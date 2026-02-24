TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Le spécialiste du sur-mesure en Asie intègre la plateforme


Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG. Fondé en 2005 et historiquement implanté en Inde, ce groupe réceptif spécialisé dans le voyage sur-mesure et les circuits en petits groupes opère désormais à travers ses propres bureaux locaux dans une dizaine de pays asiatiques. L'agence s'appuie sur une équipe de plus de 100 collaborateurs pour accompagner les professionnels du tourisme sur les segments du loisir, de la famille et du bien-être.


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 11:45

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG - Crédit Photo : Tristan Scohy
Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG - Crédit Photo : Tristan Scohy
Hurtigruten
Shanti Travel, réceptif spécialiste de l'Asie, opère en tant que producteur local sans intermédiaire à travers ses propres bureaux implantés au Sri Lanka, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

Cette présence sur le terrain assure une maîtrise complète de la chaîne opérationnelle et une réactivité immédiate pour les partenaires B2B européens.

L'offre se décline en itinéraires individuels entièrement personnalisables et en départs garantis en petits groupes de 12 personnes maximum.

Ces circuits couvrent des thématiques variées allant du trek dans l'Himalaya indien à l'immersion culturelle au Népal ou la traversée du Vietnam.

Le Groupe a récemment étendu son périmètre d'action vers le Caucase, l'Asie centrale et le Moyen-Orient, incluant des destinations comme la Jordanie, Oman ou l'Arabie Saoudite.

Segmentation thématique et engagement responsable certifié

Autres articles
Shanti Travel structure son catalogue autour de segments stratégiques tels que les voyages en famille, conçus avec des activités ludiques et sécurisées, ou la marque dédiée au bien-être, Shanti Om.

Cette dernière propose des retraites de yoga et des soins holistiques encadrés par des intervenants reconnus dans des cadres naturels.

Avec plus de 80 000 voyageurs accompagnés depuis sa création, Shanti Travel privilégie des expériences immersives comme des safaris fluviaux à Bornéo ou des croisières aux Raja Ampat.

Parallèlement, l'agence applique une stratégie de tourisme durable certifiée par Travel Life, incluant le calcul de l'empreinte carbone et le soutien à des projets de reforestation.

A noter également que l'agence est garantie par l'APST en France, pour les réseaux d'agences et les tour-opérateurs.

Retrouvez la fiche de Shanti Travel dans l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG en cliquant ici.

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75

Lu 192 fois

Tags : shanti travel
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse
Légendes et Highlands sont des représentations de l’Ecosse dans notre inconscient collectif....
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire

Festival de l’Aigle en Mongolie : immersion au cœur d’une tradition millénaire
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots

Shanti Travel rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
AirMaG

AirMaG

Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes

Sky express inaugure sa liaison Lyon - Athènes
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots

MSC Croisières propulse le divertissement à l’ère des robots
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International

Afrique du Sud : Shamwari Private Game Reserve passe sous la direction de Kerzner International
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames
Production

Production

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026

L’Hôtel Molitor recrute 54 saisonniers pour la saison 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias