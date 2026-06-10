Vueling lance sa plateforme de séjours tout compris : Vueling holidays

La compagnie aérienne espagnole propose plus de 100 destinations

Avec Vueling Holidays, la compagnie espagnole franchit un cap : au-delà du billet d'avion, elle propose désormais un portail de voyage complet : hôtels, activités, location de voitures, assurances, couvrant plus de 100 destinations dans 30 pays.





Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 10 Juin 2026 à 14:08

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