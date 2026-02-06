L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

L’hôtel Molitor Paris recrute 54 collaborateurs saisonniers pour l'année 2026.
Les opportunités concernent 44 CDD et 10 stages au sein des départements de la réception, de la restauration, du bar, de l'hébergement et de l'expérience client.
Les profils recherchés incluent des chefs de rang, gouvernantes, réceptionnistes, barmans, commis et chefs de partie.
A lire aussi : Le groupe Barrière recrute 1 200 saisonniers pour l’été 2026 !
Les opportunités concernent 44 CDD et 10 stages au sein des départements de la réception, de la restauration, du bar, de l'hébergement et de l'expérience client.
Les profils recherchés incluent des chefs de rang, gouvernantes, réceptionnistes, barmans, commis et chefs de partie.
A lire aussi : Le groupe Barrière recrute 1 200 saisonniers pour l’été 2026 !
Modalités du job dating et profils recherchés
Le job dating a lieu le 5 mars prochain en présence des responsables opérationnels de l'hôtel.
Les candidats se présenteront avec un CV pour des entretiens portant sur des contrats saisonniers, des stages ou des apprentissages.
L'inscription préalable est recommandée mais l'accès reste libre.
L'établissement, classé monument historique, adapte ses effectifs à l'évolution de son offre de services et à l'accueil d'une clientèle internationale. Il dispose, en effet, de nouvelles infrastructures sportives et inaugurera un concept de rooftop pour la saison estivale.
A lire aussi : Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026
Les candidats se présenteront avec un CV pour des entretiens portant sur des contrats saisonniers, des stages ou des apprentissages.
L'inscription préalable est recommandée mais l'accès reste libre.
L'établissement, classé monument historique, adapte ses effectifs à l'évolution de son offre de services et à l'accueil d'une clientèle internationale. Il dispose, en effet, de nouvelles infrastructures sportives et inaugurera un concept de rooftop pour la saison estivale.
A lire aussi : Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026