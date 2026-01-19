TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver


La saison hivernale constitue une période idéale pour les séjours en autotours. Avec une fréquentation touristique plus faible, il est possible de profiter d’un environnement paisible pour explorer les alentours, apprécier la douceur du climat et s’adonner à des promenades ou randonnées au coeur de paysages tranquilles. Les décorations de fin d’année, omniprésentes dans les villages comme dans les centres urbains, apportent une touche chaleureuse et authentique à l’expérience.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

© Creative Tours
© Creative Tours
CroisiEurope
Creative Tours propose plusieurs autotours s’adaptant à des expériences variées, offrant la liberté de découvrir le pays autrement. Des villages pittoresques aux trésors culturels, chaque itinéraire permet de s’immerger dans la diversité des paysages et de la culture locale. 3 circuits débutent depuis l’un des deux aéroports, Larnaca ou Paphos, offrant une grande flexibilité pour choisir ses dates :
L’autotour Classique couvre les sites emblématiques, les panoramas incontournables ainsi que les principaux centres culturels. Il constitue une base idéale pour une première découverte, avec un équilibre entre étapes naturelles, patrimoine et visites urbaines.

© Creative Tours
© Creative Tours
Le programme Sur les traçes des Byzantins est conçu pour les voyageurs sensibles à l’histoire et à l’architecture, cet itinéraire met en lumière plusieurs églises et monastères inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il permet une exploration approfondie de l’héritage byzantin, tout en offrant des haltes dans des villages traditionnels et des vallées préservées.

© Creative Tours
© Creative Tours
L’itinéraire thématique Route des vins invite à découvrir les vignobles locaux, à rencontrer les producteurs et à déguster les cépages autochtones. Il inclut notamment la découverte de la Commandaria, l’un des plus anciens vins du monde, et met en avant le savoir-faire viticole de la région.

© Creative Tours
© Creative Tours

Autotours depuis Larnaca : nature, charme et découvertes


Depuis Larnaca, deux autotours offrent des expériences complémentaires. Le programme Nature & agrotourisme permet de s’immerger dans des paysages préservés et de découvrir le quotidien des exploitations locales, entre fermes, vergers et traditions rurales. L’itinéraire Charme et villages invite à explorer des villages pittoresques et à apprécier l’architecture, l’histoire et le patrimoine culturel de la région.

Même si la conduite à gauche peut initialement impressionner certains voyageurs, l’île dispose d’un réseau routier moderne, bien entretenu et parfaitement balisé. Creative Tours propose un large choix de véhicules, incluant plusieurs catégories automatiques, permettant de rassurer les conducteurs moins habitués à la conduite à gauche et de garantir un séjour sans stress.

Une immersion authentique et un rythme personnalisé

Les programmes autotours constituent une solution idéale pour les voyageurs souhaitant appréhender la destination de manière itinérante. Ces séjours offrent une grande liberté de rythme, permettent de s’attarder dans les petits villages, d’aller à la rencontre des habitants, de goûter aux spécialités locales et de découvrir une diversité remarquable de paysages et de patrimoine, souvent inaccessible via des circuits classiques.
Pour ceux qui préfèrent un circuit organisé, Creative Tours propose également un GIR avec des départs garantis, et maintenant aussi un circuit en étoile depuis Limassol.

Pour l’été 2026, découvrez notre nouveau circuit en étoile depuis Limassol, offrant une expérience immersive et conviviale au coeur de Chypre.

8 jours – 7 nuits, pour explorer le meilleur de l’île sans changer de base :

Jour 1 : Arrivée à Limassol et installation.
Jour 2 : Journée libre pour profiter du charme local à son rythme.
Jour 3 : Demi-journée de découverte de Limassol, entre patrimoine historique et ambiance méditerranéenne.
Jour 4 : Saveurs chypriotes, immersion gourmande dans les traditions culinaires locales.
Jour 5 : Exploration de Nicosie, la capitale divisée.
Jour 6 : Découverte de Paphos, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Jour 7 : Excursion dans les villages de montagne, entre paysages pittoresques et artisanat local.
Jour 8 : Départ.



Lu 178 fois

Tags : Creative Tours
Notez

Brand News DestiMaG

Assur-Travel : "Jamais nous n'avons connu une activité commerciale aussi soutenue"

Assur-Travel : "Jamais nous n'avons connu une activité commerciale aussi soutenue"
Assur-Travel attaque l'année 2026 pied au plancher, fort d'une équipe renforcée de 40 personnes et...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver

Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service

Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air"

Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
AirMaG

AirMaG

Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service

Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels &amp; Resorts
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Production

Production

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias