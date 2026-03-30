Chypre au printemps, entre traditions de Pâques et art de vivre

Le dimanche de Pâques est le jour des retrouvailles. C’est le déjeuner qui réunit toutes les familles après la messe. Le souvla, généralement préparé avec de l’agneau ou de la chèvre, tient une place centrale. On partage le repas, on casse les œufs rouges, on échange les salutations de Pâques, on prolonge la journée.



C’est aussi le moment le plus facile à projeter pour un lecteur français. Il y a quelque chose de très parlant dans ces grandes tablées, dans cette place donnée à la famille, dans cette manière de faire de la fête un moment ouvert et généreux. À Chypre, le dimanche de Pâques ne se résume pas à une date du calendrier. C’est une journée qui rassemble, qui montre l’île dans ce qu’elle a de plus chaleureux et de plus humain.