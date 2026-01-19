Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver

Les programmes autotours constituent une solution idéale pour les voyageurs souhaitant appréhender la destination de manière itinérante. Ces séjours offrent une grande liberté de rythme, permettent de s’attarder dans les petits villages, d’aller à la rencontre des habitants, de goûter aux spécialités locales et de découvrir une diversité remarquable de paysages et de patrimoine, souvent inaccessible via des circuits classiques.

Pour ceux qui préfèrent un circuit organisé, Creative Tours propose également un GIR avec des départs garantis, et maintenant aussi un circuit en étoile depuis Limassol.



Pour l’été 2026, découvrez notre nouveau circuit en étoile depuis Limassol, offrant une expérience immersive et conviviale au coeur de Chypre.



8 jours – 7 nuits, pour explorer le meilleur de l’île sans changer de base :



Jour 1 : Arrivée à Limassol et installation.

Jour 2 : Journée libre pour profiter du charme local à son rythme.

Jour 3 : Demi-journée de découverte de Limassol, entre patrimoine historique et ambiance méditerranéenne.

Jour 4 : Saveurs chypriotes, immersion gourmande dans les traditions culinaires locales.

Jour 5 : Exploration de Nicosie, la capitale divisée.

Jour 6 : Découverte de Paphos, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 7 : Excursion dans les villages de montagne, entre paysages pittoresques et artisanat local.

Jour 8 : Départ.