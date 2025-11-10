Chypre en hiver : de la douceur automnale aux lumières de Noël

En octobre et novembre, alors qu’une grande partie de l’Europe se couvre de gris, Chypre prolonge l’été. Les plages baignées de soleil accueillent encore les promeneurs et les amateurs de baignade, tandis que la mer conserve une température agréable autour de 24°C. Les terrasses restent animées, les journées lumineuses, et l’atmosphère, paisible.

Rédigé par Christophe Chaillou le Lundi 10 Novembre 2025

