre dans toute sa vérité, avec une culture vivante, des rites encore très présents et une hospitalité qui s’exprime dans chaque détail.
Christophe Chaillou
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