Marchés de Noël : découvrez la nouvelle destination de Vueling pour l’hiver

nouvelle liaison entre Barcelone et Strasbourg

Vueling lancera dès novembre 2025 une nouvelle ligne entre Strasbourg et Barcelone, tout en réactivant ses liaisons hivernales vers la Finlande et la Suède au départ de Paris-Orly.



Rédigé par Céline Eymery le Lundi 15 Septembre 2025

Lu 163 fois