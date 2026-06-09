Le marché français du Western Australia : une dispersion régionale
Le Sud-Ouest et le Golden Outback ne se vendent pas comme une extension rapide - Photo : Sébastien Cros, WeTravelAustralia™
Pour les agences françaises, le Western Australia reste souvent associé à quelques images fortes : Perth, Ningaloo Reef, Broome, les Kimberley.
Pourtant, au sud de l’État, deux territoires méritent une attention particulière.
Le premier, le South West, rassemble Margaret River, Pemberton, Denmark, Albany et les grandes forêts du sud. Plus accessible depuis Perth, il bénéficie déjà d’une progression sur le marché français.
Le second, le Golden Outback, s’étend vers Esperance, Kalgoorlie, Wave Rock et les vastes intérieurs miniers. Plus spectaculaire encore par certains aspects, il reste en revanche beaucoup moins programmé.
« Perth reste clairement la porte d’entrée principale, mais les autres régions progressent aussi sur le marché français », commente Elodie Courzadet, Trade Marketing Manager France pour Tourism Western Australia.
« La Coral Coast et Margaret River affichent de bons chiffres, devançant le Nord-Ouest et le Golden Outback. Entre l’année dernière et cette année, il y a une belle progression sur le sud-ouest et un beau rayonnement autour de Margaret River. »
Une dynamique qui confirme l’écart : le sud-ouest s’installe, quand le Golden Outback reste encore à révéler. La raison tient moins au manque d’intérêt qu’au temps disponible.
Les voyageurs français combinent souvent deux ou trois États lors d’un même séjour en Australie. Les itinéraires doivent donc arbitrer.
Margaret River s’intègre facilement dans une boucle premium depuis Perth. Esperance et le Golden Outback demandent plus de jours, plus de pédagogie, et des clients mieux préparés. C’est précisément là que réside leur valeur.
Pourtant, au sud de l’État, deux territoires méritent une attention particulière.
Le premier, le South West, rassemble Margaret River, Pemberton, Denmark, Albany et les grandes forêts du sud. Plus accessible depuis Perth, il bénéficie déjà d’une progression sur le marché français.
Le second, le Golden Outback, s’étend vers Esperance, Kalgoorlie, Wave Rock et les vastes intérieurs miniers. Plus spectaculaire encore par certains aspects, il reste en revanche beaucoup moins programmé.
« Perth reste clairement la porte d’entrée principale, mais les autres régions progressent aussi sur le marché français », commente Elodie Courzadet, Trade Marketing Manager France pour Tourism Western Australia.
« La Coral Coast et Margaret River affichent de bons chiffres, devançant le Nord-Ouest et le Golden Outback. Entre l’année dernière et cette année, il y a une belle progression sur le sud-ouest et un beau rayonnement autour de Margaret River. »
Une dynamique qui confirme l’écart : le sud-ouest s’installe, quand le Golden Outback reste encore à révéler. La raison tient moins au manque d’intérêt qu’au temps disponible.
Les voyageurs français combinent souvent deux ou trois États lors d’un même séjour en Australie. Les itinéraires doivent donc arbitrer.
Margaret River s’intègre facilement dans une boucle premium depuis Perth. Esperance et le Golden Outback demandent plus de jours, plus de pédagogie, et des clients mieux préparés. C’est précisément là que réside leur valeur.
Margaret River, la porte d'entrée œnotouristique du sud-ouest
Cape Leeuwin marque le point de rencontre entre l’océan Indien et l’océan Austral - Photo : Sébastien Cros, WeTravelAustralia™
À 260 kilomètres au sud de Perth, Margaret River offre une transition idéale entre l’Australie urbaine et l’Australie des grands espaces.
La route descend progressivement vers les vignobles, les forêts et l’océan Indien.
Pour le voyageur français, la région a l’avantage d’être lisible : vin, gastronomie, surf, hébergements de charme, nature côtière et expériences aborigènes.
L’offre hôtelière permet de segmenter les profils. Smiths Beach Resort répond aux familles ou aux amateurs de plage et de surf, face à l’une des plus belles baies de Yallingup. Cape Lodge joue une carte plus gastronomique, intime, presque européenne dans son atmosphère. Injidup Spa Retreat s’adresse davantage au segment luxe en couple, avec villas privées et vues sur l’océan.
Côté vin, Margaret River n’a plus à prouver sa légitimité. Vasse Felix, fondé en 1967, incarne l’histoire viticole de la région. Cullen Wines, pionnier en biodynamie, parle davantage aux voyageurs sensibles à la durabilité. Pierro, reconnu pour ses chardonnays, complète cette identité œnologique exigeante.
Mais Margaret River ne doit pas être réduite à ses caves. Le Cape to Cape Track, entre Cape Naturaliste et Cape Leeuwin, offre l’une des plus belles expériences de marche côtière d’Australie.
Ngilgi Cave permet d’approcher le territoire sous un angle culturel avec les Wadandi, gardiens traditionnels de cette terre.
De juin à octobre, la migration des baleines ajoute une dimension saisonnière forte.
Avant de quitter la région, Caves Road impose un ralentissement. Elle traverse la Boranup Forest, où les karris géants s’élèvent comme une cathédrale végétale.
Plus au sud, Cape Leeuwin marque le point de rencontre entre l’océan Indien et l’océan Austral.
À proximité, Subsea Estate développe une expérience singulière : faire vieillir des bouteilles de Margaret River dans des cages immergées au fond de l’océan, à température constante. Une innovation oenologique portée notamment par l’Australien Brad Adams et son associé français Emmanuel Poirmeur.
Margaret River est donc la porte d’entrée la plus évidente du Sud-Ouest. Elle rassure le client premium français. Mais dès que l’on prolonge vers Pemberton, Denmark, Albany ou Esperance, le voyage change de nature.
La route descend progressivement vers les vignobles, les forêts et l’océan Indien.
Pour le voyageur français, la région a l’avantage d’être lisible : vin, gastronomie, surf, hébergements de charme, nature côtière et expériences aborigènes.
L’offre hôtelière permet de segmenter les profils. Smiths Beach Resort répond aux familles ou aux amateurs de plage et de surf, face à l’une des plus belles baies de Yallingup. Cape Lodge joue une carte plus gastronomique, intime, presque européenne dans son atmosphère. Injidup Spa Retreat s’adresse davantage au segment luxe en couple, avec villas privées et vues sur l’océan.
Côté vin, Margaret River n’a plus à prouver sa légitimité. Vasse Felix, fondé en 1967, incarne l’histoire viticole de la région. Cullen Wines, pionnier en biodynamie, parle davantage aux voyageurs sensibles à la durabilité. Pierro, reconnu pour ses chardonnays, complète cette identité œnologique exigeante.
Mais Margaret River ne doit pas être réduite à ses caves. Le Cape to Cape Track, entre Cape Naturaliste et Cape Leeuwin, offre l’une des plus belles expériences de marche côtière d’Australie.
Ngilgi Cave permet d’approcher le territoire sous un angle culturel avec les Wadandi, gardiens traditionnels de cette terre.
De juin à octobre, la migration des baleines ajoute une dimension saisonnière forte.
Avant de quitter la région, Caves Road impose un ralentissement. Elle traverse la Boranup Forest, où les karris géants s’élèvent comme une cathédrale végétale.
Plus au sud, Cape Leeuwin marque le point de rencontre entre l’océan Indien et l’océan Austral.
À proximité, Subsea Estate développe une expérience singulière : faire vieillir des bouteilles de Margaret River dans des cages immergées au fond de l’océan, à température constante. Une innovation oenologique portée notamment par l’Australien Brad Adams et son associé français Emmanuel Poirmeur.
Margaret River est donc la porte d’entrée la plus évidente du Sud-Ouest. Elle rassure le client premium français. Mais dès que l’on prolonge vers Pemberton, Denmark, Albany ou Esperance, le voyage change de nature.
De Pemberton à Esperance, quand le road trip devient immersion
La Valley of the Giants Tree Top Walk permet de marcher à quarante mètres de hauteur au-dessus d’une forêt de tingles rouges - Photo : Sébastien Cros, WeTravelAustralia™
À 159 kilomètres à l’est de Margaret River, Pemberton ouvre un autre chapitre. Ici, le vin laisse place aux forêts.
La région est dominée par les karris, eucalyptus géants pouvant atteindre près de 90 mètres de haut et vivre plusieurs siècles.
Karri Valley Resort, installé au bord d’un lac, constitue une base confortable pour explorer les environs.
