Chypre, l’île des Saints

Journée d’excursion dans la région nord de Chypre.

Passage de la frontière.



Accueil par notre guide.

Le vaste site archéologique de Salamine, lieu de débarquement de Barnabé et Saul : « ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs (Ac 13, 5). Il y avait aussi avec eux Jean qui était leur assistant ».

Salamine fut l’un des premiers évêchés.

Visite de la basilique de la Campanopetra aux vestiges datant du Ve siècle, bâtie selon les plans du Saint Sépulcre de Jérusalem.

Puis, le gymnase et les thermes, témoignage de la réappropriation par une population devenue

majoritairement chrétienne, de monuments et d’édifices publics hérités du monde romain antique.

Pour terminer, nous découvrirons le Monastère et le Mausolée de Saint Barnabé où, selon la tradition, le corps du saint aurait été redécouvert miraculeusement intact, tenant sur son coeur l’évangile de Saint Matthieu.

Déjeuner en cours de visite

Dîner et nuit à Nicosie