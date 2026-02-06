TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

Un job dating organisé le 5 mars prochain à Paris


L'hôtel Molitor Paris ouvre 54 postes pour sa saison 2026, comprenant 44 contrats à durée déterminée (CDD) et 10 stages. Un job dating se tiendra le 5 mars au sein de l'établissement du 16e arrondissement, pour permettre la rencontre directe entre les candidats et les chefs de service.


Mercredi 25 Février 2026

L’hôtel Molitor Paris recrute 54 collaborateurs saisonniers pour l'année 2026.

Les opportunités concernent 44 CDD et 10 stages au sein des départements de la réception, de la restauration, du bar, de l'hébergement et de l'expérience client.

Les profils recherchés incluent des chefs de rang, gouvernantes, réceptionnistes, barmans, commis et chefs de partie.

Modalités du job dating et profils recherchés

Le job dating a lieu le 5 mars prochain en présence des responsables opérationnels de l'hôtel.

Les candidats se présenteront avec un CV pour des entretiens portant sur des contrats saisonniers, des stages ou des apprentissages.

L'inscription préalable est recommandée mais l'accès reste libre.

L'établissement, classé monument historique, adapte ses effectifs à l'évolution de son offre de services et à l'accueil d'une clientèle internationale. Il dispose, en effet, de nouvelles infrastructures sportives et inaugurera un concept de rooftop pour la saison estivale.