L’expérience la plus marquante reste celle proposée par Pemberton Discovery Tours. Son itinéraire en 4x4 traverse les pistes forestières avant d’atteindre les immenses dunes de Yeagarup, qui descendent vers l’océan Austral.
On y comprend immédiatement la force du Sud-Ouest : ce n’est pas une nature décorative, mais une nature qui enveloppe le voyageur.
Plus loin, la Valley of the Giants Tree Top Walk permet de marcher à quarante mètres de hauteur au-dessus d’une forêt de tingles rouges, arbres endémiques de cette partie du monde.
Près de la petite ville de Denmark, le William Bay National Park abrite Elephant Rocks et Greens Pool, qui offrent un contraste saisissant : blocs granitiques, eau turquoise, sable clair, sensation d’un littoral presque irréel.
Le parc national de Fitzgerald River, classé réserve de biosphère par l’UNESCO, ajoute une richesse botanique majeure à l’itinéraire.
Puis vient Esperance, à 389 kilomètres d’Albany. On entre alors dans le Golden Outback.
Le changement est net. Les distances s’allongent, la lumière devient plus sèche, l’impression d’isolement s’accentue. La ville d’Esperance elle-même reste simple, mais elle ouvre sur l’un des paysages les plus iconiques du Western Australia : Cape Le Grand National Park.
Lucky Bay, célèbre pour son sable blanc et ses kangourous posés face à l’eau, reste l’image la plus connue. « Le parc national de Cape Le Grand est une image iconique de la région et une des raisons principales d’un voyage sur place », souligne Elodie Courzadet.
Pour une clientèle premium, Esperance Chalet Village représente aujourd’hui l’une des adresses les plus intéressantes. Créé par Fiona Shillington, revenue dans sa région natale après vingt-cinq ans à Sydney, et son mari Matt, l’ancien camping a été transformé en village de chalets et log cabins à l’esthétique soignée, entre bush australien et inspiration scandinave.
Pour explorer la région, Tour Esperance propose des sorties en 4x4 dans Cape Le Grand, tandis que Fly Esperance offre une lecture spectaculaire du littoral depuis les airs. Les survols permettent notamment d’appréhender les plages, les lacs salés et, selon les itinéraires, le célèbre Lac Hillier, naturellement rose.
Woody Island, accessible en bateau, complète l’offre nature autour d’Esperance. C’est souvent ici que les agences françaises arrêtent l’itinéraire. Et c’est compréhensible.
Mais pour certains clients, ceux qui veulent aller plus loin dans l’Australie intérieure, le Golden Outback réserve une dernière séquence.
La région est dominée par les karris, eucalyptus géants pouvant atteindre près de 90 mètres de haut et vivre plusieurs siècles.
Karri Valley Resort, installé au bord d’un lac, constitue une base confortable pour explorer les environs.
L’expérience la plus marquante reste celle proposée par Pemberton Discovery Tours. Son itinéraire en 4x4 traverse les pistes forestières avant d’atteindre les immenses dunes de Yeagarup, qui descendent vers l’océan Austral.
On y comprend immédiatement la force du Sud-Ouest : ce n’est pas une nature décorative, mais une nature qui enveloppe le voyageur.
Plus loin, la Valley of the Giants Tree Top Walk permet de marcher à quarante mètres de hauteur au-dessus d’une forêt de tingles rouges, arbres endémiques de cette partie du monde.
Près de la petite ville de Denmark, le William Bay National Park abrite Elephant Rocks et Greens Pool, qui offrent un contraste saisissant : blocs granitiques, eau turquoise, sable clair, sensation d’un littoral presque irréel.
Le parc national de Fitzgerald River, classé réserve de biosphère par l’UNESCO, ajoute une richesse botanique majeure à l’itinéraire.
Puis vient Esperance, à 389 kilomètres d’Albany. On entre alors dans le Golden Outback.
Le changement est net. Les distances s’allongent, la lumière devient plus sèche, l’impression d’isolement s’accentue. La ville d’Esperance elle-même reste simple, mais elle ouvre sur l’un des paysages les plus iconiques du Western Australia : Cape Le Grand National Park.
Lucky Bay, célèbre pour son sable blanc et ses kangourous posés face à l’eau, reste l’image la plus connue. « Le parc national de Cape Le Grand est une image iconique de la région et une des raisons principales d’un voyage sur place », souligne Elodie Courzadet.
