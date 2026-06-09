lourd

mais on sait par expérience ce que cela donne à l’étranger

Un jour, une personne entre dans une agence de voyages du Centre-Ouest de la France et demande à partir dans un pays du bassin méditerranéen.Bien que cette personne ait toujours eu un comportement, que l’agent de comptoir qui nous a rapporté l’histoire jugeait "", elle n’était pas connue pour avoir commis des infractions.Sans emploi, elle arpentait très fréquemment les rues animées de cette ville et avait l’habitude de ne parler qu’aux femmes. Cet homme est un habitué des agences de voyages de la cité.Mais ce dernier voyage sera celui de trop.Une plainte aurait été déposée à l’étranger, "", nous confie la salariée.Cette choquante mésaventure lui a été rapportée par un confrère, le client ne passant plus par le réseau de notre interlocutrice, mais par une nouvelle enseigne.Suite à cette histoire, les forces de l’ordre françaises se sont rendues dans les points de vente ayant vendu par le passé des séjours à cette personne, elles ont conseillé de ne plus rien lui vendre à l’avenir.