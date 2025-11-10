Chypre en hiver : de la douceur automnale aux lumières de Noël

Peu à peu, à mesure que l’hiver s’installe, l’île se transforme : les montagnes du Troodos se couvrent de neige, les villages revêtent leurs habits de fête, et une autre Chypre se dévoile - authentique, lumineuse et profondément accueillante.
Du 22 novembre 2025 au 6 janvier 2026, huit villages - Agros, Deryneia, Fikardou, Kakopetria, Kalopanagiotis, Kyperounta, Lefkara et Statos-Agios Photios - deviennent de véritables villages de Noël chypriotes.
Villages de Noël : traditions et convivialité
Les ruelles se parent de guirlandes et de musiques festives, les artisans exposent leurs créations, et les senteurs de vin chaud et de loukoumades flottent dans l’air. On peut y déguster les produits du terroir, participer à des ateliers culinaires et artisanaux, ou simplement se promener au milieu des lumières et des sourires. C’est une période où l’hospitalité chypriote prend tout son sens, mêlant authenticité et partage.
Entre montagne et mer : aventures et découvertes
L’hiver à Chypre offre une diversité rare. Dans le massif du Troodos, les sentiers de randonnée serpentent entre forêts et villages perchés, offrant des panoramas spectaculaires sur la mer. Parfois, un manteau de neige recouvre les sommets, contrastant avec les collines verdoyantes plus bas.
Après l’effort, place à la découverte des vignobles et de la gastronomie locale : dégustations, ateliers culinaires et rencontres avec les producteurs offrent une immersion sensorielle dans les traditions de l’île.
Culture et patrimoine
L’hiver permet de découvrir Chypre sous un angle plus intime. Les sites archéologiques de Paphos, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, se visitent sans la chaleur ni la foule, tout comme les monastères byzantins du Troodos, véritables joyaux d’art sacré. À Nicosie et Limassol, les musées et galeries accueillent concerts, expositions et spectacles tout au long de la saison, offrant un aperçu vibrant de la scène culturelle chypriote contemporaine.
Festivals et événements hivernaux
La période hivernale à Chypre est rythmée par de nombreux événements festifs :
Les marchés de Noël, de fin novembre à décembre, animent les villes et villages, mêlant artisanat local, gastronomie et musique. Le Réveillon du Nouvel An illumine les côtes de feux d’artifice, tandis que les restaurants et hôtels proposent des dîners festifs et des soirées conviviales.
Le 6 janvier, lors de l’Épiphanie (Ta Fota), les ports chypriotes célèbrent la bénédiction des eaux : un évêque jette une croix dans la mer, que les nageurs se disputent dans une ambiance de liesse.
En février, le Carnaval de Limassol déploie ses chars colorés, ses musiques et ses danses, marquant l’un des temps forts de l’hiver chypriote.
Et tout au long de la saison, les villes vibrent au rythme de spectacles, de concerts et de festivals culturels.
Nos GIR en hiver avec départs garantis, arrivées samedis :
15/11, 22/11, 06/12/2025
17/01, 07/02, 21/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03/2026
Contactez-nous pour plus d’informations !
Sous la lumière d’hiver, Chypre conserve ce mélange rare d’énergie et de sérénité qui séduit les voyageurs à la recherche d’authenticité — et rappelle qu’ici, la Méditerranée ne s’endort jamais vraiment.
Venez nous rencontrer lors de nos prochains Workshops avec Réceptif Leaders
À Nantes, le Mardi 25 novembre 2025
Hôtel Radisson Blu – 6 Place Aristide Briand
De 18h00 à 22h00 : Workshop & Cocktail Dînatoire
À Rennes, le Mercredi 26 novembre 2025
Hôtel Mercure Centre Gare – 1 rue du Capitaine Maignan.
De 18h00 à 22h00 : Workshop & Cocktail Dînatoire
À Caen, le Jeudi 27 novembre 2025
Hôtel Mercure Centre, Port de Plaisance – 1 rue Courtonne
De 09h00 à 15h30 : Workshop, Petit-déjeuner & Cocktail Déjeunatoire
Formulaire d’inscription : ICI
Christophe Chaillou
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
marketing@creative.com.cy
www.creative.com.cy
>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