Pour une clientèle premium, Esperance Chalet Village représente aujourd’hui l’une des adresses les plus intéressantes. Créé par Fiona Shillington, revenue dans sa région natale après vingt-cinq ans à Sydney, et son mari Matt, l’ancien camping a été transformé en village de chalets et log cabins à l’esthétique soignée, entre bush australien et inspiration scandinave.
Pour explorer la région, Tour Esperance propose des sorties en 4x4 dans Cape Le Grand, tandis que Fly Esperance offre une lecture spectaculaire du littoral depuis les airs. Les survols permettent notamment d’appréhender les plages, les lacs salés et, selon les itinéraires, le célèbre Lac Hillier, naturellement rose.
Woody Island, accessible en bateau, complète l’offre nature autour d’Esperance. C’est souvent ici que les agences françaises arrêtent l’itinéraire. Et c’est compréhensible.
Mais pour certains clients, ceux qui veulent aller plus loin dans l’Australie intérieure, le Golden Outback réserve une dernière séquence.
Kalgoorlie et Wave Rock, l’intérieur brut du Western Australia
Depuis Esperance, deux options se dessinent.
La première consiste à rejoindre Norseman, porte d’entrée de la plaine de Nullarbor et de l’Eyre Highway vers l’Australie du Sud. Un axe transcontinental ambitieux, réservé aux voyageurs disposant d’un vrai temps de parcours.
La seconde remonte vers Kalgoorlie, à 391 kilomètres au nord. Kalgoorlie raconte une autre Australie : celle de l’or, des marges et du mythe pionnier.
Pour lui donner du sens, la visite du Super Pit est essentielle. Exploitée par KCGM, cette immense mine d’or à ciel ouvert mesure environ 3,5 kilomètres de long, 1,5 kilomètre de large et près de 700 mètres de profondeur. Sans cette visite, le détour peut sembler abstrait. Avec elle, Kalgoorlie devient une étape de compréhension du territoire.
Côté hébergement, Rydges Kalgoorlie offre l’un des meilleurs standards disponibles pour une clientèle recherchant du confort dans cette partie de l’État.
À 362 kilomètres plus à l’ouest, Wave Rock marque la dernière grande étape avant Perth. Cette formation granitique de 120 mètres de long et 15 mètres de haut évoque une vague figée dans la pierre. Ce n’est pas seulement un arrêt photo : c’est une icône géologique qui permet de rappeler l’ancienneté du socle australien.
Pour les voyageurs qui dorment à Hyden, le lever du soleil sur Wave Rock offre la meilleure approche du site. La route retour vers Perth peut inclure la Tin Horse Highway, détour insolite ponctué de sculptures métalliques surgissant dans le paysage rural. Un clin d’oeil léger après plusieurs jours d’immensité.
Au terme de cette boucle, le voyageur ne rentre pas à Perth avec une simple collection d’images. Il revient avec une meilleure compréhension de ce que le Western Australia impose : de l’espace, du temps, et une vraie disposition à ralentir.
La première consiste à rejoindre Norseman, porte d’entrée de la plaine de Nullarbor et de l’Eyre Highway vers l’Australie du Sud. Un axe transcontinental ambitieux, réservé aux voyageurs disposant d’un vrai temps de parcours.
La seconde remonte vers Kalgoorlie, à 391 kilomètres au nord. Kalgoorlie raconte une autre Australie : celle de l’or, des marges et du mythe pionnier.
Pour lui donner du sens, la visite du Super Pit est essentielle. Exploitée par KCGM, cette immense mine d’or à ciel ouvert mesure environ 3,5 kilomètres de long, 1,5 kilomètre de large et près de 700 mètres de profondeur. Sans cette visite, le détour peut sembler abstrait. Avec elle, Kalgoorlie devient une étape de compréhension du territoire.
Côté hébergement, Rydges Kalgoorlie offre l’un des meilleurs standards disponibles pour une clientèle recherchant du confort dans cette partie de l’État.
À 362 kilomètres plus à l’ouest, Wave Rock marque la dernière grande étape avant Perth. Cette formation granitique de 120 mètres de long et 15 mètres de haut évoque une vague figée dans la pierre. Ce n’est pas seulement un arrêt photo : c’est une icône géologique qui permet de rappeler l’ancienneté du socle australien.
Pour les voyageurs qui dorment à Hyden, le lever du soleil sur Wave Rock offre la meilleure approche du site. La route retour vers Perth peut inclure la Tin Horse Highway, détour insolite ponctué de sculptures métalliques surgissant dans le paysage rural. Un clin d’oeil léger après plusieurs jours d’immensité.
