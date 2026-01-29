TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Vueling lance une nouvelle liaison directe entre Nice et Séville

la liaison sera assurée du 2 juin au 24 octobre 2026


Vueling étoffe son programme de vols au départ du Sud de la France. La compagnie lancera dès le 2 juin 2026, une ligne entre Nice et Séville.


Rédigé par le Jeudi 29 Janvier 2026

Vueling lance une nouvelle liaison directe entre Nice et Séville - Depositphotos.com Auteur sepavone
Aer Lingus
Vueling annonce l’ouverture d’une nouvelle route directe entre Nice et Séville dans le cadre de son programme estival.

À partir du 2 juin et jusqu’au 24 octobre 2026, la compagnie aérienne proposera trois vols par semaine. Les billets sont ouverts à la vente.

Vueling est la seule compagnie à opérer cette liaison.



