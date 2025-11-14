TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Deux nouveaux projets sur le front de mer de Djeddah


Kerzner International confirme son expansion au Moyen-Orient avec l’ouverture prochaine de deux nouvelles adresses à Djeddah : Atlantis et One&Only. Les projets, développés en partenariat avec Midad Real Estate, s’inscrivent dans la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025

Kerzner International s'aggrandi à Djeddah ©DepositPhotos/mathes
DITEX
Kerzner International annonce l’ouverture de deux établissements emblématiques à Djeddah : Atlantis et One&Only.

Le groupe indique que ces projets sont développés en partenariat avec Midad Real Estate. Ils s’inscrivent dans la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et au cœur du plan urbain Jeddah Central, situé sur le front de mer de la mer Rouge.

Kerzner présente ces développements comme une nouvelle étape dans la transformation de la ville.

Le groupe précise que ces deux adresses s’inscrivent dans sa volonté d’accompagner le développement de destinations d’envergure internationale, tout en « repoussant les standards du luxe et du voyage expérientiel » et en proposant des « expériences iconiques. »

Ces ouvertures interviennent dans une dynamique globale, seulement quelques jours après l’annonce de son arrivée aux Maldives avec Atlantis The Royal, Maldives.

Une expansion portée par le partenariat avec Midad Real Estate

Kerzner International précise que les deux établissements seront implantés au cœur du projet urbain Jeddah Central, sur le front de mer de la mer Rouge, en partenariat avec Midad Real Estate.

Kerzner ajoute que ces ouvertures s’intègrent à sa stratégie d’expansion, qui consiste à développer des établissements reposant sur des expériences identifiées comme propres aux marques Atlantis et One&Only.code.

À lire aussi : Aux Maldives, l'établissement Atlantis The Royal attendu pour 2029

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias