Marchés de Noël : découvrez la nouvelle destination de Vueling pour l’hiver

Vueling annonce le lancement d’une nouvelle liaison entre Barcelone-El Prat (BCN) et Strasbourg (SXB) pour la saison d'hiver 2025-2026.
Elle sera opérée à partir du 27 novembre 2025. La compagnie opérera 4 vols par semaine (lundi, jeudi, vendredi et dimanche) entre les deux villes, jusqu’au 4 janvier 2026.
Cette nouvelle route permettra aux voyageurs barcelonais de découvrir les incontournables marchés de Noël alsaciens.
Dans l’autre sens, elle constituera une belle occasion pour les Strasbourgeois de vivre Barcelone pendant les fêtes.
Vueling : retour des lignes vers la Laponie
Vueling annonce également le retour des vols vers la Laponie, déjà opérés la saison dernière.
La compagnie remet le cap sur la Finlande et la Suède au départ de Paris-Orly (ORY) :
- Paris-Orly – Ivalo (Finlande) : du 27 décembre 2025 au 28 mars 2026, à raison d’1 vol hebdomadaire (samedi)
- Paris-Orly – Luleå (Suède) : du 20 décembre 2025 au 28 mars 2026, à raison d’1 vol hebdomadaire (samedi)
