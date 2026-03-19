Vueling déploie un service de divertissement à bord accessible sans connexion Internet

En complément du divertissement, la plateforme intègre un accès à, permettant de consulter et réserver des activités à destination.Elle propose également des informations relatives aux initiatives de durabilité de la compagnie et à l’assistance client.Ce dispositif est fourni paret vient compléter l’offre de connectivité déjà en place. Vueling propose en parallèleà Internet sur ses vols.