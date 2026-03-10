Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

Cette campagne intervient alors qu'Explora Journeys affiche de bons résultats 2025. "En juillet dernier, nos bateaux étaient pleins et nous avons refusé des clients" , a souligné Patrick Pourbaix.



Au total, la marque luxe de MSC se félicite d'avoir fait naviguer, l'an dernier, près de 70 000 personnes sur ses deux navires opérationnels, Explora I et Explora II dotés, chacun, de 461 suites avec vue panoramique sur la mer.



La moyenne d'âge des clients est de 52 ans. Leurs profils socio-professionnels -chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales- sont en ligne avec ceux de la clientèle de l'hôtellerie haut de gamme, et avec les prix pratiqués : 5000 € la semaine, par personne (mais la compagnie promeut aussi des séjours de 4 jours).



Concrètement, 50 % de la clientèle est anglo-saxonne. Le marché américain répond très bien. Les marchés britannique et allemand aussi. "Maintenant, nous voulons accélérer sur le marché européen, en particulier celui de l'Europe du sud (France, Italie, Espagne ndlr)", annonce Patrick Pourbaix.



Autre sujet de satisfaction : le pourcentage déjà élevé de repeaters (40 %) pour une compagnie aussi jeune. Si Explora Journeys travaille beaucoup avec les agences de voyage de luxe et pratique à fond le networking notamment à Monaco -elle y multiplie aussi les partenariats- où "désormais tout le monde connaît la compagnie" .



"Le bouche à oreille fonctionne très bien" , assure aussi Patrick Pourbaix qui se félicite d'un niveau moyen de satisfaction (NPS) de 79 %.



" C'est inouï ", dit-il.