Au terme de cette boucle, le voyageur ne rentre pas à Perth avec une simple collection d’images. Il revient avec une meilleure compréhension de ce que le Western Australia impose : de l’espace, du temps, et une vraie disposition à ralentir.
Ce que cette destination exige des agences françaises
Lucky Bay, célèbre pour son sable blanc et ses kangourous posés face à l’eau - Photo : Sébastien Cros, WeTravelAustralia™
Pour les agences françaises, le Sud-Ouest et le Golden Outback ne se vendent pas comme une extension rapide.
Ils demandent de la qualification client, une bonne connaissance des distances et une programmation réaliste.
Elodie Courzadet insiste sur trois points :
- d’abord, la formation : « Intégrer le programme Aussie Specialist Program reste un must. Vendre une destination ne s’invente pas. »
- ensuite, la dimension du territoire : « L’Ouest est quatre fois la France en taille, donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. »
- enfin, la diversité de l’offre : « Le sud-ouest, c’est un mélange de nature, de culture et de gastronomie, un terrain de jeu parfait pour bon nombre de voyageurs français en quête du rêve australien. »
La meilleure période s’étend globalement d’octobre à avril, même si la région peut se découvrir toute l’année selon les centres d’intérêt.
Tourism Western Australia recommande au moins dix jours pour une belle approche du Sud-Ouest, davantage pour intégrer Esperance et le Golden Outback.
Dans la pratique, les clients français disposent souvent de 4 à 8 jours sur le Western Australia lorsqu’ils combinent plusieurs États australiens. C’est donc aux agences de faire les bons choix : mieux vaut construire un itinéraire cohérent que vouloir tout montrer.
Pour 2026-2027, Tourism Western Australia prévoit de poursuivre ses campagnes autour de la nature, de la faune, de la gastronomie, du vin, du littoral, de la culture et des road trips. Des formations agents régulières sont également prévues, avec la possibilité d’un éductour en préparation.
La présence d’une représentation en France depuis plus de deux ans confirme la volonté de mieux installer le plus grand État australien auprès du marché premium français.
Ils demandent de la qualification client, une bonne connaissance des distances et une programmation réaliste.
Elodie Courzadet insiste sur trois points :
- d’abord, la formation : « Intégrer le programme Aussie Specialist Program reste un must. Vendre une destination ne s’invente pas. »
- ensuite, la dimension du territoire : « L’Ouest est quatre fois la France en taille, donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. »
- enfin, la diversité de l’offre : « Le sud-ouest, c’est un mélange de nature, de culture et de gastronomie, un terrain de jeu parfait pour bon nombre de voyageurs français en quête du rêve australien. »
La meilleure période s’étend globalement d’octobre à avril, même si la région peut se découvrir toute l’année selon les centres d’intérêt.
Tourism Western Australia recommande au moins dix jours pour une belle approche du Sud-Ouest, davantage pour intégrer Esperance et le Golden Outback.
Dans la pratique, les clients français disposent souvent de 4 à 8 jours sur le Western Australia lorsqu’ils combinent plusieurs États australiens. C’est donc aux agences de faire les bons choix : mieux vaut construire un itinéraire cohérent que vouloir tout montrer.
Pour 2026-2027, Tourism Western Australia prévoit de poursuivre ses campagnes autour de la nature, de la faune, de la gastronomie, du vin, du littoral, de la culture et des road trips. Des formations agents régulières sont également prévues, avec la possibilité d’un éductour en préparation.
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À l'heure où beaucoup d'itinéraires cherchent à optimiser chaque journée, cette partie de l'État rappelle qu'une destination ne se révèle pas dans l'efficacité, mais dans la distance et le détour. Une exigence qui rejoint la posture du sur-mesure premium, sujet du prochain article de ce dossier.
À l'heure où beaucoup d'itinéraires cherchent à optimiser chaque journée, cette partie de l'État rappelle qu'une destination ne se révèle pas dans l'efficacité, mais dans la distance et le détour. Une exigence qui rejoint la posture du sur-mesure premium, sujet du prochain article de ce dossier.
Sébastien Cros
Sébastien Cros est journaliste indépendant et photographe basé en Australie, fondateur de WeTravelAustralia™.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.