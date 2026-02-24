Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Shanti Travel, réceptif spécialiste de l'Asie, opère en tant que producteur local sans intermédiaire à travers ses propres bureaux implantés au Sri Lanka, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, au Japon et aux Philippines.
Cette présence sur le terrain assure une maîtrise complète de la chaîne opérationnelle et une réactivité immédiate pour les partenaires B2B européens.
L'offre se décline en itinéraires individuels entièrement personnalisables et en départs garantis en petits groupes de 12 personnes maximum.
Ces circuits couvrent des thématiques variées allant du trek dans l'Himalaya indien à l'immersion culturelle au Népal ou la traversée du Vietnam.
Le Groupe a récemment étendu son périmètre d'action vers le Caucase, l'Asie centrale et le Moyen-Orient, incluant des destinations comme la Jordanie, Oman ou l'Arabie Saoudite.
Cette présence sur le terrain assure une maîtrise complète de la chaîne opérationnelle et une réactivité immédiate pour les partenaires B2B européens.
L'offre se décline en itinéraires individuels entièrement personnalisables et en départs garantis en petits groupes de 12 personnes maximum.
Ces circuits couvrent des thématiques variées allant du trek dans l'Himalaya indien à l'immersion culturelle au Népal ou la traversée du Vietnam.
Le Groupe a récemment étendu son périmètre d'action vers le Caucase, l'Asie centrale et le Moyen-Orient, incluant des destinations comme la Jordanie, Oman ou l'Arabie Saoudite.
Segmentation thématique et engagement responsable certifié
Autres articles
-
Shanti Travel pose ses valises au Japon pour ses 20 ans ! 🔑
-
Dossier réseaux : pourquoi je reste indépendant 🔑
-
"Chemins" : Alexandre Lebeuan (Shanti Travel) abandonne l'Asie pour... la France !
-
Mariage entre Shanti Travel et Tierra Latina, pour quelles ambitions ? 🔒
-
"Pour s'en sortir, nous devons retrouver la solidarité du début de crise " selon Jérémy Grasset (Shanti Travel)
Shanti Travel structure son catalogue autour de segments stratégiques tels que les voyages en famille, conçus avec des activités ludiques et sécurisées, ou la marque dédiée au bien-être, Shanti Om.
Cette dernière propose des retraites de yoga et des soins holistiques encadrés par des intervenants reconnus dans des cadres naturels.
Avec plus de 80 000 voyageurs accompagnés depuis sa création, Shanti Travel privilégie des expériences immersives comme des safaris fluviaux à Bornéo ou des croisières aux Raja Ampat.
Parallèlement, l'agence applique une stratégie de tourisme durable certifiée par Travel Life, incluant le calcul de l'empreinte carbone et le soutien à des projets de reforestation.
A noter également que l'agence est garantie par l'APST en France, pour les réseaux d'agences et les tour-opérateurs.
Retrouvez la fiche de Shanti Travel dans l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG en cliquant ici.
Cette dernière propose des retraites de yoga et des soins holistiques encadrés par des intervenants reconnus dans des cadres naturels.
Avec plus de 80 000 voyageurs accompagnés depuis sa création, Shanti Travel privilégie des expériences immersives comme des safaris fluviaux à Bornéo ou des croisières aux Raja Ampat.
Parallèlement, l'agence applique une stratégie de tourisme durable certifiée par Travel Life, incluant le calcul de l'empreinte carbone et le soutien à des projets de reforestation.
A noter également que l'agence est garantie par l'APST en France, pour les réseaux d'agences et les tour-opérateurs.
Retrouvez la fiche de Shanti Travel dans l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG en cliquant ici.
Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :
- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75
- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75