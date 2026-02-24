TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International

La réserve sud-africaine rejoint la collection Rare Finds dès le 1er avril 2026


Le groupe Kerzner International assurera, à compter du 1er avril 2026, la gestion hôtelière de Shamwari Private Game Reserve, située dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Ce partenariat avec Investment Corporation of Dubai (ICD) inclut l'intégration de la réserve dans le portefeuille Rare Finds ainsi que la gestion commerciale de son service d'aviation privée, Shamwari Air.


Mercredi 25 Février 2026

Shamwari Private Game Reserve est située dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud - DepositPhotos.com, DamienVERRIER
Le groupe Kerzner International Holdings Limited prendra en charge la division hôtelière de Shamwari Private Game Reserve à partir du 1er avril 2026.

S'étendant sur 25 000 hectares de nature sauvage protégée, la réserve abrite les "Big Five" et compte sept lodges, axés sur la conservation et le luxe expérientiel.

L'accord de gestion englobe également Shamwari Air, un service aérien exclusif proposant des vols directs depuis Le Cap et Johannesburg, incluant l'accès à des salons privés.

Joe Cloete, à la tête de la réserve depuis 34 ans, reste en poste pour accompagner cette transition sous la direction de Kerzner.

Expansion de la collection Rare Finds en Afrique du Sud

L'arrivée de Shamwari au sein de la marque Rare Finds renforce la présence stratégique de Kerzner sur le segment de la conservation et des destinations uniques en Afrique.

Ce partenariat permet à l'établissement de bénéficier de l'expertise opérationnelle et des plateformes de vente mondiales du groupe, rejoignant ainsi d'autres propriétés telles que le One&Only Cape Town ou le Mazagan Beach and Golf Resort.

Tags : afrique du sud
