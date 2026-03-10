Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

Explora Journeys, la marque luxe de la compagnie MSC, s'emploie plus que jamais "à lever les a priori sur les croisières" et "à casser les codes", en mettant en avant un "autre univers", celui "des voyages en mer".
Témoin de cette ambition, la campagne de publicité "globale" lancée pour "accélérer sa notoriété"]b que Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France et Monaco et responsable d'Explora Journeys France, a dévoilé mardi à la presse.
Traduite en sept langues, cette campagne prend vie à travers un court-métrage soutenu par une série de visuels distinctifs, qui, tous, insistent sur le "positionnement différent" de la marque.
Elle a été pensée par l'agence de communication McCann Paris. Les images réalisées par le photographe Jonas Lindstroem offrent un aperçu de l'expérience Explora Journeys.
Elles montrent non pas des vues classiques du navire -comme il est de tradition-, mais le pont du bateau. Filmées, début décembre 2025, dans les Caraïbes, elles insistent sur la quiétude à bord et reprennent les codes de l'hôtellerie de grand luxe car ce navire se veut une "destination ultime".
Déployée dans le monde entier sur le numérique, la télévision, les réseaux sociaux, la presse et certains canaux d'affichage, cette campagne se développe désormais en Europe.
En France, pas de spots télé car "cela ne se justifie pas", mais une campagne dans la presse écrite (supports de choix : les éditions du week-end des Echos et du Figaro et aussi sur les supports digitaux.
Ces derniers sont, selon Patrick Pourbaix, b[particulièrement bien adaptés pour toucher, en France, "notre clientèle type, composée de croisiéristes et aussi de non croisiéristes habituée des palaces à qui est proposée une nouvelle manière de voyager en mer".
Témoin de cette ambition, la campagne de publicité "globale" lancée pour "accélérer sa notoriété"]b que Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France et Monaco et responsable d'Explora Journeys France, a dévoilé mardi à la presse.
Traduite en sept langues, cette campagne prend vie à travers un court-métrage soutenu par une série de visuels distinctifs, qui, tous, insistent sur le "positionnement différent" de la marque.
Elle a été pensée par l'agence de communication McCann Paris. Les images réalisées par le photographe Jonas Lindstroem offrent un aperçu de l'expérience Explora Journeys.
Elles montrent non pas des vues classiques du navire -comme il est de tradition-, mais le pont du bateau. Filmées, début décembre 2025, dans les Caraïbes, elles insistent sur la quiétude à bord et reprennent les codes de l'hôtellerie de grand luxe car ce navire se veut une "destination ultime".
Déployée dans le monde entier sur le numérique, la télévision, les réseaux sociaux, la presse et certains canaux d'affichage, cette campagne se développe désormais en Europe.
En France, pas de spots télé car "cela ne se justifie pas", mais une campagne dans la presse écrite (supports de choix : les éditions du week-end des Echos et du Figaro et aussi sur les supports digitaux.
Ces derniers sont, selon Patrick Pourbaix, b[particulièrement bien adaptés pour toucher, en France, "notre clientèle type, composée de croisiéristes et aussi de non croisiéristes habituée des palaces à qui est proposée une nouvelle manière de voyager en mer".
Près de 70 000 passagers en 2025
L'agence McCann Paris a choisi de mettre en szcène la quiétude sur le bateau © Jonas Lindstroem/ McCann Paris
Autres articles
-
Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires
-
Explora Journeys mettra le cap vers l'Asie en 2027-2028
-
Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial
-
Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada
-
Explora Journeys : une cérémonie pour trois nouveaux navires (Vidéo)
Cette campagne intervient alors qu'Explora Journeys affiche de bons résultats 2025. "En juillet dernier, nos bateaux étaient pleins et nous avons refusé des clients", a souligné Patrick Pourbaix.
Au total, la marque luxe de MSC se félicite d'avoir fait naviguer, l'an dernier, près de 70 000 personnes sur ses deux navires opérationnels, Explora I et Explora II dotés, chacun, de 461 suites avec vue panoramique sur la mer.
La moyenne d'âge des clients est de 52 ans. Leurs profils socio-professionnels -chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales- sont en ligne avec ceux de la clientèle de l'hôtellerie haut de gamme, et avec les prix pratiqués : 5000 € la semaine, par personne (mais la compagnie promeut aussi des séjours de 4 jours).
Concrètement, 50 % de la clientèle est anglo-saxonne. Le marché américain répond très bien. Les marchés britannique et allemand aussi. "Maintenant, nous voulons accélérer sur le marché européen, en particulier celui de l'Europe du sud (France, Italie, Espagne ndlr)", annonce Patrick Pourbaix.
