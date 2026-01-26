TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

nouvelle mouture du Vueling Club


Vueling a dévoilé lors du salon FITUR une refonte de son programme de fidélité, le Vueling Club, qui sera déployé dans les prochaines semaines. Cette nouvelle version abandonne la structure binaire actuelle pour introduire quatre niveaux de statut (Basic, Smart, Plus et Premium) basés sur un modèle de points de niveau.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Vueling transforme son programme de fidélité avec quatre nouveaux niveaux de statut ©DepositPhotos/kefirm
Vueling transforme son programme de fidélité avec quatre nouveaux niveaux de statut ©DepositPhotos/kefirm
Aer Lingus
Vueling a officiellement adopté un modèle de fidélisation axé sur les dépenses effectuées sur les vols et les services additionnels pour déterminer le statut de ses membres.

Contrairement à l'ancien système, les passagers accumulent désormais des points de niveau proportionnels à leur investissement.

Si les Avios (points de fidélité) restent la monnaie d'échange pour le paiement des billets et des options, le cumul de ces derniers devient plus généreux à mesure que le client grimpe dans la hiérarchie du programme.

Veuling : des avantages exclusifs gradués pour fluidifier le parcours passager

Autres articles
Le nouveau programme segmente les privilèges selon quatre catégories distinctes, allant du niveau Basic, incluant des offres exclusives, au statut Premium.

Les membres des niveaux supérieurs bénéficient d'une amélioration concrète de leur expérience de voyage, avec l'accès à l'embarquement prioritaire, aux coupes-files lors des contrôles de sécurité (fast track) ou encore à des surclassements de sièges.

Vueling Club permet également d'accumuler des Avios auprès de 400 marques partenaires.

A lire aussi : Vueling lance la deuxième édition du NextGen Aviation Challenge

Lu 284 fois

Tags : vueling
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 26 Janvier 2026 - 07:19 SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien

Vendredi 23 Janvier 2026 - 10:47 ITA Airways veut accélérer sur le long-courrier

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud

LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud
LATAM Airlines s’est imposée comme l’un des principaux groupes aériens d’Amérique du Sud, en...
Dernière heure

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

TourCom confirme ses ambitions européennes

TourCom confirme ses ambitions européennes
Partez en France

Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025

Qatar Tourism a accueilli plus de 5 millions de visiteurs en 2025
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France & Benelux

Philippe Quillien : un expert du voyage d'affaires prend la tête de Teldar Travel France &amp; Benelux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias