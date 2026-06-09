À 159 kilomètres à l’est de Margaret River, Pemberton ouvre un autre chapitre. Ici, le vin laisse place aux forêts.



La région est dominée par les karris, eucalyptus géants pouvant atteindre près de 90 mètres de haut et vivre plusieurs siècles.



Karri Valley Resort, installé au bord d’un lac, constitue une base confortable pour explorer les environs.



L’expérience la plus marquante reste celle proposée par Pemberton Discovery Tours. Son itinéraire en 4x4 traverse les pistes forestières avant d’atteindre les immenses dunes de Yeagarup, qui descendent vers l’océan Austral.



On y comprend immédiatement la force du Sud-Ouest : ce n’est pas une nature décorative, mais une nature qui enveloppe le voyageur.



Plus loin, la Valley of the Giants Tree Top Walk permet de marcher à quarante mètres de hauteur au-dessus d’une forêt de tingles rouges, arbres endémiques de cette partie du monde.



Près de la petite ville de Denmark, le William Bay National Park abrite Elephant Rocks et Greens Pool, qui offrent un contraste saisissant : blocs granitiques, eau turquoise, sable clair, sensation d’un littoral presque irréel.



Le parc national de Fitzgerald River, classé réserve de biosphère par l’UNESCO, ajoute une richesse botanique majeure à l’itinéraire.



Puis vient Esperance, à 389 kilomètres d’Albany. On entre alors dans le Golden Outback.



Le changement est net. Les distances s’allongent, la lumière devient plus sèche, l’impression d’isolement s’accentue. La ville d’Esperance elle-même reste simple, mais elle ouvre sur l’un des paysages les plus iconiques du Western Australia : Cape Le Grand National Park.



Lucky Bay, célèbre pour son sable blanc et ses kangourous posés face à l’eau, reste l’image la plus connue. « Le parc national de Cape Le Grand est une image iconique de la région et une des raisons principales d’un voyage sur place », souligne Elodie Courzadet.



Pour une clientèle premium, Esperance Chalet Village représente aujourd’hui l’une des adresses les plus intéressantes. Créé par Fiona Shillington, revenue dans sa région natale après vingt-cinq ans à Sydney, et son mari Matt, l’ancien camping a été transformé en village de chalets et log cabins à l’esthétique soignée, entre bush australien et inspiration scandinave.



Pour explorer la région, Tour Esperance propose des sorties en 4x4 dans Cape Le Grand, tandis que Fly Esperance offre une lecture spectaculaire du littoral depuis les airs. Les survols permettent notamment d’appréhender les plages, les lacs salés et, selon les itinéraires, le célèbre Lac Hillier, naturellement rose.



Woody Island, accessible en bateau, complète l’offre nature autour d’Esperance. C’est souvent ici que les agences françaises arrêtent l’itinéraire. Et c’est compréhensible.



Mais pour certains clients, ceux qui veulent aller plus loin dans l’Australie intérieure, le Golden Outback réserve une dernière séquence.