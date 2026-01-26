Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Vueling transforme son programme de fidélité avec quatre nouveaux niveaux de statut ©DepositPhotos/kefirm
Vueling a officiellement adopté un modèle de fidélisation axé sur les dépenses effectuées sur les vols et les services additionnels pour déterminer le statut de ses membres.
Contrairement à l'ancien système, les passagers accumulent désormais des points de niveau proportionnels à leur investissement.
Si les Avios (points de fidélité) restent la monnaie d'échange pour le paiement des billets et des options, le cumul de ces derniers devient plus généreux à mesure que le client grimpe dans la hiérarchie du programme.
Veuling : des avantages exclusifs gradués pour fluidifier le parcours passager
Le nouveau programme segmente les privilèges selon quatre catégories distinctes, allant du niveau Basic, incluant des offres exclusives, au statut Premium.
Les membres des niveaux supérieurs bénéficient d'une amélioration concrète de leur expérience de voyage, avec l'accès à l'embarquement prioritaire, aux coupes-files lors des contrôles de sécurité (fast track) ou encore à des surclassements de sièges.
Vueling Club permet également d'accumuler des Avios auprès de 400 marques partenaires.
