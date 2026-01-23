TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vueling lance la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge

Les start-ups européennes appelées à transformer l'aviation de demain


Vueling ouvre les candidatures pour la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge, un concours destiné aux entrepreneurs européens. L'initiative vise à identifier des solutions technologiques pour décarboner le secteur et personnaliser l'expérience passager. Les finalistes présenteront leurs projets le 3 mars 2026 lors du Mobile World Congress à Barcelone.


Rédigé par le Vendredi 23 Janvier 2026

Vueling lance la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge - DepositPhotos.com, Boarding2Now
Vueling a lancé la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge, afin d'identifier des solutions disruptives pour l'avenir du transport aérien.

Ce défi s'adresse aux start-ups utilisant l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou l'informatique quantique pour répondre aux enjeux climatiques.

La compagnie recherche spécifiquement des innovations permettant d'optimiser les itinéraires de vol, de réduire la consommation de carburant et d'intégrer des carburants durables, en accord avec l'objectif de neutralité carbone fixé pour 2050.

Un tremplin industriel vers le groupe IAG

Le second volet du challenge porte sur l'amélioration du parcours client, de la réservation en ligne jusqu'aux services après vol.

Les start-ups ont jusqu'au 31 janvier 2026 pour soumettre leurs dossiers avant une finale organisée sur le stand de Vueling au salon 4YFN.

Les lauréats auront l'opportunité de réaliser un test de concept (PoC) au sein de la compagnie et pourront intégrer l'accélérateur IAGi du groupe IAG, bénéficiant ainsi d'un appui stratégique pour déployer leurs solutions à grande échelle.

