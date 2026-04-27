Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre

Excursions francophones à Chypre avec Creative Tours : le Cap Greco au coucher du soleil © Creative Tours Cyprus
Une singularité sur le marché chypriote
Depuis de nombreuses années, nous développons à Chypre un programme d'excursions locales en français, conçu pour une clientèle francophone qui souhaite découvrir l'île autrement qu'à travers son seul littoral. Sur le marché chypriote, nous sommes aujourd'hui les seuls organisateurs d'excursions régulières uniquement francophones, avec un département dédié, des guides certifiés par le Cyprus Tourism Office et une organisation hebdomadaire stable toute l'année. Notre conviction est simple : une destination se découvre vraiment lorsqu'on prend le temps d'en sortir l'image la plus immédiate. À Chypre, cela signifie aller au-delà de la carte postale balnéaire pour entrer dans une réalité plus riche, faite de villages, de patrimoine, de traditions, de gastronomie, de sites archéologiques, de paysages de montagne et d'histoires qui donnent du sens au voyage.
Six points de départ, un planning hebdomadaire fixe
Nous proposons nos excursions au départ des principales zones touristiques de l'île : Limassol, Paphos, Larnaca, Ayia Napa, Latchi et Protaras. Ce point est essentiel, car il permet d'intégrer l'excursion naturellement dans le séjour, sans complication inutile pour le voyageur comme pour le partenaire vendeur. Notre programme s'appuie sur un planning hebdomadaire fixe toute l'année, avec pickup depuis les hôtels et possibilité de réservation sur place selon les disponibilités. Nous construisons ainsi une offre lisible, avec des formats variés selon les zones et les besoins : demi-journées, journées complètes, excursions thématiques, départs réguliers et demandes en privatif. Selon les programmes, nous travaillons autour de Nicosie, Paphos, Famagouste, Lefkara, Choirokoitia, Kykkos, Omodos ou encore des saveurs chypriotes. Vous pouvez retrouver l'historique de nos communiqués sur notre page Creative Tours sur TourMaG.
Des guides francophones certifiés, garants de la qualité
Pour nous, la qualité d'une excursion tient autant au contenu qu'à la fluidité de son exécution. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à l'encadrement, au rythme de la journée, à la clarté des informations pratiques et à la cohérence de l'itinéraire. Nos excursions sont accompagnées par des guides chypriotes locaux parfaitement francophones, certifiés par le Deputy Ministry of Tourism de Chypre. Une excursion menée dans la langue du voyageur permet une meilleure compréhension, plus d'échanges, plus de précision dans les explications et, au final, une relation plus simple avec la destination. Cette exigence passe aussi par des informations pratiques bien cadrées : certaines excursions prévoient un déjeuner inclus, comme la journée « Saveurs chypriotes » au départ d'Ayia Napa et Protaras, tandis que d'autres nécessitent une pièce d'identité, notamment pour les programmes incluant Famagouste.
Montrer une Chypre au-delà du balnéaire
L'un des intérêts majeurs de ce programme d'excursions francophones à Chypre est de révéler une destination plus complète. Beaucoup de voyageurs arrivent sur l'île avec une image essentiellement tournée vers la mer, les hôtels et le climat. Ces éléments sont évidemment importants, mais ils ne racontent qu'une partie de la destination. À travers nos excursions, nous cherchons à faire apparaître d'autres dimensions du pays : la profondeur historique de Nicosie, l'héritage archéologique de Paphos, la mémoire particulière de Famagouste, la vie des villages, les itinéraires byzantins, les traditions artisanales, les productions locales et l'identité gourmande de l'île. C'est particulièrement vrai à Chypre, où beaucoup de sites gagnent à être expliqués. Le patrimoine religieux, les villages de l'intérieur, certaines régions viticoles, les traces de l'histoire contemporaine ou encore les produits du terroir prennent une toute autre dimension lorsqu'ils sont présentés dans la langue du client, avec les bons repères et le bon niveau d'accompagnement.
Une vraie valeur ajoutée pour les partenaires
Du point de vue commercial, le fait d'être les seuls organisateurs d'excursions régulières uniquement francophones à Chypre donne une profondeur concrète à l'argumentaire de vente. Aujourd'hui, beaucoup de destinations méditerranéennes peuvent se ressembler dans leur présentation : les visuels sont attractifs, les hôtels bien mis en avant, les promesses de soleil largement partagées. Ce qui fait réellement la différence, c'est la capacité à proposer une expérience qui ne soit pas interchangeable. Nous pensons que l'excursion participe pleinement à cette différenciation. Lorsqu'elle est bien pensée, elle ne vient pas simplement s'ajouter au séjour : elle l'enrichit, elle le justifie, et elle renforce la perception de la destination. Pour les professionnels du voyage, notre programme constitue un argument concret — celui d'une offre structurée, maîtrisée et immédiatement compréhensible pour une clientèle francophone — tout en allégeant l'organisation terrain.
Notre approche
À travers ce programme d'excursions francophones à Chypre, nous défendons une idée simple de notre métier : faire découvrir la destination de manière plus complète, plus fluide et plus qualitative. Si nous avons choisi de structurer cette offre de façon régulière et hebdomadaire toute l'année, c'est précisément pour répondre à cette attente. Pour nous, une bonne excursion doit permettre de voir, de comprendre et de ressentir la destination — et c'est à cette condition qu'elle devient une vraie valeur ajoutée, pour le voyageur comme pour le partenaire qui la vend.
Nos excursions régulières francophones — par région (2026)
Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos catalogues d'excursions régulières 2026 et les programmes hebdomadaires détaillés, pour chacune des 5 régions de départ.
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Christophe Chaillou
0035 799 652 233
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>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
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