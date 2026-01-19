Creative Tours : Découvrez Chypre en autotour cet hiver

Creative Tours propose plusieurs autotours s’adaptant à des expériences variées, offrant la liberté de découvrir le pays autrement. Des villages pittoresques aux trésors culturels, chaque itinéraire permet de s’immerger dans la diversité des paysages et de la culture locale. 3 circuits débutent depuis l’un des deux aéroports, Larnaca ou Paphos, offrant une grande flexibilité pour choisir ses dates :
L’autotour Classique couvre les sites emblématiques, les panoramas incontournables ainsi que les principaux centres culturels. Il constitue une base idéale pour une première découverte, avec un équilibre entre étapes naturelles, patrimoine et visites urbaines.
Le programme Sur les traçes des Byzantins est conçu pour les voyageurs sensibles à l’histoire et à l’architecture, cet itinéraire met en lumière plusieurs églises et monastères inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il permet une exploration approfondie de l’héritage byzantin, tout en offrant des haltes dans des villages traditionnels et des vallées préservées.
L’itinéraire thématique Route des vins invite à découvrir les vignobles locaux, à rencontrer les producteurs et à déguster les cépages autochtones. Il inclut notamment la découverte de la Commandaria, l’un des plus anciens vins du monde, et met en avant le savoir-faire viticole de la région.
Autotours depuis Larnaca : nature, charme et découvertes
Depuis Larnaca, deux autotours offrent des expériences complémentaires. Le programme Nature & agrotourisme permet de s’immerger dans des paysages préservés et de découvrir le quotidien des exploitations locales, entre fermes, vergers et traditions rurales. L’itinéraire Charme et villages invite à explorer des villages pittoresques et à apprécier l’architecture, l’histoire et le patrimoine culturel de la région.
Même si la conduite à gauche peut initialement impressionner certains voyageurs, l’île dispose d’un réseau routier moderne, bien entretenu et parfaitement balisé. Creative Tours propose un large choix de véhicules, incluant plusieurs catégories automatiques, permettant de rassurer les conducteurs moins habitués à la conduite à gauche et de garantir un séjour sans stress.
Une immersion authentique et un rythme personnalisé
Les programmes autotours constituent une solution idéale pour les voyageurs souhaitant appréhender la destination de manière itinérante. Ces séjours offrent une grande liberté de rythme, permettent de s’attarder dans les petits villages, d’aller à la rencontre des habitants, de goûter aux spécialités locales et de découvrir une diversité remarquable de paysages et de patrimoine, souvent inaccessible via des circuits classiques.
Pour ceux qui préfèrent un circuit organisé, Creative Tours propose également un GIR avec des départs garantis, et maintenant aussi un circuit en étoile depuis Limassol.
Pour l’été 2026, découvrez notre nouveau circuit en étoile depuis Limassol, offrant une expérience immersive et conviviale au coeur de Chypre.
8 jours – 7 nuits, pour explorer le meilleur de l’île sans changer de base :
Jour 1 : Arrivée à Limassol et installation.
Jour 2 : Journée libre pour profiter du charme local à son rythme.
Jour 3 : Demi-journée de découverte de Limassol, entre patrimoine historique et ambiance méditerranéenne.
Jour 4 : Saveurs chypriotes, immersion gourmande dans les traditions culinaires locales.
Jour 5 : Exploration de Nicosie, la capitale divisée.
Jour 6 : Découverte de Paphos, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Jour 7 : Excursion dans les villages de montagne, entre paysages pittoresques et artisanat local.
Jour 8 : Départ.
Christophe Chaillou
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
marketing@creative.com.cy
www.creative.com.cy
