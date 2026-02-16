Chypre, l’île des Saints

Surnommée « l’île des saints », Chypre séduit aussi par son héritage spirituel. Plus de 240 saints locaux y sont honorés, témoignant d’une tradition chrétienne vivante et profondément enracinée. Selon les Actes des Apôtres, l’île fut l’un des premiers territoires non juifs à recevoir l’Évangile. Les visiteurs peuvent aujourd’hui encore marcher sur les pas des apôtres Barnabé et Marc et découvrir des lieux chargés de sens et de sérénité.
Les montagnes du Troodos constituent l’un des joyaux de l’île. Elles abritent dix églises et monastères classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbres pour leurs magnifiques fresques byzantines et post-byzantines. Nichés dans des paysages naturels préservés, ces trésors offrent aux voyageurs une expérience unique mêlant art, spiritualité et nature.
Entre mer turquoise, villages pittoresques, traditions vivantes et sites sacrés, Chypre promet un séjour riche en émotions, à la croisée du pèlerinage et de l’évasion.
Les montagnes du Troodos constituent l’un des joyaux de l’île. Elles abritent dix églises et monastères classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbres pour leurs magnifiques fresques byzantines et post-byzantines. Nichés dans des paysages naturels préservés, ces trésors offrent aux voyageurs une expérience unique mêlant art, spiritualité et nature.
Entre mer turquoise, villages pittoresques, traditions vivantes et sites sacrés, Chypre promet un séjour riche en émotions, à la croisée du pèlerinage et de l’évasion.
PITSILIA
1. Stavros tou Agiasmati, près du village d'Agiasmati
2. Metamorfosis tou Sotiro, village de Palaichori
3. Timios Stavros, village de Pelendri
4. Panagia tou Araka, entre les villages de Lagoudera et Saranti, XIIe siècle
2. Metamorfosis tou Sotiro, village de Palaichori
3. Timios Stavros, village de Pelendri
4. Panagia tou Araka, entre les villages de Lagoudera et Saranti, XIIe siècle
SOLÉA
5. Agios Nikolaos tis Stegis, village de Kakopetia, XIe siècle
6. Panagia Podithou, village de Galata 16ème siècle
7. Panagia Asinou, village de Nikitari
Vous découvrirez ci-dessous un exemple de programme de pèlerinage (Des changements et des ajustements sont possibles ; Contactez notre service groupes : groups@creative.com.cy)* :
6. Panagia Podithou, village de Galata 16ème siècle
7. Panagia Asinou, village de Nikitari
Vous découvrirez ci-dessous un exemple de programme de pèlerinage (Des changements et des ajustements sont possibles ; Contactez notre service groupes : groups@creative.com.cy)* :
SUR LA ROUTE DES SAINTS - 8 jours / 7 nuits
Jour 1 - Arrivée
Arrivée à Larnaka Airport
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide francophone, et par un représentant de notre correspondant local.
Puis, transfert vers votre hébergement.
Dîner et nuit à Nicosie
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide francophone, et par un représentant de notre correspondant local.
Puis, transfert vers votre hébergement.
Dîner et nuit à Nicosie
Jour 2 - NICOSIE / SALAMINE / NICOSIE
Journée d’excursion dans la région nord de Chypre.
Passage de la frontière.
Accueil par notre guide.
Le vaste site archéologique de Salamine, lieu de débarquement de Barnabé et Saul : « ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs (Ac 13, 5). Il y avait aussi avec eux Jean qui était leur assistant ».
Salamine fut l’un des premiers évêchés.
Visite de la basilique de la Campanopetra aux vestiges datant du Ve siècle, bâtie selon les plans du Saint Sépulcre de Jérusalem.
Puis, le gymnase et les thermes, témoignage de la réappropriation par une population devenue
majoritairement chrétienne, de monuments et d’édifices publics hérités du monde romain antique.
Pour terminer, nous découvrirons le Monastère et le Mausolée de Saint Barnabé où, selon la tradition, le corps du saint aurait été redécouvert miraculeusement intact, tenant sur son coeur l’évangile de Saint Matthieu.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Nicosie
Passage de la frontière.
Accueil par notre guide.
Le vaste site archéologique de Salamine, lieu de débarquement de Barnabé et Saul : « ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs (Ac 13, 5). Il y avait aussi avec eux Jean qui était leur assistant ».
Salamine fut l’un des premiers évêchés.
Visite de la basilique de la Campanopetra aux vestiges datant du Ve siècle, bâtie selon les plans du Saint Sépulcre de Jérusalem.
