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Vueling déploie un service de divertissement à bord accessible sans connexion Internet

Films, séries et services disponibles gratuitement sur les appareils personnels


Vueling lance un nouveau portail de divertissement à bord accessible gratuitement depuis les appareils personnels des passagers, sans connexion Internet. Déjà disponible sur plus de la moitié de la flotte, ce service propose des contenus vidéo, un suivi du vol en temps réel et plusieurs fonctionnalités pendant toute la durée du vol.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 11:53

Le catalogue comprend 18 films et 12 séries télévisées - DepositPhotos.com, kefirm
Le catalogue comprend 18 films et 12 séries télévisées - DepositPhotos.com, kefirm
CroisiEurope
Vueling propose désormais un service de divertissement accessible à bord, sans connexion externe.

La plateforme fonctionne via une connexion au serveur embarqué de l’appareil et ne nécessite ni Wi-Fi ni accès Internet. Elle est actuellement disponible sur plus de la moitié de la flotte.

Le catalogue comprend 18 films et 12 séries télévisées (23 épisodes), avec des contenus mis à jour de manière saisonnière.

Les passagers peuvent également accéder à une carte interactive 3D permettant de suivre le trajet du vol en temps réel.

Le portail donne aussi accès au menu et à la boutique à bord, ainsi qu’à des informations sur le réseau de la compagnie et ses services.

Des services complémentaires pendant le vol

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En complément du divertissement, la plateforme intègre un accès à GetYourGuide, permettant de consulter et réserver des activités à destination.

Elle propose également des informations relatives aux initiatives de durabilité de la compagnie et à l’assistance client.

Ce dispositif est fourni par Viasat et vient compléter l’offre de connectivité déjà en place. Vueling propose en parallèle 15 minutes d’accès gratuit à Internet sur ses vols.

A lire aussi : Vueling mise sur la technologie Edge Shopping de Navitaire

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Tags : vueling
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