Autre sujet de satisfaction : le pourcentage déjà élevé de repeaters (40 %) pour une compagnie aussi jeune. Si Explora Journeys travaille beaucoup avec les agences de voyage de luxe et pratique à fond le networking notamment à Monaco -elle y multiplie aussi les partenariats- où "désormais tout le monde connaît la compagnie".
"Le bouche à oreille fonctionne très bien", assure aussi Patrick Pourbaix qui se félicite d'un niveau moyen de satisfaction (NPS) de 79 %.
"C'est inouï", dit-il.
Au total, la marque luxe de MSC se félicite d'avoir fait naviguer, l'an dernier, près de 70 000 personnes sur ses deux navires opérationnels, Explora I et Explora II dotés, chacun, de 461 suites avec vue panoramique sur la mer.
La moyenne d'âge des clients est de 52 ans. Leurs profils socio-professionnels -chefs d'entreprises, cadres dirigeants, professions libérales- sont en ligne avec ceux de la clientèle de l'hôtellerie haut de gamme, et avec les prix pratiqués : 5000 € la semaine, par personne (mais la compagnie promeut aussi des séjours de 4 jours).
Concrètement, 50 % de la clientèle est anglo-saxonne. Le marché américain répond très bien. Les marchés britannique et allemand aussi. "Maintenant, nous voulons accélérer sur le marché européen, en particulier celui de l'Europe du sud (France, Italie, Espagne ndlr)", annonce Patrick Pourbaix.
Autre sujet de satisfaction : le pourcentage déjà élevé de repeaters (40 %) pour une compagnie aussi jeune. Si Explora Journeys travaille beaucoup avec les agences de voyage de luxe et pratique à fond le networking notamment à Monaco -elle y multiplie aussi les partenariats- où "désormais tout le monde connaît la compagnie".
"Le bouche à oreille fonctionne très bien", assure aussi Patrick Pourbaix qui se félicite d'un niveau moyen de satisfaction (NPS) de 79 %.
"C'est inouï", dit-il.
En août, arrivée de l'Explora III
Dans ce contexte, l'arrivée d'Explora III, le troisième bateau d'Explore Journeys, début août 2026, est bienvenue. De son côté, Explora IV arrivera en 2027.
Alors que l'Explora I et II continueront de naviguer en Méditerranée, l'Explora III, propulsé au GNL, prendra rapidement la route de l'Europe du Nord. A l'été 2027, il réalisera les premières croisières de la compagnie de luxe en Alaska.
L'Explora III permettra aussi de développer de nouveaux itinéraires : Tour du Japon; croisières Chine,Vietnam,Singapour ; croisières Malaisie.
A lire aussi : Explora journeys mettra le cap sur l'Asie en 2027/28
Autre grande nouveauté : à la manière dont Cunard le fait depuis longtemps, Explora Journeys propose pour 2029 son premier tour du monde
Ce tour du monde annoncé au départ de Dubaï, durera 128 jours à bord de l’Explora I (140 000 € pour deux). Il a l'ambition de "redéfinir l’essence même du voyage au long cours". Baptisé "Un Monde Infini", il emmènera les passagers à travers sept mers, quatre continents, 29 pays et territoires et 63 escales. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.
A lire aussi : Le marché de la croisière de luxe prend le large
Fort de ces nouvelles propositions, Patrick Pourbaix s'affichait, hier, d'autant plus optimiste que, selon les projections, le marché mondial de la croisière de luxe devrait continuer à connaître une progression soutenue, supérieure d'ailleurs à celle du marché de la croisière en général.
Alors que l'Explora I et II continueront de naviguer en Méditerranée, l'Explora III, propulsé au GNL, prendra rapidement la route de l'Europe du Nord. A l'été 2027, il réalisera les premières croisières de la compagnie de luxe en Alaska.
L'Explora III permettra aussi de développer de nouveaux itinéraires : Tour du Japon; croisières Chine,Vietnam,Singapour ; croisières Malaisie.
A lire aussi : Explora journeys mettra le cap sur l'Asie en 2027/28
Autre grande nouveauté : à la manière dont Cunard le fait depuis longtemps, Explora Journeys propose pour 2029 son premier tour du monde
Ce tour du monde annoncé au départ de Dubaï, durera 128 jours à bord de l’Explora I (140 000 € pour deux). Il a l'ambition de "redéfinir l’essence même du voyage au long cours". Baptisé "Un Monde Infini", il emmènera les passagers à travers sept mers, quatre continents, 29 pays et territoires et 63 escales. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes.
A lire aussi : Le marché de la croisière de luxe prend le large
Fort de ces nouvelles propositions, Patrick Pourbaix s'affichait, hier, d'autant plus optimiste que, selon les projections, le marché mondial de la croisière de luxe devrait continuer à connaître une progression soutenue, supérieure d'ailleurs à celle du marché de la croisière en général.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer