Vueling déploie un service de divertissement à bord accessible sans connexion Internet

Vueling propose désormais un service de divertissement accessible à bord, sans connexion externe.
La plateforme fonctionne via une connexion au serveur embarqué de l’appareil et ne nécessite ni Wi-Fi ni accès Internet. Elle est actuellement disponible sur plus de la moitié de la flotte.
Le catalogue comprend 18 films et 12 séries télévisées (23 épisodes), avec des contenus mis à jour de manière saisonnière.
Les passagers peuvent également accéder à une carte interactive 3D permettant de suivre le trajet du vol en temps réel.
Le portail donne aussi accès au menu et à la boutique à bord, ainsi qu’à des informations sur le réseau de la compagnie et ses services.
La plateforme fonctionne via une connexion au serveur embarqué de l’appareil et ne nécessite ni Wi-Fi ni accès Internet. Elle est actuellement disponible sur plus de la moitié de la flotte.
Le catalogue comprend 18 films et 12 séries télévisées (23 épisodes), avec des contenus mis à jour de manière saisonnière.
Les passagers peuvent également accéder à une carte interactive 3D permettant de suivre le trajet du vol en temps réel.
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Des services complémentaires pendant le vol
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En complément du divertissement, la plateforme intègre un accès à GetYourGuide, permettant de consulter et réserver des activités à destination.
Elle propose également des informations relatives aux initiatives de durabilité de la compagnie et à l’assistance client.
Ce dispositif est fourni par Viasat et vient compléter l’offre de connectivité déjà en place. Vueling propose en parallèle 15 minutes d’accès gratuit à Internet sur ses vols.
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