Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Kerzner International annonce l’ouverture de deux établissements emblématiques à Djeddah : Atlantis et One&Only.
Le groupe indique que ces projets sont développés en partenariat avec Midad Real Estate. Ils s’inscrivent dans la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et au cœur du plan urbain Jeddah Central, situé sur le front de mer de la mer Rouge.
Kerzner présente ces développements comme une nouvelle étape dans la transformation de la ville.
Le groupe précise que ces deux adresses s’inscrivent dans sa volonté d’accompagner le développement de destinations d’envergure internationale, tout en « repoussant les standards du luxe et du voyage expérientiel » et en proposant des « expériences iconiques. »
Ces ouvertures interviennent dans une dynamique globale, seulement quelques jours après l’annonce de son arrivée aux Maldives avec Atlantis The Royal, Maldives.
Une expansion portée par le partenariat avec Midad Real Estate
Kerzner International précise que les deux établissements seront implantés au cœur du projet urbain Jeddah Central, sur le front de mer de la mer Rouge, en partenariat avec Midad Real Estate.
Kerzner ajoute que ces ouvertures s’intègrent à sa stratégie d’expansion, qui consiste à développer des établissements reposant sur des expériences identifiées comme propres aux marques Atlantis et One&Only.code.
