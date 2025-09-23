TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires

Il sera aussi en charge des expériences immersives et des opérations à terre


Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie de la croisière, Justin Poulsen est le nouveau directeur des itinéraires, des expériences immersives et des opérations à terre d'Explora Journeys.


Mercredi 24 Septembre 2025

Explora Journeys annonce l’arrivée de Justin Poulsen à la direction des itinéraires, des expériences immersives et des opérations à terre.

Titulaire d’une licence en transport maritime (Bachelor’s degree in Marine Transportation) de la California Maritime Academy et d’un Executive MBA de la Politecnico di Milano Graduate School of Business, il s’est spécialisé dans la planification d’itinéraires, le développement d’excursions et la stratégie de revenus.

Avant de rejoindre Explora Journeys, il a occupé des postes de direction chez Silversea Cruises, notamment ceux de vice-président de la planification d’itinéraires et du développement d’excursions, ainsi que de vice-président chargé de la tarification stratégique et de la planification d’itinéraires.

Avant cela, Justin Poulsen a été directeur exécutif de la New Bedford Port Authority et, auparavant, vice-président et directeur exécutif de Port NYC au sein de la New York City Economic Development Corporation, où il a supervisé les opérations portuaires stratégiques et le développement des croisières.

Justin Poulsen, 20 ans de carrière

Justin Poulsen - Photo : Explora Journeys
Justin Poulsen - Photo : Explora Journeys
Sa carrière comprend également plus de dix ans dans d’autres compagnies de croisières, où il a exercé des fonctions de direction dans le déploiement, la planification d’itinéraires et la gestion des revenus.

"La richesse de l’expérience de Justin et sa profonde connaissance de la conception d’itinéraires et de la sélection de destinations sont des atouts essentiels alors que nous poursuivons notre mission d’offrir des voyages océaniques qui transforment nos passagers", a déclaré à son sujet, Koray Savas, vice-président des opérations hôtelières chez Explora Journeys, via un communiqué.

Justin Poulsen sera basé à Genève.

