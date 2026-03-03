VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

Pour la saison estivale 2026, VVF recrute 1 500 saisonniers dans l’ensemble de ses hébergements. Implantée majoritairement en zones rurales, avec près de 60 % de ses sites situés hors des grandes zones touristiques, VVF privilégie un recrutement local.
Étudiants, salariés expérimentés, actifs en reconversion ou jeunes entrants dans la vie professionnelle composent les équipes saisonnières. Les contrats proposés relèvent de la convention du tourisme familial, avec une base de 35 heures hebdomadaires.
Après plusieurs saisons travaillées sur une période de 24 mois, les salariés peuvent accéder à un statut de titulaire permettant la reconduction de leur poste.
VVF : une école dédiée aux métiers du tourisme
Certifiée Qualiopi et rattachée à la direction des ressources humaines, l’École des Métiers du Tourisme a pour objectif de professionnaliser les parcours et d’accompagner l’évolution des compétences dans le secteur.
En 2024, elle a formé 347 personnes à travers 50 actions pédagogiques représentant 7 600 heures de formation.
L’école propose notamment la certification professionnelle « Responsable d’Établissement Touristique », diplôme reconnu de niveau Bac +3. Cette formation permet notamment à des responsables d’animation, d’hébergement ou d’entretien d’accéder à des fonctions de direction.
