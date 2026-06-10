Au-delà des prestations terrestres, Terra Australia assume un rôle de conseil aérien stratégique. " Nous avons face à nous des agences expertes de leur métier, mais qui ne connaissent pas spécialement cette région du monde ", explique Alexandre El-Habouz.



" Au niveau de l'aérien, nous apportons notre expertise et nos relations historiques avec certains transporteurs. "



Deux compagnies dominent les recommandations de Terra : Qantas et Cathay Pacific, avec une mention pour Qatar Airways, Singapore Airlines et Emirates selon les profils. " Qantas a mis en place ses vols depuis Paris, Londres et Rome vers Perth, avec un système qui permet de rayonner partout en Australie via Singapour ", précise Alexandre El-Habouz.



Le bénéfice concret : un système de pass qui, lorsque le vol international est acheté chez l'une de ces compagnies, ouvre des tarifs et conditions préférentielles sur les vols domestiques. " Cela permet aux clients d'aller partout en Australie et de concentrer la majorité du budget sur les prestations terrestres. "



Côté accompagnement, Terra organise chaque année des sessions de formation, en présentiel comme en distanciel. " Ce qui est important, c'est d'avoir un bon échange avec l'agent pour bien comprendre quel est le client qui va venir en Australie, quel est son profil ", précise Christophe Napierai. " Chaque voyageur est différent. C'est cette compréhension fine qui fait ensuite la qualité du sur-mesure. "