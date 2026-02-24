Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International

La réserve sud-africaine rejoint la collection Rare Finds dès le 1er avril 2026

Le groupe Kerzner International assurera, à compter du 1er avril 2026, la gestion hôtelière de Shamwari Private Game Reserve, située dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Ce partenariat avec Investment Corporation of Dubai (ICD) inclut l'intégration de la réserve dans le portefeuille Rare Finds ainsi que la gestion commerciale de son service d'aviation privée, Shamwari Air.



Rédigé par Noah Penalva le Mercredi 25 Février 2026 à 11:18

Lu 215 fois