Puis, le gymnase et les thermes, témoignage de la réappropriation par une population devenue
majoritairement chrétienne, de monuments et d’édifices publics hérités du monde romain antique.
Pour terminer, nous découvrirons le Monastère et le Mausolée de Saint Barnabé où, selon la tradition, le corps du saint aurait été redécouvert miraculeusement intact, tenant sur son coeur l’évangile de Saint Matthieu.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Nicosie
Jour 3 - NICOSIE
Découverte de Nicosie avec ses fortifications vénitiennes, la Porte de Famagouste, le Vieux Quartier et la Place de l’Archevêché où se dresse la cathédrale orthodoxe de Saint Jean (XVIIIe siècle), édifice de petite taille aux influences byzantines et occidentales, illustré par des scènes bibliques ainsi que par l’histoire de la découverte de la tombe de Saint Barnabé.
Puis, visite du Musée d’art Byzantin, véritable « panorama » de l’art byzantin chypriote, rassemblant une des plus importantes collections d’icônes au monde.
L’après-midi, visite de l’église Khrysaliniotissa, Notre Dame du Lin Doré, la plus ancienne église byzantine de Nicosie.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Nicosie
Puis, visite du Musée d’art Byzantin, véritable « panorama » de l’art byzantin chypriote, rassemblant une des plus importantes collections d’icônes au monde.
L’après-midi, visite de l’église Khrysaliniotissa, Notre Dame du Lin Doré, la plus ancienne église byzantine de Nicosie.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Nicosie
Jour 4 - NICOSIE / VALLEE DE LA SOLEA / TROODOS
Le matin, visite du musée archéologique avec sa collection d’antiquités, nous permettant de découvrir la richesse du pays et ses différentes cultures qui se sont succédées de la Préhistoire à l’époque romaine.
Puis, départ pour la Vallée de la Soléa renommée pour ses églises byzantines, trésor culturel mondial (sous protection de l’UNESCO).
Visite de l’église d’Asinou dont les peintures d’une très grande beauté, forment un véritable musée d’art byzantin. Visite également des deux églises de Galata : Panayia Podithou, le plus bel exemple de l’art italo-byzantin sur Chypre, et la Chapelle de l’Archange Michel.
Continuation par une promenade dans Kakopétria afin d’y admirer les maisons d’autrefois, restaurées selon l’architecture traditionnelle des lieux ; et l’église Saint Nicolas du Toit, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, magnifique exemple de peintures byzantines, illustrant notamment la Vierge allaitant l’Enfant Jésus.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Troodos
Puis, départ pour la Vallée de la Soléa renommée pour ses églises byzantines, trésor culturel mondial (sous protection de l’UNESCO).
Visite de l’église d’Asinou dont les peintures d’une très grande beauté, forment un véritable musée d’art byzantin. Visite également des deux églises de Galata : Panayia Podithou, le plus bel exemple de l’art italo-byzantin sur Chypre, et la Chapelle de l’Archange Michel.
Continuation par une promenade dans Kakopétria afin d’y admirer les maisons d’autrefois, restaurées selon l’architecture traditionnelle des lieux ; et l’église Saint Nicolas du Toit, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, magnifique exemple de peintures byzantines, illustrant notamment la Vierge allaitant l’Enfant Jésus.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Troodos
Jour 5 - MONTS TROODOS / PAPHOS
Nous partirons à la rencontre de l’une des régions les plus pittoresques de Chypre, avec ses villages aux maisons de pierre traditionnelles où règne encore un mode de vie séculaire.
Nous emprunterons de charmantes petites routes de montagne afin d’accéder à Marathasa, vallée fertile réputée pour ses cerises.
C’est dans cette partie nord du Troodos que se situe le monastère de Kykkos, le plus prestigieux de Chypre, fondé au XIe siècle par l’Empereur Alexios Comninos. Nous serons alors subjugués par les trésors qu’il abrite, parmi lesquels l’icône de la Vierge par l’Evangéliste Saint Luc.
Continuation jusqu’à la tombe de Monseigneur Makarios III (15 min de marche), ancien archevêque et premier président de la République de Chypre de 1960 à 1977.
Puis, visite de l’église de Saint Jean Lampadistis et ses peintures murales du XIIIe siècle. Continuation vers Paphos.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Paphos
Nous emprunterons de charmantes petites routes de montagne afin d’accéder à Marathasa, vallée fertile réputée pour ses cerises.
C’est dans cette partie nord du Troodos que se situe le monastère de Kykkos, le plus prestigieux de Chypre, fondé au XIe siècle par l’Empereur Alexios Comninos. Nous serons alors subjugués par les trésors qu’il abrite, parmi lesquels l’icône de la Vierge par l’Evangéliste Saint Luc.
Continuation jusqu’à la tombe de Monseigneur Makarios III (15 min de marche), ancien archevêque et premier président de la République de Chypre de 1960 à 1977.
Puis, visite de l’église de Saint Jean Lampadistis et ses peintures murales du XIIIe siècle. Continuation vers Paphos.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Paphos
Jour 6 - PAPHOS
Journée consacrée à la visite de Paphos.
Après avoir traversé Chypre, c’est de Paphos que Paul et ses compagnons s’embarquent pour Pergé en Pamphylie.
Nous visiterons le Monastère de Saint Néophyte le reclus (accès par des escaliers) où vécut, au XIIe siècle, l’ermite le plus connu de l’île : ses fresques sont de beaux exemples de l’art byzantin monastique et de l’art de Mystras.
Découverte des mosaïques romaines de la Maison de Dionysos, considérée comme les plus belles au monde. Puis, « sur les pas de Saint Paul », nous verrons le pilier où l’apôtre fut attaché et flagellé.
Continuation avec l’église Chrysopolitissa, le plus important vestige paléochrétien de l’île, érigée au IVe siècle, de l’odéon et de l’agora.
Nous poursuivrons avec la visite des « Tombeaux des Rois », impressionnants vestigesbsculptés dans le rocher.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Paphos
Après avoir traversé Chypre, c’est de Paphos que Paul et ses compagnons s’embarquent pour Pergé en Pamphylie.
Nous visiterons le Monastère de Saint Néophyte le reclus (accès par des escaliers) où vécut, au XIIe siècle, l’ermite le plus connu de l’île : ses fresques sont de beaux exemples de l’art byzantin monastique et de l’art de Mystras.
Découverte des mosaïques romaines de la Maison de Dionysos, considérée comme les plus belles au monde. Puis, « sur les pas de Saint Paul », nous verrons le pilier où l’apôtre fut attaché et flagellé.
Continuation avec l’église Chrysopolitissa, le plus important vestige paléochrétien de l’île, érigée au IVe siècle, de l’odéon et de l’agora.
Nous poursuivrons avec la visite des « Tombeaux des Rois », impressionnants vestigesbsculptés dans le rocher.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Paphos
Jour 7 PAPHOS / KOURION / LIMASSOL
Dans la matinée, nous partirons visiter la région de Limassol.
Visite de la petite église d’Ayia Paraskevi à « Cinq Coupoles » à Yéroskypos, au style architectural rare datant du IXe siècle. Dégustation de loukoums. Arrêt pour « rêver » devant Petra Tou Romiou, le légendaire rocher de la Naissance de la Déesse de l’Amour et de la Beauté.
Puis, visite du site antique de Kourion, ville fondée au XIIe siècle avant Jésus Christ par les Achens : le théâtre gréco-romain et la Maison d’Eustolios datant du Ve siècle, et ses belles mosaïques paléochrétiennes.
Nous terminerons par le Château médiéval de Kolossi, de la Grande Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Limassol
Visite de la petite église d’Ayia Paraskevi à « Cinq Coupoles » à Yéroskypos, au style architectural rare datant du IXe siècle. Dégustation de loukoums. Arrêt pour « rêver » devant Petra Tou Romiou, le légendaire rocher de la Naissance de la Déesse de l’Amour et de la Beauté.
Puis, visite du site antique de Kourion, ville fondée au XIIe siècle avant Jésus Christ par les Achens : le théâtre gréco-romain et la Maison d’Eustolios datant du Ve siècle, et ses belles mosaïques paléochrétiennes.
Nous terminerons par le Château médiéval de Kolossi, de la Grande Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem.
Déjeuner en cours de visite
Dîner et nuit à Limassol
Jour 8 - LIMASSOL / LARNACA
Transfert à l’aéroport de Larnaca.
Christophe Chaillou
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
marketing@creative.com.cy
www.creative.com.cy
>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
marketing@creative.com.cy
www.creative.com.cy
>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
Autres articles
-
Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver
-
Merveilles de Chypre : la nouveauté estivale de Creative Tours pour 2026
-
Chypre en hiver : de la douceur automnale aux lumières de Noël
-
Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique
-
CHYPRE : Creative Tours célèbre 40 ans d’expertise et renforce son offre à l’IFTM 2025