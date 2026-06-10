Vueling lance sa plateforme de séjours tout compris : Vueling holidays

Vueling Holidays, la nouvelle plateforme de réservation de Vueling est lancée. Il s'agit d'une nouvelle plateforme de réservation de séjours tout compris.
Elle offre la possibilité de combiner vol, hébergement et activités en une seule transaction.
En intégrant l'hébergement, les activités et les services annexes à son offre de vols, Vueling entend s'imposer comme un acteur global du voyage et capter une part plus large du budget de ses clients, jusqu'ici répartie entre de multiples plateformes.
Elle offre la possibilité de combiner vol, hébergement et activités en une seule transaction.
En intégrant l'hébergement, les activités et les services annexes à son offre de vols, Vueling entend s'imposer comme un acteur global du voyage et capter une part plus large du budget de ses clients, jusqu'ici répartie entre de multiples plateformes.
Que propose la plateforme ?
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Vueling Holidays permet de réserver l'intégralité d'un séjour depuis un point d'entrée unique : vol, hébergement parmi plus de 15 000 hôtels, location de voiture, assurance et activités (culturelles, gastronomiques, sportives ou de bien-être) dans plus de 100 destinations réparties dans 30 pays. L'utilisateur compose son voyage à la carte, en fonction de ses centres d'intérêt et de son budget.
Côté vol, trois formules tarifaires sont disponibles (Fly Light, Fly et Fly Grande) permettant d'ajuster le niveau de service selon ses besoins. La plateforme propose également un paiement fractionné en deux versements, une option pensée pour faciliter l'accès aux séjours plus onéreux.
Enfin, les membres du programme de fidélité Vueling Club pourront cumuler des Avios sur leurs réservations effectuées via Vueling Holidays, intégrant ainsi la nouvelle plateforme dans l'écosystème de fidélisation existant de la compagnie.
Côté vol, trois formules tarifaires sont disponibles (Fly Light, Fly et Fly Grande) permettant d'ajuster le niveau de service selon ses besoins. La plateforme propose également un paiement fractionné en deux versements, une option pensée pour faciliter l'accès aux séjours plus onéreux.
Enfin, les membres du programme de fidélité Vueling Club pourront cumuler des Avios sur leurs réservations effectuées via Vueling Holidays, intégrant ainsi la nouvelle plateforme dans l'écosystème de fidélisation existant de la compagnie.