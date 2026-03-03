TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TravelJobs  
Recherche avancée

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

Une campagne nationale de recrutement pour la saison estivale 2026


VVF annonce l’ouverture de 1 500 postes saisonniers pour 2026 et la création de son École des Métiers du Tourisme. Ce dispositif de formation vise à accompagner les équipes de l’association et à former également des professionnels extérieurs aux métiers du secteur.


Rédigé par le Mercredi 11 Mars 2026 à 12:00

VVF recrute 1 500 saisonniers. - DepositPhotos.com/depositedhar
VVF recrute 1 500 saisonniers. - DepositPhotos.com/depositedhar
TourMaG
Pour la saison estivale 2026, VVF recrute 1 500 saisonniers dans l’ensemble de ses hébergements. Implantée majoritairement en zones rurales, avec près de 60 % de ses sites situés hors des grandes zones touristiques, VVF privilégie un recrutement local.

Étudiants, salariés expérimentés, actifs en reconversion ou jeunes entrants dans la vie professionnelle composent les équipes saisonnières. Les contrats proposés relèvent de la convention du tourisme familial, avec une base de 35 heures hebdomadaires.

Après plusieurs saisons travaillées sur une période de 24 mois, les salariés peuvent accéder à un statut de titulaire permettant la reconduction de leur poste.

VVF : une école dédiée aux métiers du tourisme

Autres articles
Certifiée Qualiopi et rattachée à la direction des ressources humaines, l’École des Métiers du Tourisme a pour objectif de professionnaliser les parcours et d’accompagner l’évolution des compétences dans le secteur.

En 2024, elle a formé 347 personnes à travers 50 actions pédagogiques représentant 7 600 heures de formation.

L’école propose notamment la certification professionnelle « Responsable d’Établissement Touristique », diplôme reconnu de niveau Bac +3. Cette formation permet notamment à des responsables d’animation, d’hébergement ou d’entretien d’accéder à des fonctions de direction.

A lire aussi : VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 81 fois

Tags : vvf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 3 Mars 2026 - 14:48 Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Mercredi 25 Février 2026 - 11:27 L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

Civitatis
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Les Herbiers (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDD - (Fougères (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Cambrai (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme
VVF annonce l’ouverture de 1 500 postes saisonniers pour 2026 et la création de son École des Métiers du Tourisme. Ce...

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
À l’approche d’une saison estivale 2026 qui s’annonce soutenue, Marseille organise la 4e édition de son Forum Emploi...

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
L’École Internationale Tunon annonce son expansion dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Dès septembre...
Dernière heure

JULIE GEOFFROY

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

Recruteurs

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
Carrefour Voyages vous offre la possibilité de vous épanouir au sein d’équipes ambitieuses et motivées. INORMATION...

GROUPE SALAÜN

MARIETTON DEVELOPPEMENT

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026
Partez en France

Partez en France

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Guerre au Moyen-Orient : le tourisme a déjà perdu plusieurs milliards

Guerre au Moyen-Orient : le tourisme a déjà perdu plusieurs milliards
Production

Production

Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ?

Conflit Iran : quelles tendances dans les réservations voyages ?
AirMaG

AirMaG

SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France

SKY Airline ouvre ses ventes aux professionnels du tourisme en France
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2026

Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée
HotelMaG

Hébergement

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale
TravelJobs

Emploi & Formation

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias