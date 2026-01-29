Vueling lance une nouvelle liaison directe entre Nice et Séville - Depositphotos.com Auteur sepavone
Vueling annonce l’ouverture d’une nouvelle route directe entre Nice et Séville dans le cadre de son programme estival.
À partir du 2 juin et jusqu’au 24 octobre 2026, la compagnie aérienne proposera trois vols par semaine. Les billets sont ouverts à la vente.
Vueling est la seule compagnie à opérer cette liaison.
À partir du 2 juin et jusqu’au 24 octobre 2026, la compagnie aérienne proposera trois vols par semaine. Les billets sont ouverts à la vente.
Vueling est la seule compagnie à opérer cette liaison.
Autres articles